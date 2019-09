El tsunami en Cataluña ha comenzado: empapelan empresas españolistas para acusarles de “financiar la represión”

“Aquesta empresa finança la repressió” es la leyenda de los carteles de ‘Tsunami Democràtic’ con los que el independentismo ha comenzado a señalar las sucursales bancarias y los locales de compañías que, a su juicio, no han apoyado la causa soberanista.

‘Tsunami Democràtic’ es una plataforma en redes sociales con la que el nacionalismo catalán pretende coordinar la respuesta en la calle a la sentencia del procés.

En su cuenta de Twitter, la organización reivindica la colocación de estos carteles en entidades bancarias y empresas que remiten directamente a las estrellas de David con las que los nazis marcaban los comercios judíos.

Amenaza: Us tornarem a visitar ben aviat!

Pues bien. Confidencial Digital ha podido confirmar que Zara, Movistar, CaixaBank, Santander, BBVA… han recibido la amenaza de ‘Tsunami Democràtic’ de que “us tornarem a visitar ben aviat! Traducido al castellano: “volveremos a visitaros muy pronto”.

Según la plataforma independentista, “las instituciones del Estado, incluido el IBEX 35, se sirven del miedo para recortar los derechos colectivos y rebajar expectativas democráticas”.

“Nosotros -añade la organización- utilizamos la desobediencia y la no violencia porque vosotros estáis arriba pero nosotros estaremos en todos los sitios”.

El Ibex pagó una campaña contra el procés

La ofensiva contra las empresas del Ibex se ha intensificado en los últimos meses tras revelarse, el pasado mes de julio, que los presidentes de las principales compañías españolas se implicaron personal y económicamente en sofocar la independencia de Cataluña promovida en 2017 por Carles Puigdemont.

Ocho de las mayores empresas del país financiaron a petición del Gobierno de Mariano Rajoy una campaña internacional por las principales capitales de Europa y ciudades de Estados Unidos para contrarrestar la propaganda del Ejecutivo catalán en el extranjero.

También trascendió entonces que Carmen Martínez de Castro, entonces secretaria de Estado de Comunicación, convocó a un desayuno en vísperas del 1-O a altos directivos del Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Telefónica, Repsol, Iberdrola, El Corte Inglés e Inditex. Les explicó el momento tan delicado que atravesaba España y las posibles consecuencias para el país y para las empresas del órdago soberanista.

En ese contexto, del que todos los presentes eran plenamente conscientes, el Ejecutivo del PP les pidió que contribuyesen a neutralizar la campaña mediática de la Generalitat, en una operación que se estructuraría a través del Real Instituto Elcano, cuyo presidente de honor es el rey Felipe VI.

Quim Torra ha llamado a la resistencia civil

Las protestas del ‘Tsunami Democràtic’ se producen después del último llamamiento a la desobediencia civil lanzado por Quim Torra.

“Lo volveremos a hacer”. Así de contundente se mostró el presidente de la Generalitat, en un desayuno informativo en Madrid el pasado 5 de septiembre, al referirse a la reacción del Govern y de los catalanes ante una sentencia condenatoria para los procesados por el 1-O.

La amenaza fue recogida por el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y otras plataformas independentistas

El Gobierno no apreció riesgos de orden público en la Diada y, por eso, solo envió a cien antidisturbios de refuerzo. Pese a ello, los independentistas radicales trataron de asaltar el Parlament y protagonizaron reyertas en las calles. Con ese precedente, y ante la previsión de un octubre caliente, Interior ha tomado medidas.

En los últimos días, tal y cómo se reveló en ECD, la Jefatura de Información de la Dirección General de la Guardia Civil ya ha puesto en marcha el envío de agentes especializados a Cataluña, con el objetivo de hacer “trabajo de campo” e investigar cualquier movimiento, tanto “institucional como particular” que pueda ser constitutivo de delito.

Otras acciones contra bancos catalanes

Hay que recordar que los cajeros de CaixaBank y el Sabadell ya se convirtieron en objetivo de los independentistas en octubre de 2017.

La Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural llamaron a sacar dinero de los cajeros de estos bancos dentro de una “acción pacífica” en protesta por el encarcelamiento de los presidentes de Ómnium y la ANC, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez.

Aunque la movilización se centraba en la liberación de ‘los Jordis’, la acción fue interpretada como una suerte de venganza, después de que ambas entidades financieras desplazaran su sede social desde Barcelona a Valencia y Alicante, respectivamente.

La ANC ha emprendido también una campaña para fomentar el “consumo responsable” en entidades que apoyan el proceso separatista.

También ha puesto en marcha un buscador de empresas comprometidas con la República Catalana y que “no participaron en la campaña del miedo”. Esta es la segunda fase del proyecto de la ANC, cuya primera etapa se limitaba a hacer un registro de proveedores que mostraran su adhesión con una hipotética Cataluña independiente.

Vea los carteles pegados en oficinas y tiendas de Zara, Banco Santander, Movistar, CaixaBank...