Así se trató de promocionar sin éxito la rifa de una prostituta en El Bruc: “Nadie hizo caso”

El cuartel de El Bruc suele ser objeto de polémica por la reclamación de grupos nacionalistas y de izquierda para que el Ejército de Tierra abandone ese cuartel ubicado junto a la Diagonal de Barcelona. Desde hace días, la controversia gira en torno a la organización de una rifa entre militares, cuyo premio era disfrutar de los servicios de una prostituta.

La publicación en el diario Ara de esta iniciativa de algunos militares y de los mensajes que se intercambiaron en un chat ha provocado que el Ejército de Tierra abra una investigación interna y que denuncie los hechos ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Margarita Robles ha llegado a declarar que a los responsables de la rifa “no los queremos en las Fuerzas Armadas”.

Promoción en el patio del cuartel

Según cuentan a Confidencial Digital personas que fueron testigos de primera mano, la rifa o sorteo no sólo se promocionó a través de un grupo de WhatsApp y de un cartel. También algunos militares -sobre todo, uno, acompañado de otros dos- trataron de conseguir participantes en la rifa de forma personal, ofreciéndolo en el patio del cuartel.

Con motivo de la Inmaculada Concepción (8 de diciembre), patrona de la Infantería, desde la semana anterior, a partir el 28 de noviembre, se organizaron algunas celebraciones en el cuartel de El Bruc, donde se encuentra el Regimiento de Infantería ‘Barcelona’ 63.

En el patio del cuartel se montaron unas carpas, y durante varios días se organizaron actos dentro de lo que se conoce como “semana cuartelera”: comidas de hermanamiento, paellas, juegos cuarteleros... todo con la idea de celebrar la patrona, fomentar el espíritu de hermandad y compañerismo entre los miembros del regimiento.

“Cena amorosa con final feliz”

Ya una semana antes del 8 de diciembre, y de que se revelara la rifa en el diario Ara, durante esas celebraciones se ofreció a los militares participar en el sorteo de esa “dama de compañía”.

Quienes vivieron la escena relatan que un militar, de uniforme como los demás, se acercó a grupos de los soldados más jóvenes y que menos tiempo llevan destinados en El Bruc. Los militares estaban repartidos por carpas, cantando canciones militares y tomando algo.

El impulsor del sorteo no llevaba papeletas, ni boletos de una rifa. Sacó el móvil y empezó a ofrecer participar en una rifa de una “dama de compañía”, una escort o prostituta. Mostraba fotos y vídeos de la mujer en bañador y en ropa interior, y explicaba que el premio era una “cena amorosa con final feliz” con ella.

“Nadie le hizo caso”

“Nadie le dio bola, nadie le hizo caso”, explican a ECD fuentes presentes en ese momento. Todos los militares presentes rechazaron el ofrecimiento.

Unos respondieron que a ellos no les hacía falta pagar para estar con una mujer, otros le reprocharon que “eso no toca”, que no era buena idea esa rifa. En los grupos en los que se ofreció participar había también mujeres militares.

La mayoría de los presentes eran soldados y cabos, de entre 20 y 30 años. El que iba tratando de vender participaciones era mayor de 30 años, afirman quienes vivieron la escena.

“Sonó muy raro”

“Chocó muchísimo, sonó todo muy raro”, aseguran las fuentes consultadas. Por un lado, extrañó que se estuviera aún tratando de recaudar dinero, ya que se entendía que ya se había organizado la semana cuartelera de celebraciones, y que estaba todo preparado, sin que se necesitara buscar más dinero. Anteriormente ya se había rifado un jamón, por ejemplo.

Por otro lado, la propuesta de que se rifara una noche con una prostituta sorprendió a la mayoría de los presentes, que como se ha indicado, o bien declinaron participar con ironía, o bien se lo reprocharon al “vendedor” de participaciones.

Ni los más veteranos del cuartel recordaban que se hubiera organizado nunca una rifa con este tipo de premio, que si ahora provoca controversia, hace años quizás podía ser menos polémico. Pero chocó, precisamente porque nunca se había escuchado algo así.

No había mandos delante

Algunos de los presentes se quedaron con la mosca detrás de la oreja, y no perdieron de vista a ese militar que ofrecía participar en dicha rifa. Tras fracasar en su ronda por el patio para vender participaciones, se quedó en un rincón, con otros dos militares.

“Durante la paella, se quedaron en un rincón y no volvieron a aparecer”, relatan fuentes presenciales.

Se da la circunstancia de que quien o quienes promocionaron esta rifa, lo hicieron en momentos en los que no había por las carpas del patio del cuartel ningún mando, por ejemplo sargentos que habían estado muy implicados en la organización de esas celebraciones.

“Si los llega a pillar un sargento, se les cae el pelo al momento”, apuntan fuentes que vieron cómo sucedieron los hechos. Los suboficiales controlaban que todo transcurriera con normalidad, y por ejemplo requisaron unas cervezas que algunos militares trajeron de fuera, en vez de consumir las que se ofrecían en las carpas.

Una anécdota hasta que saltó la noticia

El suceso, como se ha dicho, no pasó entonces de ser una anécdota que provocó cierta sorpresa. Hubo quienes tomaron nota, por lo extraño del caso: “Olía a chamusquina, era todo muy raro”.

Pero no le dieron más importancia hasta que se publicó una noticia, y se originó la polémica que ha derivado en una denuncia ante la fiscalía y una investigación interna.

“Es tan fácil como que pillen al que ofrecía esa rifa, y que le pregunten por qué lo hizo”, afirman quienes han vivido esta polémica en primera persona.

Circulan distintas hipótesis sobre cuál puede ser la explicación, o la motivación que llevó a algunos militares del cuartel de El Bruc a lanzar esta rifa que ha puesto en el punto de mira al Ejército de Tierra en Barcelona.