Generales retirados no tienen noticia de un manifiesto contra la Amnistía

Las negociaciones del PSOE con ERC y Junts para aprobar una ley de amnistía que deje impunes los delitos cometidos por decenas, cientos, o incluso varios miles de independentistas catalanes, vuelve a agitar un supuesto “ruido de sables” entre altos mandos militares.

Hace unos días comenzó a circular entre algunos militares un trozo grabado de una tertulia del canal Distrito TV, que se emite en Madrid. El programa es ‘El Mundo al Rojo’, y lo presenta Jesús Ángel Rojo, máximo responsable de Distrito TV.

En el vídeo, Rojo asegura que “se está preparando un manifiesto de altos mandos del Estado, de altos mandos militares, en el cual dicen que se van a poner en contra de la amnistía y en defensa de la Constitución. Y, además, han avisado de que ya hay un protocolo hecho, en el caso de que Sánchez quiera cruzar las líneas rojas, un protocolo para que el Ejército defienda directamente a Su Majestad el Rey”.

El presentador se dirige, para que amplíe detalles, a un tertuliano del programa, Fernando Martínez Dalmau. Se trata de un abogado y empresario que fue mano derecha de Miguel Bernard en el sindicato Manos Limpias, antes de que Bernard acabase en la cárcel por extorsionar a bancos y empresas para que le pagasen a cambio de evitar acciones judiciales o campañas de descrédito en su contra.

“Están firmando miembros en activo y en la reserva”

Martínez Dalmau afirma que existe un borrador de manifiesto, del que se retocará algún detalle, pero que “ya están firmando miembros del Ejército, tanto en activo como en la reserva; en la reserva activa también”.

Añade que ese escrito “reivindica, primero, la Nación Española; segundo, la figura del rey; tercero, la Constitución; y cuarto, la ley”. El manifiesto, además, hablaría sobre “el papel que tienen las Fuerzas Armadas”.

Este abogado declara que el manifiesto de militares advierte de una reacción militar “en caso de que se vean vulneradas” esas cuestiones, es decir, “Su Majestad el Rey, la Nación española, la Constitución y la ley, y, por supuesto, los derechos y libertades fundamentales del pueblo español”.

De ocurrir alguna de esas “vulneraciones” a raíz de la aprobación de una ley de amnistía, explica Martínez Dalmau en el programa de televisión, “se activarán los protocolos necesarios para salvaguardar, y no puede ser de otra manera, y es la función también de nuestro ejército, para salvaguardar directamente lo que representa el imperio de la ley, la nación española, y por supuesto la cabeza máxima del ejército que es Su Majestad el rey”.

El vídeo acaba ahí, y no se ofrecen más detalles sobre cuáles son esos “protocolos”, aunque parecen apuntar a algún tipo de intervención de los militares.

Lo ha difundido el ex teniente Segura

Como se ha indicado, estas declaraciones se realizaron en un pequeño canal de TDT que se emite en Madrid: Distrito TV. No habría tenido gran repercusión, pero sin embargo lo difundió, entre otros, el ex teniente Luis Gonzalo Segura.

Siendo teniente del Ejército de Tierra en activo, Segura publicó en 2014 el libro ‘Un paso al frente’, en el que denunció supuestas prácticas corruptas, privilegios de generales y oficiales, y otras presuntas irregularidades en las Fuerzas Armadas.

Tras ser expedientado, Segura fue expulsado del Ejército de Tierra en 2016. Desde entonces, colabora en distintos medios de comunicación, algunos marcadamente de izquierdas, y continúa expresando críticas muy duras y denuncias contra mandos militares. Llegó a ser juzgado por llamar “corrupto” al general jefe de la UME, aunque resultó absuelto.

Luis Gonzalo Segura publicó en su perfil de Twitter el fragmento de la tertulia en la que se escuchan los comentarios citados sobre un supuesto manifiesto de militares contra la amnistía. El vídeo suma más de 200.000 reproducciones.

Fernando Martínez Dalmau afirma que altos mandos militares españoles preparan un manifiesto contra la amnistía y que ya han elaborado un protocolo para "salvaguardar la ley, la nación española y el rey".



