Antiterrorismo no descarta que el robo de 1.800 bombonas tenga como objetivo un atentado

Según explican a El Confidencial Digital fuentes de la Brigada de Información de Madrid, el Cuerpo Nacional no tuvo conocimiento de lo ocurrido hasta última hora de la mañana del sábado, cuando el dueño del recinto industrial denunció los hechos. En un primer momento, la Policía Judicial, a través de la comisaría de San Blas, se hizo cargo de las pesquisas. Pero “al llegarnos detalles del material robado, nos pusimos en alerta”.

Tal y como se puede comprobar en el formulario de comunicación urgente difundido a nivel interno, el camión-tráiler robado contenía, además de 52 jaulas contenedoras y 900 euros en efectivo, 1.193 bombonas de propano y 650 de butano. Un material que “nos puso sobre aviso de que podía tratarse de una acción terrorista”.

Del “crimen de delincuencia común”...

Los servicios de Información de la Policía fueron advertidos el pasado sábado, apenas unas horas después de iniciarse la investigación, de lo que parecía un crimen propio de “delincuentes comunes”. Esa fue la primera pista.

Las fuentes consultadas por ECD explican que, en estas fechas invernales, resulta “habitual” el robo de bombonas de butano, incluso a gran escala, para su posterior reventa o incluso para el uso particular en zonas marginales como la Cañada Real. De hecho, ya se ha iniciado una investigación específica en el mayor poblado chabolista de Madrid.

Además, en la comunicación interna de la Policía Nacional se hablaba de “sustracción de vehículo de gran cilindrada susceptible de ser destinado al tráfico ilícito de vehículos”.

Pese a ello, “la forma en la que se perpetró el robo y los posibles objetivos” provocaron que la Brigada de Información se involucrara de lleno en la investigación.

… a una investigación antiterrorista abierta

Esas pesquisas llevadas a cabo por los servicios de información persiguen determinar si el robo del camión y de las 1.843 bombonas de gas tienen como objetivo la realización de un atentado terrorista. Un escenario que “no se ha descartado, ni mucho menos” por parte de la Policía Nacional.

Desde el pasado sábado, la Brigada de Información de Madrid maneja tres posibles escenarios. Todos ellos coinciden en la posibilidad de que un grupo terrorista utilice el robo para realizar un gran ataque en España. Son los siguientes:

-- El asalto fue perpetrado por una célula terrorista. Esa posibilidad se mantiene aún abierta, debido a la “cuidada planificación” del golpe al recinto industrial. De hecho, no se descarta que la banda robara el camión-tráiler vacío y se llevara todas las bombonas en furgonetas. De este modo buscaría no llamar la atención. El butano y el propano estaría ahora escondido en alguna nave clandestina.

-- El material fue robado por una mafia para venderlo a terroristas. La Brigada de Información tiene constancia de la existencia de bandas organizadas que roban armas o material volátil, como las bombonas de gas, para venderlas en el mercado negro a grupos terroristas. En ese sentido, se recuerda que el año pasado fueron detenidos en Madrid dos islamistas que acudieron al mercado negro para comprar armas.

-- Los ladrones son delincuentes comunes que “siguieron órdenes”. Otra hipótesis es que, efectivamente, el robo fuese protagonizado por una banda de delincuentes comunes. Sin embargo, el modus operandi indicaría que, en todo caso, debieron seguir instrucciones de “gente más preparada, como una célula terrorista o grupos mafiosos”.

Preocupa el antecedente de Alcanar

Desde la Brigada de Información se admite que el antecedente de los terroristas del atentado de Barcelona, que acumulaban en el chalet de Alcanar más de 100 bombonas de butano, ha provocado, junto a los datos del robo recibidos, que “estemos en una situación de alerta”.

Se recuerda, además, que un fallo en la fabricación de “La madre de Satán”, el explosivo que preparaban los yihadistas, provocó la explosión previa a los atentados. Ahora, teniendo en cuenta la cantidad de bombonas robadas, “el daño podría ser aún mayor”.

Fuentes de la investigación advierten de que “con 20 bombonas ya se puede hacer saltar por los aires un edificio entero”. Por tanto, si los autores del robo son yihadistas, o si una célula se hace con una parte del material, “el ataque sería mayúsculo”.

Ante esta amenaza, la Brigada de Información se ha “movilizado con todo” en la investigación abierta desde el pasado sábado.

La Policía no descarta otras posibles motivaciones del robo y mantiene abiertos diferentes escenarios: “El robo puede tener, o no, fines terroristas. La posibilidad, no obstante, es real y por eso debemos estar preparados”, concluyen.

Vea, a continuación, imágenes del recinto industrial de Vicálvaro donde el pasado viernes fue robado el camión-tráiler: