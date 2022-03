Crónica del MWC 2022. La guerra Oriente-Occidente es tecnológica, digital, de conectividad y ciberseguridad

La siguiente jornada de Mobile World Congress 2022 en Barcelona no decepcionó: al contrario. Si quitamos el ruido de fondo (los stands de los expositores, miles de visitantes, palabrería de vendedores, etc.), pueden apreciarse cuestiones esenciales de muy grandes empresas que influyen en el devenir de las naciones y la humanidad entera. La guerra fría entre Oriente y Occidente es tecnológica, digital, de conectividad y ciberseguridad.

En ese contexto, el presidente “rotante” de Huawei, Guo Ping, insistió en que su compañía no se retirará de los mercados internacionales, a pesar de las sanciones impuestas por EEUU con los presidentes Trump y Biden, que entienden Huawei es un caballo de troya chino en las redes de las operadoras de telecomunicaciones norteamericanas (Verizon, AT&T, Comcast, Sprint, T-Mobile). Estas sanciones han afectado a las cuentas del gigante chino quien, reiteró en Barcelona, ha puesto en marcha un plan quinquenal para su estrategia de globalización atendiendo a tres ejes: estándares, talento y cadenas de suministro.

No suelo hablar de fútbol, pero cuando el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, explica cómo “uno de los más famosos clubs de fútbol” (el suyo, se entiende), está utilizando tecnologías de la digitalización, como blockchain, non-fungible tokens (NFT) y el metaverso, para crear oportunidades de crecimiento e impulsar la sostenibilidad, no (me) queda más remedio que tomar nota. Y, además, Joan Laporta se llevó un porrón de aplausos…

Falta de chips y semiconductores

La falta de chips y semiconductores -de lo que llevamos hablando años- fue cuestión suscitada por el presidente y CEO de Qualcomm CEO, Cristiano Amon, que aplaudió las iniciativas de Europa y EEUU para acometer los problemas de la cadena de suministro que afectan al sector de los chips y semiconductores.

Europa ha aprobado un presupuesto de 43 billones de euros y EEUU otro de 300 billones de dólares para impulsar el diseño y la fabricación propias de chips y dejar de depender “de la gran fábrica del mundo, China”. A modo de ejemplo, de todos conocido, la industria del automóvil ha parado varias veces la producción en los últimos años por falta de semiconductores que, por exceso de demanda, Intel, Qualcomm, AMD, NVIDIA, Samsung Electronics y TSMC no han podido proveer. Ese aumento de la demanda afecta a todo sector con dispositivos electrónicos como la informática y electrónica de consumo o los smartphones y televisores.

Movimientos intralogísticos

Telefónica Tech presentó la ‘Industria Inteligente’, en la que puede experimentarse cómo la Industria 4.0 ha evolucionado gracias a la conectividad 5G, que proporciona inmediatez, seguridad, automatización y sostenibilidad.

En ese ámbito se ubica la gestión logística. Aquí se puede ver cómo, con la automatización de la logística forwarding, con visión artificial, se consigue medir el 100% del volumen de una carga sin intervención manual; también se puede apreciar que la tecnología 5G permite la automatización de procesos intralogísticos, con vehículos de guiado automáticos -conocidos como AGVs-, o cómo, combinado con el Edge Computing, se elimina el cableado para las comunicaciones críticas, logrando mayor flexibilidad en los procesos de paquetería y clasificación logística.

También, se muestra cómo con el mantenimiento predictivo de IoT y la analítica de negocio, “se mide en tiempo real el estado de salud de los activos críticos para anticipar fallos y prolongar su vida útil”. Amén.

José Cerdán, CEO de Telefónica Tech, suele decir que su empresa “es el socio tecnológico que guía a sus clientes en el camino de la transformación digital, aplicando todas sus capacidades, como la conectividad, las plataformas de gestión, Big Data e Inteligencia Artificial y la Ciberseguridad”. Guiar y acompañar a los clientes en la transformación digital “es elemental, querido Watson”. Y ayer se presentaron muchos ejemplos, entre otros:

El de Viscofan, que logró automatizar parte de sus movimientos intralogísticos entre diferentes naves y almacenes incorporando AGVs. Telefónica Tech distribuyó la infraestructura y conectividad 5G por el complejo industrial de Viscofan para que fuese la red principal usada por los AGVs y, junto a su socio tecnológico ASTI Mobile Robotics, logró proporcionar una solución integral, mejorando así sus procesos y aumentando la eficiencia tanto en costes como en tiempos de entrega.

Y, ”La Marina de Valencia”, que confió en Telefónica Tech para convertir puntos de suministro tradicionales de electricidad y agua para embarcaciones, en puestos inteligentes. Telegestionados por La Marina de Valencia e integrando 5G, ciberseguridad, identidad innovadora y blockchain, permiten una mayor eficiencia y reducir el uso de estos recursos, detectar fugas de agua y anomalías energéticas.

Logística de El Corte Inglés

También, en el área de ‘Industria Inteligente’ pudo verse cómo El Corte Inglés optimizó los procesos de paquetería y de clasificación en su central logística de Valdemoro, en Madrid. Con un proyecto de Telefónica Tech en colaboración con Ericsson, se desplegó una red privada 5G con dos casos de uso: por un lado, El Corte Inglés mejoró la logística de las rutas de los portapallets en sus desplazamientos en el menor tiempo posible; y, por otro lado, se eliminó el cableado físico en las comunicaciones de las máquinas, a través de comunicaciones inalámbricas desplegadas con cobertura 5G.

