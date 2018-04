El hackeo a la consulta online por la equiparación salarial no fue intencionado

El acuerdo por la equiparación salarial alcanzado con el Ministerio del Interior no cumplía exactamente las exigencias planteadas por los sindicatos y asociaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil para cobrar lo mismo que los Mossos d’Esquadra. Para decidir si firmar o no, esos sindicatos quisieron organizar una consulta entre sus afiliados. Pero no fue posible.