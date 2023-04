La gente de Pablo Iglesias se hace por sorpresa con el Sindicato de Periodistas de Madrid.

Este fin de semana se celebró en Madrid el VI Congreso del Sindicato de Periodistas de Madrid, organización especializada en la defensa de los derechos de los periodistas redactores y una de las más combativas en la lucha por la subida de sueldo de los periodistas. El SPM forma parte de la Federación de Sindicatos de Periodistas, organización estatal con casi 3.000 periodistas afiliados y con presencia en más de 150 medios de comunicación.

Ese día, entre varios puntos a votar, estaba la elección de la nueva directiva que va a liderar la sección madrileña del sindicato los próximos años. Según explican fuentes presentes en la reunión, en un momento de la cita, se abrió el plazo para que se oficializaran las candidaturas y, después de una hora, se presentaron dos listas diferentes.

Fuentes presentes en la reunión especifican que, entre ambas listas, había sobre todo “una diferencia generacional”. Además, apuntan que, “aunque les parece muy bien que los jóvenes hayan dado un paso al frente”, no se esperaban que tuvieran la candidatura “tan bien montada”. Fue una sorpresa, un movimiento discreto y efectivo.

La lista que ganó estaba encabezada por Sergio Gregori, cofundador de Canal Red junto a Pablo Iglesias. Este periodista logró una nominación a un premio internacional por una entrevista exclusiva con el ex vicepresidente de la KGB, Nikolai Leonov.

Dentro de esta lista hay varios miembros más de Canal Red, como la presentadora Inna Afinogeva, el realizador Xavi Matas, además del propio Sergio Gregori, que es el presentador de ‘Tablero global’, la tertulia de la cadena dirigida por el exlíder de Unidas Podemos. También hay otras figuras destacadas como el fotógrafo Olmo Calvo, la periodista Cristina Fallarás y la escritora Elisabeth Duval.

La victoria de esta candidatura fue contundente: 30 votos frente a 16. Ahora, según detallan fuentes directivas de la organización, las personas de la lista perdedora podrán integrarse como vocales en la nueva directiva. Desde el sindicato se valora positivamente “la renovación de los cargos”, que los jóvenes “se impliquen”. Se tratará de aumentar la visibilidad de esta organización frente a la tradicional Asociación de la Prensa de Madrid (APM).

Medios de comunicación de los que forman parte

El Sindicato de Periodistas de Madrid forma parte del Comité de Empresa, estructura encargada de velar por los derechos de los trabajadores, varios medios de comunicación relevantes.

En estos momentos está en la dirección de los Comités de Empresa de la Cadena SER, El Mundo y La Razón. Dentro de la radio de PRISA cuentan con seis de los trece delegados. En el medio generalista de Unidad Editorial tiene tres representantes de un total de nueve y en La Razón copan el comité: tienen nueve de nueve. También tiene una presencia dominante en otros medios como El Confidencial.com, Público y Servimedia.

Otras resoluciones

Además, el VI Congreso del SPM ha aprobado las siguientes resoluciones:

--Pedir al Grupo Popular del Congreso de los Diputados que rectifique su actitud y apoye la tramitación del proyecto de Ley Orgánica de Protección del Secreto Profesional del Periodismo. Pedir al Gobierno y a todos los grupos parlamentarios que reactiven esta iniciativa en la Comisión de Justicia.

-- Instar a la patronal Asociación de Medios de Información a que convoque con urgencia a los sindicatos con los que negocia el VII Convenio Colectivo Estatal del Sector de Prensa Diaria (CCOO, UGT y Federación de Sindicatos de Periodistas-FeSP) y les presente una propuesta razonable.

-- Apoyar las reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras de la Corporación de Radio Televisión de Galicia (CRTVG), en defensa de los medios de comunicación públicos gallegos y contra la manipulación política por parte de la Xunta de Galicia.



-- Recordar al cámara de Telecinco José Couso en el 20 aniversario de su muerte en la guerra de Irak y continuar exigiendo que se depuren responsabilidades.



-- Reclamar la liberación del periodista Pablo González, detenido desde hace más de un año en Polonia y encarcelado sin respetar sus derechos.



-- Expresar la preocupación que producen los intentos de diversos gobiernos latinoamericanos, de izquierda y derecha, por intentar aprobar y aplicar normas que violan la libertad de expresión.



-- Solidarizarse con la plantilla del diario El Mundo en su campaña de los llamados “miércoles negros”, en protesta por la negativa de la empresa a negociar una subida salarial después de 14 años de congelación y pérdida de otros derechos.

Pablo Iglesias ha entrado en la TDT y es afiliado

Este mismo lunes, Pablo Iglesias anunció que Canal Red iba a comenzar a emitir sus contenidos en la frecuencia de TDT de Madrid que tenía la cadena 7NN de Marcos de Quinto antes de cerrar.

En un mensaje que se haenviado por email a los simpatizantes han señalado que van a “plantear la batalla mediática a las televisiones de Almeida y Ayuso a pocas semanas de las elecciones”. También han recordado que necesitan más apoyo para seguir creciendo y llevar su emisión “a todo el país y también a América Latina”.

Al parecer, Pablo Iglesias no acudió personalmentea esta reunión del Sindicato de Periodistas de Madrid de este fin de semana. Pero tal y cómo desveló Confidencial Digital hace más de un mes, es miembro de esta organización aunque no sea periodista graduado. El motivo es que para ser miembro de esta organización sóloes necesario trabajar de periodista, se tenga o no el título académico.