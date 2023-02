El nuevo estatuto del becario obliga a los Ministerios a empezar a pagar a los empleados en prácticas

Fachada del Ministerio de Justicia.

Una de las principales novedades del Estatuto del Becario que está impulsando el Ministerio de Trabajo es la de obligar a las entidades a pagar a sus empleados en prácticas, como mínimo, los gastos de transporte, alojamiento y manutención. Así pues, en las empresas en las que las prácticas no sean compensadas -y no exista ninguna otra beca que cubra los mencionados gastos- los becarios deberán recibir esta remuneración.

Según el Plan Normativo de 2023 está previsto que la Ley del Estatuto del Becario salga adelante antes de que acabe la legislatura, aunque la negociación de la norma se encuentra actualmente encallada por discrepancias entre los sindicatos, la CEOE y el propio Ministerio que encabeza Yolanda Díaz. A pesar de ello, los distintos Ministerios del Ejecutivo de Pedro Sánchez ya han tomado medidas para adaptar a sus trabajadores en prácticas a la próxima legislación.

Exteriores va a empezar a pagar 1.000€

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha comunicado a Confidencial Digital que tiene suscritos “36 convenios con Universidades públicas y privadas”, en el que las prácticas “no suponen relación laboral alguna y los estudiantes no perciben remuneración, tal y como se indica en los correspondientes convenios”. “En este momento hay 107 estudiantes de diferentes Universidades públicas y privadas realizando prácticas formativas en los servicios centrales de este Ministerio”, han incidido desde el departamento que encabeza José Manuel Albares.

Las funciones que realizan los becarios de Exteriores “vienen establecidas en los anexos de prácticas que se suscriben por la Universidad, estudiante y Unidad del Ministerio en la que realizarán sus prácticas”, cuya jornada es “de seis horas diarias en horario de mañana”. Además, desde este Ministerio subrayan que cuando entre en vigor el Estatuto del Becario “en su momento se procederá” a "adaptar" los convenios “a la nueva normativa”.

Respecto a la convocatoria del 2023, en el que las becas comenzarán ‘presumiblemente’ el 1 de marzo “se ha fijado una compensación económica de 1000€ brutos mensuales, más la cuota patronal correspondiente a la Seguridad Social, para los 31 destinos ofertados en los servicios centrales del Ministerio de Asuntos Exteriores”. “Esta cuantía está ajustada al módulo correspondiente en el caso de los cinco destinos en misiones diplomáticas en el exterior de la presente convocatoria”, han recalcado desde el Ministerio.

En Justicia los sueldos los eligen las universidades

El Ministerio de Justicia ha manifestado a ECD que en los convenios de trabajadores en prácticas que tiene suscritos “la relación contractual es con las universidades y son ellas quienes determinan las condiciones de los alumnos, no el Ministerio”. Preguntados por este medio cuántos convenios tienen firmados y cuáles son, no han querido contestar.

Hacienda no tiene becarios no funcionarios

Desde el Ministerio de Hacienda y Función Pública han explicado a Confidencial Digital que “en el ámbito del Ministerio y sus Organismos Autónomos, sólo se perciben retribuciones como funcionarios en prácticas en los casos regulados en el artículo 24 del Reglamento 364/1995 General de ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado”. En consecuencia, en la Administración que lidera María Jesús Montero exclusivamente hay trabajadores en prácticas para el funcionariado y cuando así lo establezca la Ley.

Los ministerios sin trabajadores en prácticas

Los Ministerios de Universidades, Trabajo y Sanidad han comunicado a ECD que no tienen contratados a ningún becario en sus plantillas.

Los que no han contestado

Este medio se ha puesto en contacto en numerosas ocasiones con la Secretaría de Comunicación de La Moncloa -tanto por teléfono como vía email- y no han querido contestar a las preguntas planteadas. Confidencial Digital conoce que en los últimos años esta Administración contaba con trabajadores en prácticas no remunerados, pero no ha podido averiguar si en la actualidad la situación continúa.

De igual manera, ECD se ha comunicado varias veces telefónicamente con el Ministerio de la Presidencia, pero no han querido dar respuesta a las cuestiones formuladas.

Los Ministerios de Interior, Inclusión, Educación, Cultura, Política Territorial, Industria, Ciencia y Economía tampoco han contestado a Confidencial Digital.