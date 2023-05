Margarita Robles y cargos de Defensa aumentan los viajes en un ‘helicóptero VIP’ de Tierra cuyos desplazamientos están menos controlados

Margarita Robles, en el Palacio de la Moncloa.

“La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado hoy la base de ‘Cerro Muriano’, en Córdoba, donde ha sido informada sobre las pruebas finales de rodaje y tiro realizadas hace días a los seis vehículos ‘Leopard’ 2A4 que España tiene previsto enviar a Ucrania…”.

El Ministerio informó así de la visita de Robles a esa instalación del Ejército de Tierra el pasado 13 de abril. En la nota de prensa se indicaba que “ha sido recibida por el jefe de la Brigada ‘Guzmán el Bueno’ X (BRI X), general de brigada Ignacio Olazábal. La ministra ha estado acompañada en la visita por el jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, general de Ejército Amador Enseñat”.

Entre las imágenes de la visita difundidas por el Ministerio de Defensa, hay una en la que la ministra saluda al general Olazábal. En la foto se ve la cola de un helicóptero, del que se entiende que Margarita Robles acababa de descender. El fuselaje del helicóptero es negro. En él se puede leer “ET 502”, y se ve la escarapela rojigualda de las aeronaves militares españolas.

Margarita Robles visita la base de Cerro Muriano (Foto: Iñaki Gómez / MDE).

Del Ejército de Tierra

No era un helicóptero del 402 Escuadrón de Fuerzas Aéreas, del Ala 48 del Ejército del Aire, con base en Cuatro Vientos (al sur de la ciudad de Madrid), que “tiene como role principal la misión de transporte de personalidades: Casa Real, Presidencia, Vicepresidencia, Ministerios y miembros de otros organismos oficiales”, según el Ejército del Aire.

Felipe VI, junto a un helicóptero del 402 Escuadrón del Aire, en la base de las FAMET (Foto: Casa del Rey).

El 402 Escuadrón cuenta con dos modelos de helicóptero: Airbus Helicopter AS.332 Super Puma y AS.532 Cougar (HD.21/HT.21/HT.27). El fuselaje de los destinados a traslados de autoridades es de color blanco, y en la cola de los aparatos en los que vuelan el rey Felipe y Pedro Sánchez, por ejemplo, la identificación que aparece es “402” (por el 402 Escuadrón), junto al numeral del helicóptero, por ejemplo “25”.

Por tanto, Margarita Robles y el JEME volaron a la base de Cerro Muriano, no en un helicóptero del Ejército del Aire, de la unidad dedicada a trasladar al rey, al presidente del Gobierno, a ministros y a otras autoridades, sino en un helicóptero del Ejército de Tierra; de ahí las letras “ET” en la cola del aparato.

Superpuma VIP de las FAMET

Fuentes militares consultadas por Confidencial Digital señalan que la aeronave en la que voló ese día Margarita Robles es un Superpuma de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra (FAMET).

Las FAMET son “un conjunto orgánico de unidades de combate, apoyo al combate y apoyo logístico al combate, dotadas de aeronaves, puestas bajo un mando único para constituir organizaciones operativas de entidad y composición variable que en cada caso se determinen en función de la misión asignada, adiestradas y equipadas para llevar a cabo acciones desde el espacio aéreo próximo al suelo”, según la web del Ejército de Tierra.

Esta unidad cuenta con el Batallón de Helicópteros de Ataque I en Almagro (Ciudad Real), con helicópteros de ataque Tigre; el Batallón de Helicópteros de Emergencia II en Bétera (Valencia), el Batallón de Helicópteros de Maniobra III en Agoncillo (La Rioja), el Batallón de Helicópteros de Maniobra IV en Dos Hermanas (Sevilla), con Superpuma, Cougar y los nuevos NH90; y el Batallón de Helicópteros de Transporte V en Colmenar Viejo (Madrid), con helicópteros Chinook de transporte.

Además, existe el Batallón de Cuartel General de las FAMET, situado en la Base ‘Coronel Maté’, en Colmenar Viejo (al noroeste de Madrid). En este batallón se encuadran la Compañía de Transmisiones, la Unidad Técnica de Mantenimiento, la Compañía de Cuartel General y la Unidad de Vuelo.

El Ejército de Tierra detalla en su página web que esta Unidad de Vuelo está “dotada actualmente con un helicóptero AS-532 Cougar (HT-27), más dos AS-332 Súper Puma (HU-21) en configuración VIP para transporte de autoridades”.

