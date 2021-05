Marruecos reconoce que la crisis con España es por el Sáhara Occidental

En un largo y duro comunicado publicado este lunes, Marruecos ha dado un paso más allá en la crisis diplomática que tiene abierta con España. El comunicado firmado por el Ministerio de Exteriores marroquí asegura que la crisis no se debe únicamente a la presencia en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, acogido en un hospital en Logroño después de ser enviado a España con un pasaporte falso en un avión argelino, para ser cuidado tras ser contagiado por coronavirus.

Según el informe, la crisis se debe a la situación del Sáhara Occidental, por el hecho de que el Gobierno de España no apoye la anexión de dicha región con Marruecos. Y va más allá, comparando la situación con la de España y Cataluña. "No podemos luchar contra el separatismo en casa y fomentarlo en casa del vecino", critica la misiva.

En el documento del ministerio que dirige Nasser Bourita, se habla de que el conflicto que hay entre España y Marruecos "no está limitado al asunto de un hombre". Aseguran que la presencia de Ghali, que mañana declara ante la Audiencia Nacional por delitos de terrorismo, torturas y genocidio, no es ni el comienzo ni el final de este asunto. "No comienza con su llegada, ni terminará con su partida. Se trata, ante todo, de una cuestión de confianza y de respeto mutuo rotos entre Marruecos y España".

Van más allá, asegurando que el fondo de esta crisis se debe al mencionado Estado del Sáhara Occidental, que España abandonó en 1975. Según el comunicado, el fondo de la crisis lo conforman "las segundas intenciones hostiles de España con respecto al Sáhara, una causa sagrada de todo el pueblo marroquí".

Marruecos ha pedido que el Gobierno sea concreto y preciso a la hora de posicionarse acerca del asunto del Sáhara. Piden "una aclaración, sin ambigüedades, por parte de España de sus elecciones, sus decisiones y sus posiciones" respecto a este tema. Y lo han comparado con la situación de Cataluña. "Durante la crisis catalana, Marruecos no optó por la neutralidad, sino que fue uno de los primeros en ponerse del lado de la integridad territorial y la unidad nacional de su vecino del norte de forma clara y contundente", destaca el ministro marroquí.

Además, el Ministerio de Exteriores marroquí lanza esta pregunta al Gobierno español: "¿cuál habría sido la reacción de España si un representante del separatismo español hubiera sido recibido en el Palacio Real marroquí?" Y ha puesto en duda la confianza entre el Gobierno de España y el de Marruecos: "¿Cómo, en este contexto, puede Marruecos volver a confiar en España? ¿Cómo podemos saber que España no volverá a conspirar con los enemigos del Reino?"

Sin embargo, el documento hace alusiones a la amistad entre el pueblo español y el marroquí, asegurando que "Marruecos no tiene ningún problema con los españoles, sus ciudadanos, sus operadores económicos, sus actores culturales y sus turistas, que son bien acogidos como amigos y vecinos".