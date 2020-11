La quiebra de Dentix no acabará como el caso de iDental: los bancos están empezando a devolver los préstamos

El anuncio del cierre hace unos meses de la red odontológica Dentix trajo los fantasmas del pasado por sus aparentes semejanzas con la quiebra de iDental en 2018, que ha terminado con toda la cúpula de la empresa sentada en el banquillo de acusados y un fraude a la Seguridad Social de casi 24 millones de euros. Sin embargo, el caso de Dentix no parece que vaya a terminar de la misma manera, ya que según las fuentes consultadas, todavía no se ha interpuesto ninguna demanda colectiva y los bancos están comenzando a cancelar los créditos a los clientes y a devolver parte de los préstamos.

La empresa se ha declarado en concurso de acreedores y está informando a sus trabajadores de los más de 350 establecimientos del cierre de sus clínicas de forma progresiva. Un cierre que llega con muchos clientes cuyos tratamientos dentales estaban a medias, por lo que cientos de ellos han contactado con despachos de abogados para iniciar reclamaciones.

Sin embargo, fuentes jurídicas, explican que el caso no se parece al de iDental en el que la policía llegó a registrar decenas de sedes en busca de historiales y pruebas delictivas por lo que luego se comprobó que había sido una “estafa piramidal”.

Dentix sí está facilitando el historial clínico a quien lo solicita para poder reclamar. La empresa tenía un sistema de contratación de préstamos con Abanca, Cetelem, Pepper o BBVA y algunos afectados también firmaron préstamos vinculados con Sabadell y Evo Finance para financiar sus tratamientos en la boca.

La asociación de consumidores FACUA ha creado una plataforma de afectados que suma ya más de 2.500 personas.

Diferentes tipos de afectados

El grupo Dentix, como iDental, tenía clínicas repartidas por todo el territorio español por lo que hay afectados en numerosas comunidades autónomas. “La gente por regla general acude a la clínica y es gente de clase media que hacen el esfuerzo con este tipo de tratamientos”, explica Antonio Salceda, abogado de uno de los despachos que está gestionando reclamaciones de este tipo.

Las reclamaciones pueden ser de varios tipos. Por un lado, que el tratamiento esté a la mitad y el pago también. En ese caso, las financieras están paralizando el pago de lo que quede pendiente y, los abogados consultados, indican que se puede reclamar la devolución de lo financiado. "Si el banco no devuelve el dinero a un paciente, valoraremos la demanda contra esa financiera", explica Rubén Sánchez, responsable de FACUA. No obstante, explica que las entidades bancarias están empezando a devolver ya algunos de estos préstamos porque no quieren llegar a la vía judicial.

Por otro lado, están los casos de tratamientos mal hechos. “Lo que se conoce como una mal praxis. En ese caso, cabría una indemnización, pero se puede reclamar directamente al dentista”, explica Salceda. Hasta este momento, en el despacho que él dirige no se ha interpuesto ninguna denuncia. "El resultado de la demanda sabemos que sería favorable, pero Dentix no tiene dinero", explica. Por eso, tratan de agotar todas las vías antes de la de acudir a un juzgado.

La cúpula de iDental sí está en el banquillo

Hace justo un año el titular del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, abrió juicio oral contra la cúpula de iDental por un fraude a la Seguridad Social de casi 24 millones de euros.

Una macrocausa que cuenta con más piezas separadas y en la que se investigan delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad documental, lesiones, blanqueo y alzamiento de bienes.

Según explicaba el juez en el auto, desde el año 2014 iDental se basaba en un modelo de negocio “consistente en un gran entramado societario opaco, con organigramas empresariales complejos y con la colaboración en unos casos de testaferros para prestar la actividad médico dental mediante la apertura de clínicas y talleres en toda España y en el extranjero”.

Modificar la legislación

Algunas asociaciones, como FACUA, consideran un “escándalo” que más de dos años después del cierre de iDental en junio de 2018 el Gobierno siga sin modificar la legislación. Consideran que debería obligarse a este tipo de centros a contar con un seguro de responsabilidad civil que cubra el riesgo de quiebra para hacer frente a este tipo de situaciones.