Mayores comodidades

Las fuentes consultadas por ECD apuntan que estos helicópteros VIP cuentan con ciertas comodidades poco habituales en las aeronaves militares comunes. Por ejemplo, los asientos están forrados de cuero, como lo están también los helicópteros del 402 Escuadrón del Ejército del Aire.

Estos helicópteros de las FAMET tienen capacidad para una docena de pasajeros. Pero quienes conocen al menos uno de ellos aseguran que en realidad sólo caben 11 pasajeros, porque una pequeña nevera resta espacio.

Distintas fuentes militares confirman que, efectivamente, existe en las FAMET un helicóptero VIP a disposición del Jefe de Estado Mayor del Ejército. Además del JEME, también lo usan en ocasiones los sucesivos ministros. Algunos militares recuerdan viajes frecuentes de otro ministro de Defensa con esta aeronave.

Más vuelos desde el año pasado

Pero fue en 2022 cuando aumentaron significativamente los vuelos en estos helicópteros de las FAMET por parte de Margarita Robles, y también de otros altos cargos del Ministerio de Defensa, como la secretaria de Estado, Amparo Valcarce, y la subsecretaria, Adoración Mateos. Las fuentes consultadas citan vuelos de Margarita Robles, junto al JEME, a Valladolid y a Burgos en estos helicópteros, así como un viaje de la subsecretaria a Cáceres.

Robles visitó el 10 de junio de 2022 la base ‘Coronel Sánchez Bilbao’, en Almagro (Ciudad Real), para conocer de primera mano la preparación de los pilotos del Batallón de Helicópteros de Ataque I (BHELA I) de las FAMET a los mandos de los helicópteros Tigre.

Viajó acompañada del JEME, de Amparo Valcarce, y del jefe del gabinete técnico de la ministra. Las fotos difundidas por Defensa muestran a la ministra y a sus acompañantes recién aterrizados de un helicóptero negro. En este caso, la aeronave luce la identificación “ET 501”, y además se aprecia el escudo del Batallón de Cuartel General de las FAMET.

Margarita Robles, tras viajar en un helicóptero VIP de las FAMET (Foto: Ministerio de Defensa).

Identificación del helicóptero.

Escudo del Batallón de Cuartel General de las FAMET.

Otro ministro de Defensa

Militares con años de experiencia en las Fuerzas Armadas apuntan a que algún ministro de Defensa anterior solía volar en un helicóptero de las FAMET, no del Ejército del Aire, y acababa los viajes aterrizando en la explanada de la Academia de Infantería, en Toledo.

El aumento de los vuelos de la ministra y de altos cargos en esos helicópteros VIP ha llamado la atención en los últimos tiempos a algunos militares, conocedores de estos detalles sobre los traslados de los responsables del Ministerio de Defensa.

Señalan, en primer lugar, que algunos de los destinos a los que ha viajado Margarita Robles con estos helicópteros tienen conexión directa con Madrid en AVE.

Los gobiernos suelen justificar el uso de aviones y helicópteros para viajes del presidente del Gobierno en que es más fácil garantizar la seguridad si estos traslados se hacen por aire, frente a la posibilidad de viajar en coche o en AVE.

Frente a estos argumentos, algunos militares apuntan que los escoltas pueden proteger a un alto cargo en los espacios reservados de los trenes de alta velocidad, así como en las estaciones.

En todo caso, la novedad es el aumento de los vuelos de la ministra y otros altos cargos del Ministerio de Defensa en helicópteros VIP del Ejército de Tierra, cuando en teoría la misión de trasladar a los ministros y a otras personalidades la tiene el Ejército del Aire.

Defensa y Tierra se niegan a responder

Confidencial Digital envió el pasado miércoles, 3 de mayo, una consulta sobre esta información, tanto a la Dirección de Comunicación Institucional del Ministerio de Defensa, como a la Oficina de Comunicación del Cuartel General del Ejército de Tierra.

Al no haber recibido respuesta cinco días después, ECD insistió el lunes 8 de mayo. Contactó con sendos portavoces del Ministerio de Defensa y del Ejército de Tierra. Un portavoz del Cuartel General del Ejército señaló que no iban a dar contestación a esta consulta. En cuanto al Ministerio de Defensa, al cierre de esta edición no se había obtenido ninguna respuesta.

Continua vigilancia sobre los vuelos de Sánchez

A este respecto, las fuentes militares consultadas por Confidencial Digital señalan que los vuelos en aeronaves del Ejército del Aire están cada vez más fiscalizados y controlados. Desde que Pedro Sánchez llegó a la Presidencia del Gobierno, tras ganar la moción de censura contra Mariano Rajoy en junio de 2018, le han perseguido las polémicas sobre el uso de aeronaves oficiales para sus desplazamientos.

