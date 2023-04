Toni Cantó no deja de opinar en medios de comunicación.

Cuando se publicó que la televisión 7NN cerraba tras perder los accionistas más de 5,5 millones y medio de euros, uno de los principales comentarios que circuló en redes sociales era a dónde iba a ir Toni Cantó.

Los usuarios estaban esperando a saber si Toni Cantó volvía a la política activa, seguía su trabajo en otros medios de comunicación o si pasaba a trabajar en actividades privadas. Tal y como adelantó Confidencial Digital, el ex dirigente de Ciudadanos comenzó a presentar en 7NN un late night “a lo Buenafuente” en septiembre del año pasado.

De momento, ya se van conociendo algunas pistas sobre el futuro profesional de Toni Cantó. Ya se ha publicado que la vieja guardia de Ciudadanos, comandada por Albert Rivera, le ha recuperado como profesor para un Máster de liderazgo político.

Cantó impartirá clases en el instituto del Centro de Enseñanza Superior Cardenal Cisneros en un curso llamado “Cómo comunicar en público”, que cuesta 2.900 euros y que se celebrará en fines de semana alternos a partir del mes de junio.

Sin embargo, no será su única ocupación. Toni Cantó no va a dejar de opinar en medios de comunicación. El exdirigente político y presentador mantiene una columna de opinión semanal en La Gaceta de la Iberosfera. En este portal también escriben el presentador de Intereconomía José Javier Esparza y el ex columnista de ABC Francisco Javier Santas, más conocido como ‘Hughes’.

Toni Cantó empezó a escribir en este medio de comunicación el 15 de noviembre de este año para comentar la actualidad política semanal. A lo largo de este tiempo, ha colgado varias entradas, como ‘Ione, la fresca’, ‘Gracias por las risas, indepes’ y ‘Negro, discapacitado y homosexual’, entre otros.