El PP ya no tiene “prisa” por vender la sede ‘marcada’ de Génova

Pablo Casado quiere vender la sede nacional del Partido Popular, sita en el número 13 de la madrileña calle de Génova. Con esa medida, el líder del PP trata de romper con el pasado del partido relacionado con casos de corrupción. La noticia, que pilló por sorpresa a todos, la anunció el 16 de febrero, en el comité ejecutivo que los populares organizaron para analizar la debacle en las elecciones catalanas celebradas dos días antes.

“Cambiaremos la sede de ubicación, pues considero que no debemos seguir en un edificio cuya reforma se está investigando en los tribunales”, afirmó Casado, que explicaba que “la dirección nacional no va a dar más explicaciones que correspondan al pasado y conductas individuales. No nos lo podemos permitir. El coste electoral es tremendo y tenemos que preocuparnos por nuestro futuro”. Y así hizo.

El Partido Popular apostó por abrir un concurso para elegir los asesores que se encarguen de la compraventa de la sede. Seis consultoras inmobiliarias (Colliers, KPMG, CBRE, Savills Aguirre Newman, Knight Frank y JLL) presentaron su candidatura para dirigir la operación, que se antoja la más mediática en el sector en los últimos años.

Según le cuentan a El Chivato, en Génova se han sentido molestos con algunas de estas empresas y las ofertas que realizaron, incluida alguna de las españolas.

A pesar de ello, todo hacía indicar que la operación se realizaría rápidamente. En febrero, la propia dirección nacional del PP aseguraba que la intención era que la mudanza se produjera “lo antes posible”, pero la estrategia ha debido de cambiar. El Chivato ha oído ahora que el partido “no tiene ninguna prisa” por cambiar de sede y “nunca se ha hablado de tiempos” marcados.

Colliers, finalmente, ha sido elegida para que se encargue de realizar el cambio de sede. La empresa canadiense tendrá que buscar unas nuevas oficinas, en régimen de compra o alquiler, que cumplan con los requisitos impuestos por Casado, y deberá a su vez encontrar un posible comprador o arrendatario interesado del actual edificio. También está trabajando en ello el despacho de abogados Ashurst, que se encarga de la asesoría legal inmobiliaria.

Según le cuentan a El Chivato, el PP repite “como un mantra” que quiere “un proceso transparente y asentado”.

“Los asesores legales de Ashurst no se han reunido en ningún momento con el Partido Popular” afirma el entorno, pero “Colliers sí lo ha hecho varias veces”. El despacho de abogados comenzó a trabajar en este proceso a mediados de octubre, “por petición propia” de la consultora inmobiliaria.