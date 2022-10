La DGT endurece la renovación del carnet para mayores de 65 años

Analizando los datos directos de siniestros entre los conductores mayores de 64 años no se han cumplido los objetivos deseados: en cuanto al número total de muertos, se pretende que no sean más del 30% del total, y en cuanto al número heridos graves, que representen no más del 20% del total.

Los argumentos que esgrime la Dirección General de Tráfico, para acometer estas nuevas medidas parecen tan lógicos como necesarios, pero también algo controvertidos e incluso polémicos:

1. La prueba física a un conductor o conductora de 18 años no puede ser igual a la de uno de 80 años. Las pruebas psicológicas deben ser mucho más amplias.

2. El plazo actual de renovación es demasiado largo. Las habilidades de los mayores de 65 años están disminuyendo rápidamente. La progresión de la merma en sus sentidos es exponencialmente superior que en edades inferiores, dice la DGT.

3. El actual gobierno social-comunista de Pedro Sánchez con su director general de Tráfico, Pere Navarro, quieren prohibir la conducción de transporte público a las personas mayores de 65 años. Atacando de esta manera a la libertad de movimiento.

4. Según argumentó la propia DGT: “La continuidad de la conducción no depende de la edad, sino de la habilidad y cualificación del conductor. A partir de los 65 años, con el fin de mantener la capacidad de conducción, se acorta el periodo de validez del permiso de circulación. El objetivo es aumentar la frecuencia de los exámenes médicos y controles de salud para seguir conduciendo con seguridad, algo que es apropiado para todos".

Aparte de los análisis médicos generales, las pruebas para evaluar aspectos como la capacidad visual, auditiva y la coordinación o los reflejos se considerarán procedimientos puros y objetivos para la toma de decisiones, a menos que se encuentren valoraciones absolutamente negativas.

Habrá algunos cambios para los "viejennials", espantoso término acuñado por la DGT para este colectivo, que dicen que es más probable que cometan faltas a pesar de conducir con más precaución. De hecho, el 23% de las muertes por accidentes de tráfico al año se dieron entre personas de más de 65 años.

Según Fundación Línea Directa, "Conducir para mayores de 65 años: ¿un peligro real o un mito social?": Se debe incluir un informe médico que destaque consumo de drogas que dificulten la conducción o posibles enfermedades.

Pere Navarro y María Jose Aparicio han creado una nueva categoría "viejennials", término acuñado por la Dirección General de Tráfico que sin duda denigra a las personas mayores de 65 años, y supone una clara falta de respeto a nuestros mayores.

¿Qué dice la ciencia al respecto?

Una creencia común es que las habilidades intelectuales de una persona inevitablemente se deterioran con la edad. Se cree que después de estudiar en la escuela y graduarse del instituto, aprendemos la mayor parte del conocimiento, las principales habilidades laborales las adquirimos hasta los 30-35 años, y luego comienza necesariamente un declive.

Pero, ¿realmente la gente se vuelve más tonta con la edad?. Lo primero que nos gustaría señalar es que el sentimiento de que te has vuelto estúpido es irracional, como cualquier sentimiento. Algunos hechos reales pueden servir de impulso para ello, pero sería precipitado sacar conclusiones sobre su base.

¿Qué le sucede al cerebro a medida que una persona crece? En los bebés y niños pequeños, el desarrollo del cerebro se produce en su tasa más alta. Por primera vez, se establecen conexiones neuronales, que luego se convertirán en la base de las habilidades habituales para un adulto: caminar, discurso, lectura y matemáticas.

El bebé se desarrolla tan activamente porque necesita tiempo para sentar las "bases" para la vida futura. Lo mismo se puede decir y sobre los escolares e incluso bachilleres. Las células nerviosas comienzan a morir gradualmente después de los 20 años.

Esto se debe en parte a los procesos bioquímicos del cerebro: las células nerviosas comienzan a morir gradualmente después de 20 años. Aunque, como han demostrado los estudios, el volumen de células muertas es insignificante y en realidad prácticamente no afecta las capacidades de pensamiento de una persona, especialmente teniendo en cuenta que la cantidad de neuronas en sí es solo el 10 por ciento del volumen total del cerebro. Pero hay otras razones: cuanto menos conocimiento tenemos, más fácil lo absorbe nuestro cerebro, como una esponja.

Los científicos ya han refutado el postulado de que con el final de la adolescencia y el comienzo de la edad adulta, el cerebro pierde su capacidad de plasticidad. Estudios de la actividad cerebral de personas que han sufrido un ictus han demostrado que el cerebro adulto es capaz de producir neuronas y establecer nuevas conexiones entre ellas. Hay otro factor psicológico: cuanto más aprendemos, menos significativo parece ser el aumento de nuevos conocimientos.

Al observar las condiciones de entrenamiento del cerebro, con la edad podremos ver no una disminución, sino incluso un aumento en las capacidades intelectuales, dicen los expertos. Si la principal ventaja de los estudiantes y jóvenes es la velocidad de asimilación de nueva información, entonces las personas de mediana edad son más productivas cuando pueden utilizar su conocimiento y experiencia acumulados, principalmente en el campo profesional.

Después de los sesenta, la inteligencia decae en quienes llevan un estilo de vida pasivo. Las pruebas de las capacidades intelectuales de las personas mayores muestran que sus capacidades intelectuales se mantienen al mismo nivel. Su seguridad no estuvo influenciada por la edad, sino por el entorno: las capacidades mentales disminuyeron sólo en personas mayores que llevaban un estilo de vida pasivo.