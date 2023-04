Es prioritario promover un pacto de estado por la sanidad.

Anteriormente nos ocupamos en escribir a propósito de la necesidad en aumentar los recursos en la sanidad pública; dirigiéndolos preferentemente a la “atención primaria”, ya de por si en estado mejorable y mermada aún más después de haber sufrido la peor epidemia que se conoce, producida por el SARS-COV-2, desde la acaecida en 1918; que acabó con la vida de cincuenta millones de personas en el mundo y más de cien mil en nuestro país.

El problema principal que plantea el “sistema de salud” en España , es “estructural”; las comunidades autónomas, que tienen transferidas las competencias por el Estado, en materia sanitaria, vienen haciendo grandes esfuerzos en los últimos años para mejorarla; aunque dependen de los presupuestos del Estado, que en este apartado son mejorables.

El aumento de todos los indicadores en las listas de espera para ser atendidos en la sanidad pública, debe considerarse como uno de los mayores fracasos de gestión de los poderes públicos en España. El sistema público de salud, es junto con el sistema educativo, el principal activo del Estado del Bienestar; por lo que es prioritario evitar que siga deteriorándose. Las listas de espera son el termómetro que mide este deterioro que sufre el sistema sanitario, y no se esta abordando de forma satisfactoria.

Después de Semana Santa, se vienen produciendo protestas en casi todas las comunidades autónomas; exigiendo no solo mejoras económicas y de limitación de pacientes por facultativo, (ambos temas pactados en la Comunidad de Madrid), sino también demandan un aumento en la contratación de médicos en atención primaria. Este último punto, es harto difícil de resolver a corto plazo; sería necesario convocar un mayor numero de plazas en medicina de familia; con la dificultad que ello conlleva, debido al dilatado tiempo necesario para formar a estos facultativos, que han de rotar cuatro años por diferentes servicios en los hospitales.

En España, cabe recordar que el presupuesto para sanidad es del 7.8% del PIB; porcentaje muy alejado de los países de nuestro entorno, como Francia, Alemania, Italia etc; a causa de ello, las comunidades autónomas tienen dificultades para aumentar lo recursos en el sistema de salud, sobre todo en lo referente a la “atención primaria”. Por el pronto, es fundamental incrementar el presupuesto para sanidad, dirigiéndolo principalmente a los centros de salud y ambulatorios; que son los filtros que pueden evitar el colapso en el resto del sistema.

Por lo escrito anteriormente, es del todo necesario, establecer un Pacto de Estado por la Sanidad, en el que participen: el Gobierno, la comunidades autónomas, el principal partido de la oposición, los sindicatos y los médicos.

Hay otro problema en “atención primaria”, empero, difícil de resolver: a muchos pacientes, no les sirve una historia clínica y una exploración; la mayoría de estos enfermos, no lo son, o tienen patologías leves que puede resolver el médico de familia sin generar pruebas sofisticadas: estos pacientes, demandan pruebas, cuantas mas mejor, y el médico no esta por discutir con el paciente y las prescribe, para evitar posibles demandas. Es menester advertir, que este problema debería inspeccionarse y vigilarse; teniendo en cuenta los altos costes innecesarios que generan en el sistema de salud. Como dice el Doctor Rafael Bengoa (1) es necesario eliminar “actividades clínicas” que no añaden valor clínico y que suponen un 20% del gasto.

Para concluir: la situación del sistema sanitario en España, requiere un Pacto de Estado, que permita superar sus actuales deficiencias y encarar los retos del futuro; que con las nuevas tecnologías aplicadas en la medicina, la digitalización y la Inteligencia Artificial, harán del autocuidado, la prevención y la salud de precisión, características que cambiaran el sector sanitario: ese debería ser el principal objetivo de futuros Gobiernos.

(1) Rafael Bengoa. Fue asesor del Presidente Barack Obama para la reforma sanitaria en Estados Unidos en 2012.