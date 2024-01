¿Estuvo la CIA? Silencio sobre una reunión de la Guardia Civil con servicios de inteligencia

Emblema del Centro Nacional de Inteligencia (Foto: Eduardo Parra / Europa Press).

Un juzgado de Madrid está investigando a dos miembros del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), por haber facilitado presuntamente información clasificada a la inteligencia de Estados Unidos. Los dos espías españoles fueron detenidos y al menos uno seguía en prisión cuando El Confidencial.com desveló esta noticia .

Los ministerios de Defensa y Asuntos Exteriores protestaron ante la embajadora de Estados Unidos en España, Julissa Reynoso, y además expulsó de nuestro país al menos a tres estadounidenses con acreditación diplomática , por estar implicados en la captación de los dos agentes españoles.

Pese a la mezcla de sorpresa y enfado con que se acogió en el CNI y en el Gobierno estas maniobras de la inteligencia estadounidense, Margarita Robles declaró públicamente que este suceso “en ningún caso afecta al núcleo fundamental en las relaciones de dos países que son aliados y amigos”.

No cabe duda que la reacción fue más moderada, al menos en público, que cuando se detuvo a Roberto Flórez , acusado de filtrar documentos clasificados a Rusia, o cuando se expulsó a personal con acreditación diplomática de la Embajada de Rusia en España -también representantes de los servicios de inteligencia- en los primeros meses de la invasión de Ucrania.

Este escándalo lo reveló El Confidencial.com el 4 de diciembre. Sólo 11 días después, el día 15 de diciembre, la Guardia Civil publicó un tuit en el que informó de que la Secretaría de Cooperación Internacional de la Dirección General había celebrado “una jornada técnica con los consejeros/agregados de Interior y oficiales de enlace de los fuerzas, cuerpos y agencias de seguridad y servicios de inteligencia extranjeros acreditados en España”.

Acompañó el texto de una foto, tomada en el patio de la sede central de la Dirección General de la Guardia Civil, en la calle de Guzmán el Bueno, de Madrid. Se ve a un buen número de mandos de la Guardia Civil, a uniformados de otros países (por ejemplo, miembros de la Gendarmería francesa), y a otras personas con vestuario civil.

Al producirse esa reunión poco después de conocerse la presunta captación de miembros del CNI por oficiales de inteligencia de Estados Unidos, es de suponer que de la CIA, El Chivato se puso en contacto tanto con la Dirección General de la Guardia Civil como con la Embajada de Estados Unidos en España, para preguntar si a esa reunión habían sido invitados, y si habían asistido, representantes estadounidenses.

La consulta pedía información sobre los agregados de Interior y los oficiales de enlace de cuerpos de seguridad de Estados Unidos acreditados en España, y también acerca de los oficiales de enlace de los servicios de inteligencia de ese país acreditados en España.

La CIA es el principal servicio de inteligencia exterior de Estados Unidos, si bien en este país coexisten numerosas agencias de inteligencia, tanto civiles como militares.

Desde la Embajada de Estados Unidos en Madrid contestaron que no comentaban una reunión específica, por lo que ni confirmaron ni desmintieron si representantes de la CIA o de algún otro servicio o agencia de inteligencia y seguridad norteamericano asistió a esa reunión convocada por la Guardia Civil.

Pero sí quisieron subrayar que “España es un aliado indispensable, un socio y un amigo de Estados Unidos con el que colaboramos estrechamente en una variedad de desafíos globales, como la promoción de la paz, la seguridad, los derechos humanos y la prosperidad económica. Además, España es un socio sólido en materia de seguridad bilateral con el que tenemos contactos al más alto nivel en cuestiones que afectan a la seguridad de nuestras poblaciones”.

Desde la Dirección General de la Guardia Civil no contestaron a la consulta enviada el 19 de diciembre. Al no tener respuesta, El Chivato insistió el 2 de enero. Al cierre de esta edición, la Dirección General no ha contestado a los dos correos electrónicos.

Así que tanto la Guardia Civil, convocante del encuentro, como la Embajada de Estados Unidos guardan silencio sobre si agregados de Interior u oficiales de inteligencia de la CIA acudieron a esa jornada, como los representantes de otros cuerpos de seguridad y servicios de inteligencia acreditados en España, o si por el contrario hubo algún veto de España a los estadounidenses en represalia por el caso de los dos agentes del CNI.