— Luis Gonzalo Segura (@luisgonzaloseg) September 30, 2023

Qué dicen generales que firmaron otros manifiestos

Confidencial Digital ha sondeado a más de una decena de oficiales generales y oficiales sobre ese supuesto manifiesto.

Pertenecen al Ejército de Tierra en su mayoría, pero también a la Armada y al Ejército del Aire. Son oficiales (comandantes, tenientes coroneles...) y oficiales generales: generales de Brigada, generales de División y tenientes generales, o los empleos equivalentes en el Cuerpo General de la Armada.

Algunos llevan años en situación de retiro, otros se encuentran en la reserva, y también hay militares en activo. Ostentan, u ostentaron, responsabilidades relevantes en los organigramas de sus respectivos ejércitos y del Ministerio de Defensa.

Entre los consultados se encuentran algunos que en el pasado firmaron, e incluso impulsaron y participaron activamente en su elaboración y promoción, manifiestos o cartas que suscribieron decenas de militares para expresar su opinión crítica: por ejemplo, sobre la exhumación del Valle de los Caídos de los restos mortales de Franco, o sobre los pactos de Pedro Sánchez con partidos independentistas.

“Ni idea”, “Suena a fake”

La respuesta más repetida por estos militares, cuando se les pregunta si tienen conocimiento de que se esté gestando un manifiesto de militares contra la amnistía, es: “Ni idea”.

Ninguno tiene constancia de una iniciativa para manifestar públicamente el rechazo de un grupo de “altos mandos militares” contra una hipotética ley que deje sin consecuencias penales los delitos cometidos por dirigentes políticos, líderes sociales y militantes independentistas en el marco del ‘procés’ en Cataluña.

“Últimamente hay muchos infundios que resultan ser falsos”, comenta un general retirado, al hilo de ese supuesto manifiesto. “No sé nada, pero no me lo creo. Suena a fake”, comenta otro oficial general que lleva tiempo fuera del servicio activo, y que sí puso su firma en manifiestos de militares difundidos en los últimos años.

“El primero en firmar sería yo”

“Es un bulo que circula de vez en cuando, pero, para bien o para mal, no creo que haya nada”, asegura otro oficial, también retirado, que igualmente en algún momento hizo público un posicionamiento sobre cuestiones políticas.

Algunos de los militares consultados comentan, con cierta sorna, que “el primero en firmar sería yo”, si se promoviera realmente un escrito de miembros de las Fuerzas Armadas para rechazar la posible amnistía a los implicados en delitos vinculados al proceso independentista catalán.

Otros apuntan que, de ser cierto, el manifiesto lo moverían “los de siempre”, en referencia a anteriores escritos que lanzaron grupos de militares retirados para criticar al Gobierno de Pedro Sánchez, o atacar determinadas decisiones del Ejecutivo de izquierdas.

Pero, como ya se ha indicado, algunos de “los de siempre”, implicados en otros manifiestos, aseguran ahora, a preguntas de ECD, que no tienen “ni idea” de que se esté moviendo ni siquiera un borrador de manifiesto, y menos aún que haya militares firmándolo.

Incluso militares en activo que suelen estar al corriente de este tipo de movimientos de fondo en las Fuerzas Armadas se inclinan por pensar que no hay nada esta vez.

El precedente del teniente general Mena

Algunos militares retirados, que ven con desagrado este tipo de posicionamientos políticos de antiguos miembros de las Fuerzas Armadas, aseguran que todo es “un bulo que lleva semanas circulando”, y responsabilizan de ello a “la extrema derecha”.

Su análisis es que mensajes como el que lanzó Fernando Martínez Dalmau buscan precisamente movilizar a la derecha, agitar, para tratar de impulsar que sí haya militares que se pronuncien sobre la amnistía. Incluso creen que pueden tratar de empujar a algún alto mando en activo para que realice algún tipo de manifestación pública. Recuerdan el caso del teniente general José Mena Aguado.