En estos cinco años se han publicado cientos de noticias sobre los viajes de Pedro Sánchez en Falcon, el gasto de estos aviones del 45 Grupo de Fuerzas Aéreas del Ejército del Aire, lo que contaminan los aparatos...

Aunque el foco principal se pone en los aviones Falcon, también están bajo la lupa los traslados en helicóptero. El presidente se traslada en un helicóptero Superpuma del 402 Escuadrón de Fuerzas Aéreas, del Ejército del Aire, que puede aterrizar y despegar en el Complejo de la Moncloa.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abandona el Complejo de La Moncloa en su helicóptero Súper Puma.

54 veces al mes

Por ejemplo, El Confidencial.com contó, en los primeros meses del líder socialista en La Moncloa, que “Sánchez usó cinco veces el helicóptero en cuatro días: un Super Puma a 5.000€ la hora”. Vozpópuli detalló en diciembre de 2021 que los traslados de Sánchez habían obligado a movilizar 54 veces en un mes el helicóptero del 402 Escuadrón en el que viaja el presidente del Gobierno.

La atención mediática a los vuelos de Pedro Sánchez provocó que comenzaran a registrarse peticiones de información de ciudadanos, al amparo de la Ley de Transparencia, para conocer datos sobre el uso de los helicópteros de traslado de autoridades del Ejército del Aire.

El Ministerio de Defensa recibió el 15 de octubre de 2018 una solicitud de acceso a la información pública en la que un particular requería que le facilitaran “el número de vuelos en helicóptero realizados en el Super Puma u otro helicóptero usado de forma oficial por el presidente Pedro Sánchez desde su nombramiento el 2 de junio de 2018 hasta el 15 de octubre de 2018”.

La solicitud tenía una segunda parte: pedía el dato de “el número de vuelos realizados en el Super Puma u otro helicóptero usado de forma oficial por todos y cada uno de los presidentes del Gobierno desde la transición democrática hasta el 15 de octubre de 2018”, así como “el gasto que supuso, tanto de personal como de combustible y todas las demás partidas”.

Respuesta denegada

El Ministerio de Defensa consideró que la competencia para responder a esa petición correspondía al Estado Mayor del Ejército del Aire. La respuesta fue denegatoria. El Estado Mayor del Aire explicó que “todas las solicitudes de transporte para la Autoridad Presidente del Gobierno trasladadas al Ejército del Aire son calificadas como materia clasificada”.

Citó jurisprudencia de la Audiencia Nacional y resoluciones del Consejo de Transparencia que avalan denegar datos sobre movimientos de aeronaves militares, que según acuerdo del Consejo de Ministros, tienen la consideración genérica de “Secreto”, el máximo grado que se puede otorgar a la información clasificada.

El autor de la solicitud recurrió ante el Consejo de Transparencia. Argumentó que el propio Gobierno había revelado, en una respuesta parlamentaria, datos del número de veces que se usaron los Superpuma del 402 Escuadrón durante las etapas de José María Aznar y de José Luis Rodríguez Zapatero.

El Consejo de Transparencia estimó en parte la reclamación de este particular, y ordenó al Ministerio de Defensa revelarle el número de vuelos en helicóptero Super Puma u otro helicóptero usado de forma oficial por el presidente Pedro Sánchez desde su nombramiento el 2 de junio de 2018 hasta el 15 de octubre de 2018, ambos inclusive, y los que hicieron los anteriores presidentes.

De este caso, cabe señalar una circunstancia relevante. El Ministerio de Defensa derivó la petición de transparencia al Ejército del Aire, y, por lo tanto, la solicitud quedó circunscrita en todo momento a aeronaves del Ejército del Aire.

Sentencias que obligan a dar información

Las batallas de ciudadanos particulares, así como de algunos periodistas, por conseguir datos sobre los vuelos de Pedro Sánchez han llegado a los tribunales.

En 2020 y en 2021, la Audiencia Nacional dictó sentencias en las que rechazaba los recursos de la Abogacía del Estado contra resoluciones del Consejo de Transparencia que instaban al Gobierno a desvelar datos del número de vuelos del presidente en aviones y helicópteros oficiales.

Los jueces entendieron que la administración sí tiene esos datos, y que no puede ocultarlos porque son viajes que se sufragan con dinero público, y además dichos traslados son “de dominio público dada su cobertura mediática”.

El diario El Independiente logró ya en 2022, después de esos varapalos judiciales al Gobierno, que mediante el Portal de Transparencia el Departamento de Coordinación Técnica y Jurídica de la Presidencia del Gobierno le proporcionara una lista con todos los vuelos de Pedro Sánchez en aeronaves del Ejército del Aire.

