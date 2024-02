Mini reactores, tecnología nuclear de vanguardia

A principios de los años setenta, cuando estudiaba la carrera de económicas en " economía internacional" ya se hablaba de "los fundamentos para la sostenibilidad del sistema energético; sobre todo a partir de la crisis del petróleo de 1973 con motivo de la guerra de Yon Kipur y la decisión por parte de los países productores de no suministrar petróleo a aquellos países que habían apoyado a Israel. Ello impulso a un primer cambio hacia otras nuevas tecnologías de "ahorro energético" y más limpias. En este escrito, con motivo del día de la Energía, voy a exponer brevemente lo que representan las nuevas "tecnologías nucleares" como apoyo a las renovables para la sostenibilidad de la economía.

En España, el Gobierno ha decidido ignorar la decisión de la UE en impulsar el estudio y la construcción de mini reactores nucleares. La OCDE ha manifestado lo siguiente: "la energía nuclear es una oportunidad como complemento a medio y largo plazo de las energías renovables:" los SMR (del ingles, Small Modular Reactors) unas siglas que están destinadas a marcar el futuro del sector nuclear. La UE, impulsa los SMR (mini reactores) para hacer frente a China y Rusia; únicos países que los tienen actualmente. El objetivo de Europa es acelerar el desarrollo de mini reactores en la Eurozona al declarar a la nuclear energía limpia con la creación de una "Alianza Industrial Europea " de pequeños reactores. Las ventajas de estos reactores son muchas y variadas. Un pequeño reactor modulable es una instalación mas compacta y aun mas segura que los grandes reactores de ultima generación que funcionan actualmente. Tienen una potencia de hasta 300 Megavatios; una tercera parte de la potencia que alcanzan los reactores que están operativos en España. Pero la característica fundamental de estos pequeños reactores, es que son modulares; se pueden construir en una fabrica y transportarlos a su ubicación; el costo es una quinta parte de lo que cuesta una central clásica. Óscar Cabellos, catedrático de energía nuclear ha manifestado que además del costo mucho menor, el tiempo de construcción se reduce entre tres y cinco años, frente a los más de diez para los grandes reactores. Los MSR necesitan mucho menos combustible y generan muchos menos residuos radiactivos, sobre todo de vida larga que una gran central; alcanzan altas temperaturas para descarbonizar procesos industriales como el hidrógeno, amoniaco o acero además de no emitir CO2 y aportar flexibilidad al sistema energético. Pongamos un ejemplo: un país que produce un 60 u 80% de energía renovable, necesita respaldo energético. La nuclear tiene esa ventaja.

En los últimos años, Alemania ha aumentado las emisiones de CO2, sobre todo desde el cierre de las plantas nucleares; ha tenido que poner en funcionamiento centrales térmicas de ciclo combinado de turbina de gas y de vapor, que a pesar de emitir mas bajas emisiones que las convencionales, son contaminantes. Es así mismo lamentable, que en nuestro país la energía nuclear camina hacia su desaparición total para el 2035. Está decisión, viene influída por las presiones que ejercen las organizaciones ecologistas y partidos de extrema izquierda. Más de veinte países en la COP 28, se han comprometido a triplicar su capacidad en está tecnología para el 2050, como apoyo a las renovables y descarbonizar la economía. Todo lo antedicho nos hace pensar que en España si continúa la izquierda en el poder, no se van a construir estos nuevos mini reactores. Francia ha apostado por esta nueva tecnología, sin abandonar las ya existentes y sin cerrar sus plantas nucleares; Polonia es otro país que apuesta por estudiar y construir estos pequeños reactores. Rolls Royce, quiere implantar en Reino Unido está tecnología con la construcción a medio plazo de estos mini reactores, por no decir Estados Unidos que estudia esta nueva tecnología. Como ya he comentado, las organizaciones ecologistas, no están por la labor de permitir la instalación de este tipo de energía y tratan de influir en el Parlamento Europeo; sin éxito por ahora afortunadamente. La UE ha dado luz verde para que estos pequeños reactores se fabriquen en Europa. España no ha participado en esta mayoritaria decisión. Este tipo de reactores, son mas seguros y eficientes que los grandes reactores, donde su principal problema, es el almacenamiento de residuos. Empero, en los pequeños reactores modulares, este problema esta prácticamente resuelto, debido a que los residuos se pueden reciclar en mas del 90%, permitiendo funcionar a estas mini centrales más eficientemente

Las empresas españolas que desean participar en la tarta, por desgracia han de hacerlo fuera de nuestro país; de forma que España exporta estás tecnologías de vanguardia en otros países que se benefician de ellas; Según afirma Vicente Ruiz, profesor del Master de gestión de nuevos proyectos en OBS business Scholl. En la Universidad de Sevilla, se está estudiando el diseño de un pequeño reactor modulable, para conectar a la red en diez años; Endesa y otras veinte empresas más de vanguardia, han manifestado su interés en participar en la Alianza Industrial Europea por los SMR, según ha publicado la Nuclear Europe Association.

España, al apartarse del resto de los países europeos, va a perder una gran posibilidad de crecimiento tecnológico que van a aprovechar otros países. Cada día que pasemos sin hacer nada, es un día perdido en esta carrera tecnológica. Por el pronto es lo que hay.

Agustín Hidalgo. Economista