Mena era jefe de la Fuerza Terrestre cuando, en un discurso por la celebración de la Pascua Militar, en Sevilla, advirtió de que, si la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que por entonces se estaba tramitando, sobrepasaba los límites de la Constitución, “sería de aplicación el artículo octavo” de la Carta Magna, que establece que “las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad, y el ordenamiento constitucional”.

Esa referencia, que daba a entender una intervención militar si se aprobaba el nuevo Estatuto catalán, le costó un arresto de ocho días al teniente general, impuesto por el ministro de Defensa, José Bono.

Quienes hoy hacen este análisis creen que por ahora no se han llegado a caldear los ánimos en la sociedad lo suficiente con el asunto de la amnistía, y por eso creen que sería muy precipitado que militares lanzaran un manifiesto público.

Pero, al mismo tiempo, prevén que pueda haber escritos de ese tipo, o algún otro movimiento de “ruido de sables”, si finalmente Pedro Sánchez es investido presidente del Gobierno con el apoyo de los independentistas y, además, da pasos hacia la aprobación de esa posible Ley de Amnistía.

“A lo mejor están preparando el terreno, pero tardarán”, concluye.

Cartas “cerradas” a compañeros de promoción

Que todos estos oficiales generales y oficiales aseguren no tener noticias de ningún manifiesto no significa, obviamente, que no pueda estar gestándose algún movimiento en ese sentido.

Cabe recordar lo que ocurrió entre finales de noviembre y principios de diciembre de 2020. Medios como El País y OKDiario desvelaron cartas enviadas al rey, y al Parlamento Europeo, de militares que denunciaban el peligro para la democracia y para la unidad de España que, a su juicio, representaban las políticas del Gobierno PSOE-Podemos.

Pero hay un dato clave en ese caso. La primera carta fue apoyada por “El General, Jefes y Oficiales en situación de Retiro, abajo citados, y miembros de la XIX Promoción de la Academia General del Aire”, en total 39 oficiales generales y oficiales del Ejército del Aire retirados.

La otra carta dirigida al rey la suscribieron 73 miembros de la XXIII promoción de la Academia General Militar, del Ejército de Tierra.

Es decir, fueron iniciativas no abiertas a militares de todos los ejércitos y promociones, sino cerradas, entre compañeros de promoción de una academia en concreto.

Por tanto, lo mismo podría estar ocurriendo ahora mismo: que un grupo más o menos reducido de militares esté moviendo un borrador de manifiesto, pero en un círculo restringido.

Hay indignación

Que todos los militares consultados aseguren que no tienen constancia de que se estén preparando manifiestos o cartas, no significa que no haya enfado, incluso indignación, entre generales y oficiales retirados (y en activo) por las posibles cesiones de Pedro Sánchez a los independentistas como la amnistía, e incluso el referéndum de independencia.

Pero, al menos por el momento, ese enfado sólo ha derivado en iniciativas particulares. No hay constancia de cartas colectivas, aunque sí misivas individuales.

ECD desveló la carta que un suboficial retirado del Ejército de Tierra mandó al Palacio de la Zarzuela, en la que pedía al rey Felipe VI que no propusiera al Congreso de los Diputados la candidatura de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno, ante el “clamor popular” a que el líder socialista sea reelegido con el apoyo de partidos políticos que se han declarado “enemigos confesos de España y su unidad territorial”.

El bulo del ex JEME Varela

También ha circulado una misiva parecida de un coronel retirado, que pidió a don Felipe que diera “un sonoro puñetazo” encima de la mesa para frenar “las actuaciones del tal Pedro Sánchez” que, a su juicio, “rayan el delito de alta traición”.

A estas cartas hay que añadir que volvió a circular un mensaje falso, que atribuye al anterior Jefe de Estado Mayor del Ejército (JEME), general de Ejército ahora en la reserva Francisco Javier Varela Salas, la amenaza de que “si su majestad no actúa en un breve espacio de tiempo será función de los generales actuar en defensa de la Constitución y España. Dichas manifestaciones han causado revuelo ante una posible conspiración militar”.