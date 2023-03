El cambio de Vanessa Morgan: Antes y después.

Vanessa Morgan es una actriz y cantante canadiense, nacida el 23 de marzo de 1992 en Ottawa, Ontario. Comenzó su carrera a los 10 años como actriz infantil en la serie "Adivina quién viene esta noche", pero su gran oportunidad llegó en 2007 cuando interpretó a la hija de Frank Sinatra en la película "La vida en rosa".

En 2009, Vanessa Morgan se mudó a Los Ángeles para continuar su carrera en la actuación y participó en varias series de televisión, como "Degrassi: La nueva generación", "Finding Carter" y "The Shannara Chronicles". También ha aparecido en películas como "Frankie y Alice", "My Babysitter's a Vampire" y "Pimp".

En 2017, Vanessa Morgan fue elegida para interpretar a Tony Topaz en la exitosa serie de televisión "Riverdale", basada en los personajes de Archie Comics. Su personaje se convirtió en un miembro recurrente del elenco y ganó popularidad entre los fans de la serie.

Además de su carrera en la actuación, Vanessa Morgan también es cantante y ha lanzado varios sencillos, como "Goodbye" y "Crazy Love". En 2010, lanzó su primer EP titulado "About Living", y en 2018 lanzó otro EP llamado "Vanessa".

Vanessa Morgan también ha sido una activista por la igualdad racial en la industria del entretenimiento. En 2020, hizo pública su frustración por la falta de representación de los personajes negros en "Riverdale" y en otras series de televisión. Pidió un cambio y la necesidad de que los personajes negros sean representados de manera justa en la pantalla.

En su vida personal, Vanessa Morgan se casó con el jugador de béisbol Michael Kopech en enero de 2020. En julio de ese mismo año, anunció que estaba esperando su primer hijo. La pareja se separó poco después del nacimiento de su hijo en enero de 2021.

Cambios de look.

Vanessa Morgan es conocida no solo por su talento como actriz y cantante, sino también por sus distintivos cambios de look a lo largo de su carrera. Desde su debut en la pequeña pantalla a los 10 años, Vanessa ha evolucionado constantemente su estilo y se ha convertido en una inspiración para muchos fans de la moda y la belleza.

Primeros años de carrera

En sus primeros años de carrera, Vanessa mantuvo un aspecto fresco y juvenil, con su pelo oscuro y rizado a menudo peinado en un estilo desordenado y desenfadado. En su papel en "Adivina quién viene esta noche", la vimos con un pelo castaño oscuro con mechas rubias, que resaltan su rostro juvenil y angelical.

My Babysitter's a Vampire

A medida que Vanessa crecía y se adentraba en papeles más maduros, comenzó a experimentar con su pelo y maquillaje. En su papel de Bird en "My Babysitter's a Vampire", pudimos verla con el pelo más claro y las raíces oscuras, lo que le daba un aire más sofisticado y moderno. En la serie "Finding Carter", su pelo claro con mechas y su estilo elegante y urbano mostraron un lado más atrevido de su personalidad.

Riverdale

Con su papel en "Riverdale", Vanessa se consolidó como un ícono de la moda. Su personaje, Tony Topaz, tiene un look distintivo y atrevido, con su pelo rosa vibrante y su estilo punk rock. Este cambio de imagen le valió muchas miradas y admiración, y la convirtió en un referente de la moda entre los jóvenes.

2020

En su vida personal, Vanessa también ha mostrado su creatividad y estilo, luciendo un pelo rojo fuego en 2020, y recientemente, un corte pixie rubio platino en 2022, lo que demuestra su valentía y determinación para siempre mantenerse fresca y diferente.

Vanessa Morgan es una actriz y cantante talentosa, conocida por sus papeles en series de televisión como "Riverdale" y su lucha por la igualdad racial en la industria del entretenimiento. Con una carrera en constante evolución, seguramente seguiremos viendo más de su trabajo en el futuro. Los cambios de look de Morgan a lo largo de su carrera reflejan su evolución como artista y su determinación por no tener miedo a experimentar con su imagen. Desde sus primeros días como actriz infantil hasta su papel en "Riverdale" y su vida personal, Vanessa ha demostrado ser una mujer fuerte y valiente que no tiene miedo de expresarse a través de su estilo personal.