Preguntas sobre vuelos de los ministros

Las preguntas se suelen centrar en Pedro Sánchez. Pero también en ocasiones los requerimientos de información se amplían a todos los ministros.

Confidencial Digital publicó en noviembre de 2020 la información que el Gobierno de España facilitó a un diputado del Congreso sobre el uso de los aviones Falcon del 45 Grupo de Fuerzas Aéreas.

En tal ocasión, mientras en paralelo se resistía a contestar solicitudes similares, a esa pregunta parlamentaria el Ejecutivo sí dio respuesta con datos detallados. Reveló el ranking de ministros que habían volado en aviones del Ejército del Aire en un traslado oficial entre el 1 de enero y el 4 de octubre de 2020.

La primera era Arancha González Laya, ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, con 24 vuelos. La segunda era, precisamente, Margarita Robles, con diez.

Les seguían Nadia Calviño (7), Fernando Grande-Marlaska (5), Carmen Calvo (3), José Luis Escrivá (2), Teresa Ribera (1) y Luis Planas (1).

Se centran en el Ejército del Aire

De estos pulsos por conocer la información sobre los vuelos se pueden sacar varias conclusiones. La primera es que los tribunales empiezan a obligar a la administración a revelar datos de los viajes de autoridades políticas, como el presidente del Gobierno y los ministros, en aeronaves oficiales.

La segunda es que, aunque bajo la lupa están principalmente los traslados de Pedro Sánchez, en ocasiones también hay quien pide conocer cuántos vuelos realizan los ministros.

La tercera conclusión es que en todas estas preguntas, y en las respuestas, el debate gira en torno a los aviones Falcon del 45 Grupo de Fuerzas Aéreas y a los helicópteros Superpuma del 402 Escuadrón del Ala 48 del Ejército del Aire.

Aunque algunas solicitudes son genéricas, sobre “viajes en aeronaves militares”, de forma expresa (porque responde el Ejército del Aire) o tácita el asunto se limita al Ejército del Aire, al entenderse que es este ejército el que pone los medios para los desplazamientos VIP.

Estos vuelos escaparían de la fiscalización

Las fuentes militares consultadas por ECD indican que todo ese contexto explica que el aumento de los vuelos de la ministra, la secretaria de Estado y la subsecretaria de Defensa en helicópteros de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra supone que esos viajes no salgan reflejados si, eventualmente, se revelan estadísticas de vuelos de autoridades en aeronaves del 402 Escuadrón del Ejército del Aire.

Como la “fiscalización” pública se centra en los helicópteros del Ejército del Aire, los traslados de Margarita Robles, Amparo Valcarce, Adoración Mateos y otros altos cargos de Defensa a cargo de las FAMET no se contabilizarían en esa información pública.

Además, si el Ministerio de Defensa se viera obligado a detallar los vuelos de sus altos cargos en todas las aeronaves militares, se revelarían -según estas mismas fuentes- traslados a lugares cercanos a Madrid o conectados por AVE con la capital.

Al volar con las FAMET, estos viajes escapan a la fiscalización creciente sobre los vuelos del 402 Escuadrón del Ejército del Aire. Por eso, de tener que facilitar información, Defensa aportaría los datos de los vuelos en helicópteros del Aire, y no aparecerían los viajes en aeronaves del Ejército de Tierra.

En Cougar a las Fallas de Valencia

El uso de helicópteros de la base de Colmenar Viejo ha causado más de una polémica en las Fuerzas Armadas.

ECD reveló en marzo de 2016 que el general de Brigada Fernando García Blázquez, jefe de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra, había volado en un Eurocopter AS-532L Cougar desde esa Base ‘Coronel Maté’ hasta la base de Bétera, en Valencia, donde se ubica el Batallón de Helicópteros de Emergencia II (BHELEME II).

A los militares de Bétera les avisaron del viaje, que no tenía un objetivo de trabajo. El general llegó, y junto a otros mandos se desplazó a Valencia en una furgoneta del Ejército de Tierra, vestidos de civil.

Presenciaron una mascletá de las Fallas desde la azotea del Ateneo Mercantil de Valencia, y por la tarde el general volvió a Colmenar Viejo, de nuevo volando en un helicóptero Cougar de las FAMET.

Esta polémica provocó una investigación en el seno de las Fuerzas Armadas. Desde las FAMET argumentaron que antes de la mascletá el general había visitado las instalaciones de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en la base ‘Jaime I’ de Bétera.

Aparentemente, el asunto no le pasó factura al general. Ascendió a general de División, y llegó a ser comandante general de Baleares. Pasó a la reserva en febrero de 2022.