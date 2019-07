Telecinco se atasca con el concurso ‘Idol Kids’ en el que Isabel Pantoja iba a ser jurado

Telecinco vuelve a frenar la emisión de 'Idol Kids' para después del verano. Tras la cancelación del formato el pasado mes de agosto, el veto de 'Idol Kids' había terminado. La productora del programa, Fremantle Media, recibió una orden a mediados de año de preparar todo lo necesario para que este verano se grabase el concurso. Isabel Pantoja estaría entre los miembros del jurado.

Profesionales del sector han asociado la repentina salida de la Pantoja de 'Supervivientes' con su participación como miembro del jurado en 'Idol Kids', ya que estaba prevista su grabación para los meses de julio y agosto. Sin embargo, ECD ha podido comprobar que la tonadillera no participará en el concurso. Al menos este año.

Fuentes cercanas a la producción explican a este confidencial que el programa se ha atascado y Telecinco no emitirá 'Idol Kids' después del verano. Aseguran, además, que no se ha abierto el casting y que el jurado no ha llegado a cerrarse de forma adecuada, por lo que la programación no va a salir adelante.

Isabel Pantoja en 'Idol Kids'

Según contó ECD en exclusiva, en el mes de abril la cadena llegó a un acuerdo con Isabel Pantoja para rubricarla en Mediaset: un contrato con una duración de dos años, cobraría dos millones de euros en total y su participación en varios programas del grupo durante 24 meses.

El acuerdo incluía su participación en 'Supervivientes' como concursante, un docureality basado en su día a día al estilo de Las Campos y la participación en un nuevo talent show infantil como jurado: 'Idol Kids'.

No fue difícil convencer a la cantante para su participación en este concurso. ‘Idol Kids’ es un formato ‘blanco’, sin aristas ni potenciales polémicas que puedan dañar su imagen. Al contrario, la presencia de niños permitirá muy probablemente mostrar un perfil tierno, cercano y entrañable de la tonadillera.

El primer 'frenazo' fue el jurado

Este espacio ha sufrido diversos avatares en los últimos tiempos. Los hechos se remontan al verano pasado cuando Fremantle Media comenzó a preparar el programa. Inició el casting en julio, se elaboraron las primeras ‘promos’ que empezaron a salir en antena, se designó a Jesús Vázquez como presentador…

Este movimiento permitía, además, a Paolo Vasile reaccionar a la pérdida de uno de los formatos más importantes con lo que Mediaset contaba: 'La Voz'. La idea de la cadena era emitir 'Idol Kids' después de verano para competir con 'La Voz Kids' de Antena 3.

Sin embargo, para sorpresa de los profesionales que estaban implicados en el proceso, Mediaset anunció en agosto , de forma repentina, que paralizaba el programa. El parón se decretó de forma unilateral: ni siquiera hubo un aviso previo a la productora.

El motivo de aquel frenazo se contó con aquí con detalle el pasado mes de septiembre. Hubo un aspecto relevante que Mediaset no había logrado cerrar de forma adecuada: el jurado.

Telecinco contaba con incluir a la cantante Malú y a ‘Los Javis’ en el elenco de profesionales que debían valorar las actuaciones. Pero ninguno de ellos tenía disponibilidad en las fechas previstas para las grabaciones. Los Javis grababan 'Paquita Salas' y Malú estaba de gira por Europa.

La decisión fue tajante: el formato quedó cancelado ‘sine die’- y supuso la ‘condena’ televisiva para Malú. Mediaset rescindió otras apariciones que la cantante tenía apalabradas en Telecinco y Cuatro, y no ha vuelto a participar en ningún programa del grupo.

Ahora el formato se ha vuelto quedar en stand by por decisión de la cadena. ECD se ha puesto en contacto con un portavoz oficial de Mediaset para conocer más detalles sobre esta información, pero al cierre de esta edición no se ha obtenido una respuesta.