Beltrán Gortázar será el nuevo director general de la productora de los Javis

Los Javis han vuelto a sorprender una vez más: tras sus numerosos trabajos, su lucha constante por hacerse un hueco en la industria y su incesante creatividad, han decidido llevar a cabo el que será su próximo proyecto, Suma Content. Una nueva productora de contenidos audiovisuales que les permitirá crecer y crear nuevos contenidos y acercar a los espectadores a sus historias.

Esta productora de carácter independiente surge de Suma Latina, la que fue su primera productora, llevando a cabo proyectos como ‘Veneno’, ‘Paquita Salas’ o ‘La Llamada’ que han resultado ser sus mejores éxitos.

La industria audiovisual es un mundo inhóspito y complicado en el que mantenerse y conseguir proyectos exitosos, pero en este caso los Javis han llevado sus obras al máximo nivel, haciendo hincapié en la búsqueda de nuevos talentos, la inclusión social, el colectivo LGTBI o mostrando la naturalidad de los personajes como lo son las personas de a pie en su día a día. No buscan un resultado ficticio y antinatural, sino todo lo contrario.

No solo han cambiado a lo largo de los últimos años las nuevas tecnologías o la digitalización por ejemplo de las plataformas audiovisuales, también con ello lo han hecho los nuevos intereses de los productores o de los espectadores. De esta manera, Beltrán Gortázar, ex Youtuber y tras 7 años trabajando en Google, tendrá una visión más enfocada a los temas mainstream y que, hace años podrían haber sido temas de nicho por lo que no interesaba vender esos productos, pero hoy en día los productores harían cola por invertir en esas historias. Gortázar lo tiene claro: “Primero, nunca pensar en pequeño. Una historia, por mucho que pueda parecer muy de autor, tiene el mismo derecho y las mismas posibilidades de ser contada a lo grande. En segundo lugar, no ponerse cortapisas a la hora de contar historias porque se crea que en el mercado no hay demanda. Y, por último, nunca pensar en clave mercado, sino en clave historia” según ha publicado Business Insider. Uno de sus claros objetivos es dar una oportunidad a los talentos jóvenes que no han conseguido entrar al mundo audiovisual, además de seguir contando historias pero cuidando mucho la forma de hacerlo. En principio apostarán por el entretenimiento pero nunca restándole importancia a la ficción.

“No hay que perder nunca el oído o el latido de la calle. Si estás muy centrado en el algoritmo, en el nicho, en el agujero el mercado, dejas de estar en el bar o en la plaza escuchando de qué se está hablando” asegura Gortázar.