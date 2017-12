La política busca el reintegro y los ciudadanos el gordo

La insensatez parece ser el principal resorte de la política independentista, la que concede el valor menos positivo la desconexión al gusto, su sentido optimismo hacía un desmarque del resto del Estado español sin consecuencias negativas para un eficaz progreso económico y social de sus ciudadanos y ciudadanas. Realmente inconclusa es la resolución que toman aquellos que despiertan desconfianza en lugar de esperanza, los que compiten en un escenario inconstante, nublado e inconsistente.

La hora de resolver este atraso está cerca, es poca la operativa que se le puede dar a los catalanes que no piensan que desligarse del resto del Estado español sea lo mejor para el pluralismo, el idioma o las costumbres de su región autonómica; el peligro no es tal, se ha convertido de la noche a la mañana en una sinrazón, en un acelerado camino hacía el fin de una etapa en la que los independentistas pusieron un ardor equivocado tratando de saltarse las leyes a su antojo, inquiriendo a las instituciones europeas a plegarse a sus directrices y perjurando que el fatídico interés del resto de España por absorber la validez del pueblo catalán se podría convertir en una especie de creación de mártires, de presos políticos por su función, pero no por su ideología, de vociferantes diálogos desde la huida a otros lares distintos de los que lideraban.

En definitiva, las jornadas de reflexión sirven para eso, para visualizar los pros y contras de una decisión que pueda afectar positiva o negativamente al ciudadano, a su entorno, a sus demandas, a sus recursos y a su proceso de progreso social. No seré yo quien meta más gresca en favor de unos u otros, si debo de decir, porque así lo pienso, que el lado de Ciudadanos y el socialismo se han convertido de pronto de antiguos ejecutores de un proceso mesurado de progreso nacional a contrincantes ariscos por un espacio en el Parlamento catalán. Pasará como siempre, nadie ha sido capaz de ponerse de acuerdo, el PP tal vez pueda convertirse en uno de los desafortunados y caiga en un proceso de regeneración que ya nos lo sabemos de memoria por los que gobernaron con antelación y el Presidente Rajoy no volverá a sonreír desde su coraza, desde su burbuja palaciega y su admirable pleitesía a Job, el mejor de los resultados, el de que las cosas sigan por unos cuantos años como estaban y hasta que no salga un personaje verdaderamente razonable, coherente y con una buena estrategia a regenerar el espacio independentista, todo volverá a ser igual y las uvas volveremos a pasarlas con un trago agridulce, una especie de sinsabor por no comprender que la política no es comprensible, que se trata tan solo de plantear argucias innegociables para llegar a acuerdos oscuros a los que la ciudadanía como siempre, no tiene acceso.

Pasarán varias décadas hasta que las cuestiones de la independencia sean una realidad, hasta entonces, nada mejor que luchar todos a favor de una sociedad más homogénea, plural, ideológicamente versátil y cuidadosamente responsable, ya esa es la única manera de que consigamos un mejor lugar en el que la independencia sea un hecho y la fortaleza de sus gobiernos un manifiesto proceso de regeneración política, basada en su propia identidad, pero de una manera más resolutiva y veraz.

Teniendo en cuenta que la ciencia política está cerca de convertirse en una de las menos utilizadas por el ciudadano, tal vez a causa de tan desastroso panorama al que nos lleva sin motivo y acostumbrados a los sinsabores cotidianos declarados por los que se consideran expertos en diagnósticos adelantados, nada me queda que seguir escribiendo lo que mejor me plazca, sin molestar a mi propio intelecto y en este último artículo de tan generoso año desearles a todos y todas las que a bien han tenido pasar por encima de mis líneas sus ojos curiosos Feliz Navidad y Prospero, pero prospero de verdad, 2018.