Ejercicio con fuego real en Letonia de los Leopardo y Pizarro españoles en plena tensión con Rusia

Fueron horas tensas, de las más complicadas en la OTAN desde que Rusia lanzó su invasión a gran escala de Ucrania el 24 de febrero.

Una explosión en un pueblo de Polonia junto a la frontera con Ucrania despertó este martes por la noche el fantasma de la posible activación del artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte para que todos los aliados respondieran a la agresión contra el territorio de un país miembro.

Medios locales polacos aseguraron que el origen de la explosión eran misiles rusos. El gobierno de Vladimir Putin lo negó, pero diferentes mandatarios europeos lo dieron por hecho, acusaron a Rusia de las consecuencias de la posible escalada y mostraron su respaldo a Polonia en su posible reacción.

Ya este miércoles tanto la OTAN como el gobierno de Polonia descartaron que fuera un ataque ruso, y apuntaron a un proyectil de las defensas antiaéreas de Ucrania. El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, lo ha negado.

En las horas de tensión, Polonia llegó a anunciar que ponía en alerta a algunas unidades militares.

Este incidente que encendió todas las alertas en la OTAN se produjo coincidiendo con un ejercicio que carros de combate y otros vehículos blindados de 13 países aliados (incluida España) están desarrollando en uno de los países fronterizos con Rusia: Letonia.

El Grupo de Batalla de Presencia Avanzada Reforzada de la OTAN en Letonia comenzó este lunes el ejercicio ‘Iron Spear’, en el que carros de combate y vehículos de combate de infantería de 13 países practicaron con fuego de real, tanto en ambiente diurno como nocturno.

“Este ejercicio demuestra la potencia de fuego y la interoperabilidad de la OTAN”, destacó la misión aliada en Letonia.

El ejercicio comenzó en el campo de maniobras de Adazi, donde se ejercitan con frecuencia los militares españoles que están destacados en Letonia.

El Ejército de Tierra tiene destacados en Letonia tanto carros de combate Leopardo como vehículos de combate de infantería Pizarro. En las imágenes del ejercicio con fuego real se aprecian ambos tipos de vehículos españoles.

También practicaron el tiro con vehículos acorazados y blindados los destacamentos que forman parte del Grupo de Batalla de Presencia Avanzada Reforzada de la OTAN en Letonia, como Canadá, Italia, Polonia y Eslovaquia.

Además, se desplazaron a Letonia para este ejercicio fuerzas de Reino Unido, Alemania, Estonia y Noruega.

Las fuerzas desplegadas en los países bálticos se ejercitan con frecuencia con distintas maniobras, tanto con movimientos de infantería ligera, disparos de vehículos acorazados y mecanizados, uso de artillería…

#NATO firepower during exercise IRONSPEAR demonstrating capabilities and unity @eFPBGLatvia in Camp Adazi 🇱🇻 conducting competition of 34 teams from 13 Allies featuring main battle tanks and infantry fighting vehicles. Interoperable and ready to deter and defend #WeAreNATO pic.twitter.com/LzwUiQLpko

#NATO multinational EX IRONSPEAR in Camp Adazi 🇱🇻 continues. Last night participating Allies demonstrated their firepower capabilities. Our Alliance is defensive and able to deter. United in defending shared values of democracy, freedom and the international system. #WeAreNATO pic.twitter.com/wbZRZwSUDk