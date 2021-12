Ayuso esquiva el veto de Casado y mantiene su propia Copa de Navidad

La dirección nacional del PP ha insistido este lunes, tras las críticas de Isabel Díaz Ayuso a la decisión de suspender cenas navideñas, que ha dictado esa recomendación por “una cuestión de prudencia” ante el aumento de contagios de coronavirus.

El equipo de Pablo Casado ha rechazado de plano que, detrás de esa circular que se ha enviado a las estructuras territoriales, pueda haber “enredos internos”, en alusión a la pugna abierta con Díaz Ayuso por el control del PP de Madrid.

Hay que recordar que la presidenta madrileña ha criticado públicamente que el PP no permita la celebración de cenas navideñas y ha puesto el foco en que “no hay motivos sanitarios para estas cancelaciones”. A su entender, estas anulaciones están “generando caos y sobre todo señalando siempre a los mismos: a la hostelería y a la restauración”.

En este contexto, el grupo parlamentario del PP en la Asamblea de Madrid tiene previsto un encuentro navideño el próximo jueves. El Chivato ha podido escuchar a diputados autonómicos asegurar que la intención de la organización es seguir adelante con ese evento pese a la prohibición de Génova de celebrar cenas de Navidad.

Afirman que el portavoz parlamentario, Alfonso Serrano -mano derecha de Isabel Díaz Ayuso y candidato a la secretaría general del partido- mantiene la convocatoria a todos los diputados tras la sesión plenaria del jueves en la Asamblea de Madrid.

Díaz Ayuso, presidenta del Grupo Parlamentario, ha confirmado su asistencia y su equipo ha dado orden de que la celebración sea solo una copa de Navidad. “Génova ha dicho que lo que no puede haber son cenas, pero no ha dicho nada de copas”, le ha escuchado El Chivato, no sin cierta sorna, a uno de los organizadores del encuentro.

Desde el entorno de la presidenta madrileña recuerdan además que “ellos se juntarán poco más de 50 personas de la Asamblea”, mientras que la cena de Navidad del PP de Madrid hubiera reunido a más de 1.000 invitados de toda la región.