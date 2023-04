Megan Denise Fox es una actriz y modelo estadounidense nacida el 16 de mayo de 1986 en la ciudad de Oak Ridge, Tennessee. Es conocida por su belleza y por su talento en la actuación, y ha protagonizado numerosas películas y programas de televisión a lo largo de su carrera.

Megan comenzó su carrera como actriz en 2001, a los 15 años, cuando consiguió su primer papel en la película "Holiday in the Sun". Sin embargo, su gran oportunidad llegó en 2007, cuando interpretó a Mikaela Banes en la película de acción "Transformers", dirigida por Michael Bay. La película fue un éxito en taquilla y catapultó a Megan a la fama internacional.

Después de "Transformers", Megan protagonizó varias películas más, incluyendo "Jennifer 's Body" (2009), "Jonah Hex" (2010) y "Teenage Mutant Ninja Turtles" (2014). También ha aparecido en programas de televisión como "Hope and Faith" y "New Girl".

El cambio de Megan Denise Fox: Antes y después. Ph: Doane Gregory

Además de su carrera en la actuación, Megan también ha trabajado como modelo y ha aparecido en campañas publicitarias para marcas como Armani y Avon. En 2008, fue elegida como la mujer más sexy del mundo por la revista FHM.

Megan ha sido objeto de atención de los medios por su vida personal, incluyendo su relación con el actor Brian Austin Green, con quien se casó en 2010 y tuvo tres hijos. La pareja se separó en 2020 y actualmente están en proceso de divorcio.

Además de su trabajo en el cine y la televisión, Megan también es activista en varias causas, incluyendo la defensa de los derechos de los animales y la protección del medio ambiente.

Cambios de look:

Sus inicios en la industria del cine

Desde sus inicios en la industria del cine, ha experimentado diversos cambios de look que han llamado la atención de sus seguidores. En sus primeros años en la actuación, Megan lucía un pelo algo castaño oscuro y un estilo más natural. En su papel en la película "Holiday in the Sun" (2001), la vemos con un pelo más largo y liso y un maquillaje suave.

Transformers

Sin embargo, después de su éxito en "Transformers" (2007), Megan decidió hacer un cambio radical en su apariencia. Para su papel en la película "Jennifer 's Body" (2009), se tiñó el pelo de un color mucho más claro y comenzó a usar maquillaje más oscuro y atrevido. Este cambio en su look se convirtió en su marca personal durante varios años.

Años siguientes

En los años siguientes, Megan continuó experimentando con su pelo, pasando del color claro a más oscuro, y a veces incluso añadiendo extensiones de pelo para darle más volumen y longitud. También se atrevió a usar cortes de pelo más cortos, como un estilo bob con flequillo recto.

2014

En 2014, Megan sorprendió a todos con un cambio radical en su look cuando se unió al reparto de la película "Teenage Mutant Ninja Turtles". En la película, interpretó a April O'Neil con el pelo teñido, lo que dejó a sus fans impresionados.

Años recientes

En años recientes, Megan ha regresado a su color de pelo natural, un castaño más oscuro, y ha mantenido un estilo más clásico y sofisticado. Aunque todavía juega con la longitud de su pelo, a veces llevándolo más corto y otras veces más largo y ondulado, su look se ha estabilizado en los últimos años.

Denise Fox es una actriz y modelo talentosa y exitosa que ha logrado un gran éxito en su carrera. Su belleza y su habilidad en la actuación la han convertido en una de las actrices más reconocidas de su generación, y su trabajo en la defensa de las causas sociales muestra su compromiso con el bienestar del mundo que la rodea. Megan Denise Fox ha experimentado varios cambios de look a lo largo de su carrera en el cine. Desde el pelo más largo y más castaño oscuro de sus inicios hasta su icónico color claro y su tinte en "Teenage Mutant Ninja Turtles", Megan ha sabido reinventarse y mantener a sus fans interesados en su estilo personal. Ahora, con un look más clásico y sofisticado, sigue siendo una de las actrices más hermosas y talentosas de Hollywood.