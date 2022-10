Margarita Robles ha vuelto a visitar el CNI de forma discreta

La sede central del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en la Avenida del Padre Huidobro, en la salida de Madrid por la Autovía A-6, recibió hace unos días a Margarita Robles.

De esa visita el Ministerio de Defensa no ha informado, ni con una nota en su página web, ni en ninguno de sus perfiles en redes sociales.

Sin embargo, tal y como ha comprobado ECD, en la agenda de la ministra que publica el propio Ministerio de Defensa indica que el martes 20 de septiembre a las 11:00 Robles tenía previsto mantener “una reunión de trabajo en el CNI”. No daba más datos de con quién celebraría esa reunión, ni qué asuntos trataría.

La agenda de miembros del Gobierno que publica Presidencia del Gobierno en la página de La Moncloa también indicaba ese martes 20 que a las 11:00 la ministra de Defensa “preside una reunión de trabajo en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI)”.

Ni fotos ni información

Pese a estar incluido en la agenda oficial, este acto no tuvo más difusión por parte del Ministerio de Defensa. El perfil del ministerio en Twitter no hizo ninguna referencia. No hay fotos de la visita en el canal de Defensa en Flickr.

Tampoco el ministerio publicó una nota sobre esta visita. Ese 20 de septiembre informó del envío a Yibuti más de una tonelada de alimentos para los más desfavorecidos, y ya dos días después, el 22, publicó fotos e información de la firma de un convenio entre Robles y la ministra de Transportes para construir vivienda protegida en el cuartel de Son Busquets, en Palma de Mallorca. Pero no hubo ninguna publicación sobre la “reunión de trabajo en el CNI”.

Visita en julio fuera de agenda

Curiosamente, el pasado mes de junio se produjo una situación a la inversa. El día 14 distintos medios recogieron un teletipo de la agencia Servimedia que informaba de que “la ministra de Defensa, Margarita Robles, visitó ayer lunes la sede central del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en Madrid, en un acto que no se registró en la agenda oficial de La Moncloa”.

En esa ocasión, la visita no estaba en la agenda oficial, pero tras el acto el Ministerio de Defensa publicó una nota en su web, eso sí, sin fotos.

Se contó que Robles había estado acompañada por la recién nombrada directora del centro, Esperanza Casteleiro; por el secretario general, Arturo Relanzón; y por los responsables de las tres direcciones técnicas (Inteligencia, Apoyo a la Inteligencia, y Recursos, según páginas especializadas).

También se informó de que la ministra pudo hablar con miembros de todos los departamentos del CNI, “entre ellos, del Despliegue Territorial, de la Oficina Nacional de Seguridad (ONS) y del Centro Criptológico Nacional (CCN), a los que agradeció el trabajo que vienen realizando”, según Servimedia.

Durante la visita, Robles fue informada de las operaciones en marcha sobre la Cumbre de la OTAN en Madrid y sobre la invasión rusa de Ucrania, y visitó una exposición sobre el 20º aniversario de la conversión del CESID en el CNI.

Se supone que esa fue la primera visita de la ministra de Defensa a la sede central del Centro Nacional de Inteligencia después de haber sustituido como directora a Paz Esteban por Esperanza Casteleiro, dos meses antes. Al menos, es la primera que se hizo pública.

En ese mes de julio, también llamó la atención que la nueva directora del CNI acompañara a la ministra de Defensa en visitas a unidades militares. Era habitual que Casteleiro fue con Robles cuando la primera era secretaria de Estado de Defensa, pero lo llamativo fue que ya habiendo dejado ese cargo, y estando al frente del servicio de inteligencia, fuera con la ministra a visitar el Centro de Operaciones Aéreas Combinadas (CAOC) de la OTAN y el Cuartel General de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Esto se produjo después de que ECD revelara que Casteleiro había sido una de las invitadas al crucero a bordo del buque escuela ‘Juan Sebastián de Elcano’ que organiza la Armada entre Pontevedra y Cádiz con políticos, altos cargos de las administraciones, militares, sindicalistas y personas de diferentes profesiones y sectores de la sociedad, cuando acaba el crucero de instrucción de los alumnos de la Escuela Naval Militar.

Dos meses después de ese encuentro en julio, Margarita Robles ha vuelto a la sede del CNI, pero de forma más discreta, sin repercusión en los medios de comunicación. En esta ocasión, el motivo era una “reunión de trabajo”.

Otra visita discreta

No es la primera vez que ocurre algo así. Ya en febrero sucedió lo mismo. Tal y como se contó en estas páginas, la agenda oficial de la ministra para el 11 de febrero incluía la siguiente nota: “11/02/2022 Visita el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), en Madrid. Hora: 11:30”.

Pese a ser un acto de agenda oficial, desde el ministerio se comunicó que no tenía cobertura de medios; es decir, que no podían asistir periodistas ni operadores de cámara para cubrir la visita.

Posteriormente, ningún canal de Defensa informó sobre el acto. Ni se publicó una nota en la web, ni se difundieron fotos ni información ninguna en las cuentas del ministerio en Twitter, Facebook, Instagram y Flickr.

Con Esteban y Sanz Roldán

Se entiende que la ministra de Defensa y la directora del CNI despachan con cierta frecuencia. También ha sido habitual que los jefes del servicio de inteligencia se reúnan directamente con el presidente del Gobierno, e incluso con el rey, para mantenerles informados de cuestiones relevantes para la seguridad nacional.

Pero además en ocasiones durante la etapa de Margarita Robles se ha hecho público que había visitado la sede central de los espías, a las afueras de Madrid.

Al poco de tomar posesión del cargo, Margarita Robles acudió a la sede de la carretera de La Coruña, en julio de 2018. Estuvo acompañada de los altos cargos del ministerio y del JEMAD, y se reunió con Félix Sanz Roldán y la entonces ‘número dos’, Paz Esteban.

A Robles se la volvió a ver públicamente en las instalaciones centrales del CNI en enero de 2019, con motivo de una visita que realizó Pedro Sánchez. Regresó en julio de ese año, para respaldar a la directora interina, Paz Esteban, días después de la marcha de Sanz Roldán.

Cuando se formó el Gobierno PSOE-Unidas Podemos a principios de 2020, el Consejo de Ministros nombró directora a Paz Esteban, que prometió su cargo en el Ministerio de Defensa. A los pocos días, Robles visitó la sede del CNI.