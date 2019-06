Los periodistas políticos critican a Moncloa por la improvisación al convocar la rueda de prensa de Pedro Sánchez

El rey concluyó este jueves la ronda de consultas, donde recibió a los representantes políticos de menor a mayor representación en el Congreso. El último en acudir fue, lógicamente, Pedro Sánchez, que aceptó el encargo de formar gobierno.

Pues bien. Inicialmente, desde Moncloa se anunció que el presidente del Ejecutivo no iba a comparecer ante la prensa tras la reunión de Felipe VI con la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, donde le comunicó su decisión de proponer como candidato al secretario general del PSOE, ganador de las elecciones del pasado 28 de abril.

Los periodistas insistieron varias veces durante el día a Moncloa. Parecía extraño que el líder socialista no convocara una rueda de prensa para explicar sus intenciones. Desde la secretaría de Estado de Comunicación se insistía: no habrá comparecencia. Sin embargo, por sorpresa, a última hora de la tarde hubo contraorden.

Según la información recabada por Confidencial Digital, sobre las 20:00 horas, el propio secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, comunicó a los periodistas que el presidente en funciones, finalmente, comparecería a las 20:30, media hora después. El mensaje se transmitió a través de un chat que comparte con el grupo de periodistas que cubren la información Política para medios como El País, El Mundo, El Confidencial, OKDiario, Televisión Española...

Tras conocerse el cambio de última hora, los profesionales comenzaron a manifestar su indignación. Con sólo media hora de margen se anunciaba un cambio de planes de esa relevancia... La mayoría se encontraban cerrando en ese momento sus crónicas, a la hora que les exigía el periódico.

Las quejas y el enfado hacia Oliver se hicieron explícitas, con frases como “esto no es serio. No es profesional”; “ estamos todos en el Congreso cerrando. Nos habéis dicho oficialmente que no salía”; “no puede ser que cambiéis de opinión a las 19:45 de la tarde cuando llevamos dos días preguntando”, etc.

El portavoz de Moncloa respondió a los comentarios, asegurando que comprendía el cabreo y pedía disculpas. Otros periodistas intervinieron entonces para declarar que estaban “de acuerdo” con sus compañeros y que era una “falta de profesionalidad”, algo “muy poco serio”.

En ese momento Sánchez estaba reunido con el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk. Por eso, algún periodista señaló que “al menos” esperaban que “fuese puntual”. Se les echaba el tiempo encima para concluir sus piezas. Otros no entendían por qué se les había ocultado que el Presidente iba a comparecer: por ese secretismo, no tenían ordenador disponible para poder llegar a tiempo a Moncloa.

Preguntaron, además, si el presidente tenía previsto responder a las preguntas de los periodistas. Hubo quien comentó, con ironía: “desde luego no lo hará si nadie llega a tiempo de hacérselas”. Otros renunciaron a ir hasta Moncloa y optaron por quedarse en el Congreso: no les daba tiempo a llegar a la intervención de Sánchez.

Al final, Sánchez compareció con casi media hora de retraso sobre la hora anunciada por Moncloa. El secretario de Estado de Comunicación advirtió en el chat, a las 20:40 horas, que Batet iba hacia el Congreso para intervenir antes que el presidente. Después, lo haría el presidente en funciones. A las 21:00 horas, Pedro Sánchez todavía no había comparecido ante los medios.