En el contexto de la actual transformación digital, con el desarrollo de la conectividad y de los elementos conectados aplicados a infraestructuras y sistemas que tradicionalmente estaban aislados, se pone de manifiesto la importancia de la ciberseguridad para la detención de vulnerabilidades, principalmente en robots. Por este motivo, Telefónica Tech, junto a su socio Alias Robotics, mostró en el ámbito de ‘Industria Inteligente’ algunas de las vulnerabilidades que presentan los robots utilizados actualmente en plantas industriales y centros logísticos y cómo se consigue detectar intentos de intrusión y se logra su bloqueo.

Metaverso, NTF, Fintech, Banca Omnicanal y la obligación de atender a todos

“Decíamos ayer…”: la tendencia digital de la que más se habla, hoy, es el Metaverso. Y en este entorno, el desarrollo más fuerte ha sido el advenimiento de los NFT (tokens no fungibles), que en poco tiempo, han superado los 25 billones de dólares en ventas. Charles Stewart, CEO de la casa de subastas de objetos de arte Sotheby’s, con 277 años de historia, explicó que, ahora tienen una muy intensa actividad con los NFT, “de los que hace un año, ni siquiera habíamos oído hablar”.

A medida que el tiempo que se pasa en el Metaverso aumenta exponencialmente, debido al rápido crecimiento del arte digital, los juegos y el entretenimiento, también lo hará la complejidad de los activos financieros, ya que la fusión del dinero virtual y físico redefinirá todos los servicios ofrecidos por un banco tradicional.

Y, en este punto, intervino el presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, en la sesión plenaria ‘Fintech y Metaverso’. En su intervención, reflexionó sobre la importancia de la ética en los procesos de innovación y defendió que “las organizaciones que somos consumidores y generadores de datos, debemos seguir unos estrictos principios éticos, poniendo a nuestros clientes en el centro del control de sus datos y asegurando la aplicación de criterios que eviten sesgos discriminatorios en el diseño y aplicación de algoritmos”.

Respeto al privacidad y a la libertad

Goirigolzarri subrayó que "la tecnología también tiene límites, y estos vienen marcados por la seguridad, y el respeto a la privacidad y a la libertad individual”, al tiempo que abogó por un uso de la digitalización al servicio de los ciudadanos: “La tecnología no debe ser un fin en sí mismo. Es un medio para mejorar nuestra sociedad”, aseveró, en la misma línea que desarrolló el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete en la sesión inaugural del MWC2022.

El presidente de CaixaBank defendió el papel de la tecnología “como palanca para construir un futuro más sostenible y responsable”, y planteó cuestiones vinculadas a la transformación digital en el sector financiero, como el impacto en los canales de distribución, la entrada de nuevos jugadores y la importancia de la ética digital.

En ese sentido, destacó el cambio de hábitos de los clientes a consecuencia de la revolución tecnológica como “probablemente, uno de los aspectos de gestión más complejos para los próximos años” para las entidades financieras, debido a que estos cambios “no son homogéneos” en todos los colectivos. “Junto a los clientes que quieren una relación exclusivamente digital con nosotros, tenemos otro grupo que quiere mantener una relación presencial con el banco, y a todos ellos debemos darle una respuesta excelente y diferenciada”, y, “el 85% de los treintañeros utiliza la banca digital, pero este porcentaje es solo del 25% entre las personas mayores de 70 años”.

En su intervención, Goirigolzarri analizó el impacto que está teniendo el descenso de las barreras de entrada en el sector financiero y la irrupción de nuevos jugadores, de quienes ha destacado que “indudablemente, están aportando propuestas de valor francamente valiosas”. “La competencia es buena para las entidades y para los clientes, y nos obliga a muscularnos y a innovar para ofrecer un mejor servicio", ha asegurado.

Eclosión de monedas y activos digitales desregulados

Como base común a todo el sector, Goirigolzarri defendió una regulación “que sea consistente para todas aquellas entidades que realicen la misma actividad, independientemente del sector al que pertenezcan”. El presidente de CaixaBank hizo hincapié en que esta regulación se aplique también “a la eclosión reciente de monedas y activos digitales desregulados”.

Asimismo, puso en valor el papel de la banca tradicional en este nuevo escenario: “A veces, se da por hecho que el sector bancario no va a ser capaz de resistir esa competencia, pero las entidades estamos llevando a cabo un gran esfuerzo de adaptación, y CaixaBank es un gran ejemplo de este esfuerzo innovador”. En su opinión, “la banca tradicional tiene puntos fuertes muy importantes frente a los nuevos jugadores, como la relación de confianza con los clientes. Es fundamental fortalecer esa confianza con un servicio excelente”.

Gracias a la relación con el cliente, “a la banca se le están abriendo enormes oportunidades para traspasar el negocio financiero y entrar en nuevas oportunidades a través de la creación de ecosistemas y la utilización de plataformas”, ha aseverado.

CaixaBank, con un porcentaje de clientes digitales del 73,1%, es líder en innovación y, al mismo tiempo acaba de presentar su compromiso de atención personalizada a las personas mayores, el más completo del sector financiero en España. CaixaBank refuerza con 2.000 consejeros sénior la atención a personas mayores, amplía el horario de caja y potencia todos sus canales de servicio.

En la banca, como en las telecomunicaciones, vemos cómo nuevos jugadores actúan sin regulación, ni normas, creando situaciones injustas y agravios comparativos.