ByteDance, el dueño de TikTok, tiene otra aplicación tremendamente popular en los Estados Unidos: CapCut

Una de las aplicaciones más populares en los EE. UU. en este momento es el hermano menos conocido de TikTok, que también es propiedad de la matriz china ByteDance Ltd.

Los rastreadores de aplicaciones muestran que CapCut, una herramienta de edición de video que ayuda a las personas a crear rápidamente videos y memes en línea, se ha descargado más en las últimas semanas que TikTok, la aplicación para compartir videos cortos que se ha enfrentado a un riguroso escrutinio en los EE. UU. por el acceso de ByteDance a los usuarios. datos.

CapCut permite a las personas editar videos fácilmente con varias plantillas, filtros, efectos visuales y música. Los usuarios dicen que les ayuda a producir clips que se ven más profesionales y tienen más posibilidades de volverse virales en TikTok y otras plataformas, como Instagram de Meta Platforms Inc. y YouTube de Alphabet Inc.

Lanzado en 2020, CapCut ha estado montando la ola de videos cortos y ahora tiene más de 200 millones de usuarios activos mensuales, según el rastreador de datos con sede en Shanghái Diandian. TikTok tiene más de mil millones de usuarios en todo el mundo.

Como aplicación de herramienta, ha evitado en gran medida el escrutinio regulatorio sobre su práctica de manejo de datos de usuarios. La administración de Biden ha presionado a los fundadores de ByteDance para que se deshagan de sus participaciones en TikTok para abordar las preocupaciones sobre sus amenazas a la seguridad nacional de EE. UU. o enfrentar una prohibición. El viernes, el Journal informó que el Departamento de Justicia está investigando la vigilancia de periodistas estadounidenses por parte de los propietarios chinos de TikTok.

TikTok ha dicho que no compartiría datos con las autoridades chinas y está proponiendo un acuerdo para cercar los datos y el algoritmo de la compañía en los EE. UU.

CapCut dice en su política de privacidad que para brindar servicios, recopila contenido como fotos y videos que suben los usuarios, así como datos del usuario, incluida su ubicación, sexo y cumpleaños, que es común para las herramientas de edición de video.

CapCut dijo que almacena dichos datos en los EE. UU. y Singapur, tal como lo hace TikTok. Se negó a comentar más.

CapCut se elevó a la cima de las listas de tiendas de aplicaciones a fines del año pasado y se ha mantenido cerca del pináculo de las clasificaciones semanales de aplicaciones descargadas en los EE. UU., junto con una ola de otras aplicaciones desarrolladas en China, incluida TikTok, así como las plataformas de compras Temu y moda mercado Shein , datos de rastreadores de aplicaciones, incluido el programa Sensor Tower.

Las descargas globales de CapCut aumentaron un 43% a más de 400 millones el año pasado; alrededor del 7% de sus descargas globales desde el año pasado provinieron de EE. UU., según Sensor Tower.

“Es muy fácil de usar. CapCut trajo tantas funciones buenas y gratis”, dijo Edoardo Liotta, un usuario de TikTok de 25 años con sede en Singapur con más de 80,000 seguidores que descargó la aplicación a fines del año pasado.

“Hace que la curva de aprendizaje sea mejor para las personas que acceden a TikTok”, dijo.

Después de comenzar con un agregador de noticias de moda en 2012, ByteDance, con sede en Beijing, ha hecho crecer rápidamente un imperio de aplicaciones utilizando sus poderosos algoritmos. Ejecuta TikTok en el extranjero y la versión china, Douyin, en casa. ByteDance es uno de los gigantes tecnológicos más valiosos de China y TikTok desafía a Meta y Google por dólares publicitarios.

CapCut genera menos ingresos, pero ByteDance busca monetizar más la popularidad de la aplicación, dijeron personas familiarizadas con la compañía. A fines del año pasado, CapCut comenzó a cobrar a los usuarios por el servicio de almacenamiento en la nube, así como por más funciones y efectos.

Planea lanzar una versión empresarial dirigida a usuarios corporativos, según su sitio web. En diciembre, ByteDance lanzó una versión paga de su equivalente chino de CapCut, llamada Jianying, que permite que varios usuarios coediten un video.

TikTok ha promocionado mucho el editor de video entre sus usuarios: los videos editados por CapCut generalmente muestran un botón, con frases como "prueba esta plantilla" o "edición fácil", donde se dirige a los espectadores a CapCut.

CapCut experimentó su primer salto en las descargas móviles en los EE. UU. en mayo de 2021, según la firma de análisis de aplicaciones data.ai, después de implementar un efecto llamado "Zoom 3D", que se acerca al sujeto de una foto y saca el fondo. de una manera que parece ser una imagen tridimensional. Alrededor de Halloween y Navidad del año pasado, CapCut lanzó varias plantillas de festivales, atrayendo cientos de miles de nuevas descargas diarias.

Grace Windheim, una creadora de contenido de San Francisco de 24 años, ha publicado videos en YouTube para enseñar a las personas cómo hacer videos populares con CapCut. Un video donde explica el efecto “Zoom 3D”, publicado en 2021, ha atraído más de un millón de visitas. Ella dijo que las plantillas y los efectos populares probablemente han ayudado a las personas a ganar seguidores y vistas.

Cuando ByteDance lanzó por primera vez CapCut, el editor de video era en gran parte un clon de Jianying, que la compañía lanzó un año antes en China. Si bien continuó copiando las funciones de CapCut que han demostrado ser exitosas en Jianying, CapCut también ha estado creando funciones que se adaptan a diferentes mercados locales, dijeron personas familiarizadas con la aplicación.

CapCut también proporciona plantillas para publicaciones y anuncios en Instagram , Facebook , YouTube y LinkedIn .

Dado que el contenido generado por inteligencia artificial se ha convertido en un éxito recientemente, varios equipos de CapCut están trabajando para lanzar funciones impulsadas por IA, dijeron personas familiarizadas con los proyectos. Entre ellos se encuentra una función que permite a los usuarios generar videos en segundos simplemente proporcionando un título de texto. Jianying introdujo una función similar en 2021.

En los EE. UU., CapCut ha estado reclutando creadores de plantillas para ayudar a enriquecer su grupo de recursos, ofreciendo recompensas en efectivo de hasta $ 1,000 a quienes crearon plantillas virales, según un aviso en la aplicación.

Los ingresos de CapCut, principalmente por suscripciones y publicidad, han crecido más rápido en los últimos meses, según data.ai. Sus competidores incluyen pares chinos como VivaVideo e InShot Inc. de Hangzhou Xiaoying Innovation Technology Co., así como rivales estadounidenses como Magisto de Vimeo Inc. y VN Video Editor de Ubiquiti Inc.

Hangzhou Xiaoying dijo en su prospecto de oferta pública inicial en mayo pasado que la cantidad de suscriptores de VivaVideo disminuyó un 32% en 2021, en referencia a la competencia de CapCut. Dijo que la aplicación ha aprovechado su asociación con Meta para aumentar su base de usuarios desde entonces, ya que las personas ahora pueden compartir con un clic en las plataformas de Meta , incluidas Facebook e Instagram Reels.

CapCut y VivaVideo están prohibidos en India, junto con TikTok, Shein y WeChat de Tencent Holdings Ltd. Desde 2020, Nueva Delhi ha bloqueado más de 200 aplicaciones chinas a medida que las relaciones entre India y China se deterioraron luego de los enfrentamientos fronterizos mortales entre sus tropas.