23-J. Arranca la jornada electoral: aplausos y gritos contra Pedro Sánchez, la circular contra el “Que te vote Txapote”, Sumar recuerda el logo de su papeleta

Un ventilador en un colegio electoral de Madrid.

La jornada de elecciones a Cortes Generales de este domingo 23 de julio ha comenzado con normalidad en la inmensa mayoría de colegios electorales. Pasadas las 10 de la mañana se habían constituido el 99,99% de las mesas electorales, según datos del Ministerio del Interior.

Uno de los desafíos de estas elecciones era el calor que se esperaba para un 23 de julio, con temperaturas muy elevadas, por encima de los 40º C en algunos puntos de España.

Por ello, las administraciones se afanaron en garantizar que se tomarían medidas. Hay ventiladores en los colegios, en muchos casos uno en cada mesa electoral, y se han abierto las ventanas para favorecer la circulación del aire.

Pedro Sánchez, entre aplausos e insultos

Entre los principales candidatos a la Presidencia del Gobierno, quien primero ha acudido a votar ha sido Pedro Sánchez. El presidente y candidato del PSOE ha llegado pocos minutos después de las nueve de la mañana al Colegio de Nuestra Señora del Buen Consejo, en Madrid, acompañado de su mujer, Begoña Gómez.

A la entrada del colegio se habían congregado decenas de militantes y simpatizantes socialistas, que han aplaudido y vitoreado a Sánchez. También han acudido algunos curiosos, algunos de los cuales han lanzado el grito que esta campaña tanta polémica ha levantado: “¡Que te vote Txapote!”. Se han escuchado otros gritos e insultos, como “fuera, fuera” y “mentiroso”, mientras agentes de la Policía Nacional mantenían un cordón de seguridad.

Pasadas las 11:30 se ha dejado ver Alberto Núñez Feijóo. El líder del PP ha votado en el Colegio Ramiro de Maeztu, en Madrid, que curiosamente es el colegio en el que estudió Pedro Sánchez.

Prohibido el “¡Que te vote Txapote!”

Desde primera hora, algunas personas designadas para mesas electorales han difundido un documento que se les ha entregado con el acuerdo que adoptó hace unas días la Junta Electoral Central precisamente a cuenta de ese mismo lema.

Vengo a la mesa y me encuentro esto.

Que te vote txapote no se puede llevar en una camiseta pic.twitter.com/3yoyq7Zrov — Alejandro Berrojo (@ABERROJO7) July 23, 2023

La Comisaría Provincial de Policía Nacional de Jaén consultó qué hacer si se cumplía lo que algunas cuentas en redes sociales estaban promoviendo, de ir a votar a los colegios electorales con camisetas que lucieran el lema “¡Que te vote Txapote!”.

La Junta Electoral Central entendió que “en el contexto de la actual campaña electoral, la utilización de camisetas que incorporen el lema ‘Que te vote Txapote’ debe entenderse incluida en la prohibición establecida en el artículo 93 de la LOREG”, que prohíbe exhibir propaganda electoral en los puntos de votación y en sus inmediaciones.

Los presidentes de las mesas electorales deben velar por que se cumpla esta prohibición, y para ello pueden requerir el auxilio de las Fuerzas de Seguridad que custodian los colegios electorales.

La junta dio orden de que este acuerdo se comunicara a todas las mesas electorales este mismo domingo.

Sumar recuerda cuál es su logo

A estas elecciones, los partidos a la izquierda del PSOE que formaban Unidas Podemos se presentan con el nombre de Sumar.

En la coalición que lidera Yolanda Díaz hay cierto miedo a que los votantes no identifiquen bien la papeleta, si la buscan en las mesas de los colegios electorales.

Por eso, por ejemplo Sumar Galicia ha publicado a primera hora un tuit recordando cuál es el logo de la papeleta: el rostro de Yolanda Díaz (como fue el de Pablo Iglesias en las primeras elecciones a las que se presentó Podemos). Curiosamente, poco después ha borrado el tuit.

Campaña para escribir “Irene Montero”

Precisamente sobre las papeletas de Sumar circula de nuevo una campaña que anima a escribir en ellas el nombre de Irene Montero, que se quedó fuera de las listas de Sumar.

Se trata de mensajes que ya tuvieron difusión, y que en las primeras horas con las urnas abiertas ha vuelto a moverse por redes sociales como Twitter.

Son mensajes como los siguientes:

-- “Soy afilido [sic] de Podemos desde su inicio, me vi todos los programas de la Tuerka. Aunque me parece injusto lo de Irene Montero hay que frenar a la ultraderecha. Por eso votaré a Sumar y escribiré en el margen de la papeleta el nombre de Irene Montero, con boli. Es un gesto, únete”.

-- “Soy feminista y no voy a abandonar a Irene Montero, por eso votaré a Sumar, y en el margen de la papeleta escribiré "Irene Montero" con boli. ¡El feminismo no te abandona, Irene!”.

Soy feminista, no voy a abandonar a Irene Montero, por eso votaré a Sumar, y en el margen de la papeleta escribiré "Irene Montero" con boli.

¡¡El feminismo no te abandona, Irene!!#CifraDeLaVergüenza pic.twitter.com/4u9cifGUT5 — Laura Feminista (@Laurafem_) July 23, 2023

Hay que tener en cuenta que toda papeleta que tenga algo escrito o añadido se cuenta como voto nulo, por lo que esta campaña perjudica claramente los resultados de Sumar, si realmente la secundaran los votantes.

El voto por correo

Una de las grandes polémicas de esta campaña electoral ha sido, sin duda, la del voto por correo. La fecha de la jornada de votación, un domingo de julio, provoca que no pocos votantes se encuentren de vacaciones, fuera de sus domicilios de residencia.

Eso ha disparado el voto por correo, al doble de solicitudes que en elecciones anteriores, y en los últimos días causó una fuerte polémica ante la posibilidad de que muchos de estos electorales no llegara a entregar su voto.

Correos se ha volcado en estas semanas en defender su trabajo y en garantizar la limpieza del proceso. Para este domingo ha anunciado que ha establecido un despliegue logístico especial en el que trabajarán hasta 14.000 empleados de la compañía, para garantizar el correcto funcionamiento del voto por correo y la recogida del escrutinio final.

Para la apertura de los colegios preparó un primer equipo de personal de la compañía para entregar los votos en custodia en las 60.314 mesas electorales distribuidas en los 22.562 locales electorales de los 8.131 municipios de España.

Otro grupo de empleados y empleadas hará llegar a las mesas electorales los votos por correo que pudieran recibirse durante el transcurso de la jornada. Por último, otro equipo recogerá el denominado ‘’tercer sobre’, con el resultado final del escrutinio, de las mesas electorales de todos y cada uno de los colegios electorales del país.

En total, se han registrado 2.622.808 solicitudes de voto por correo, lo que supone un récord histórico, de las que 2,47 millones se han traducido en un voto, la cifra más alta de todo el periodo democrático de España. Sólo 150.873 personas que solicitaron el voto por correo no han votado.

En este sentido, Correos detalla que la diferencia entre solicitudes y votos admitidos se ha situado en el 5,8%, la ratio más baja registrada en todos los procesos electorales (7,8% en abril de 2019; 6,6% en junio de 2016, y una media del 7,3% considerando las elecciones generales celebradas desde 2008).

Corte de la línea de AVE en Valencia

Tal y como había exigido el Partido Popular, la Dirección General de Tráfico pone en marcha este domingo una operación especial ante la previsión de que se produzcan atascos en las carreteras, sobre todo en el regreso a las grandes ciudades de quienes se encontraban en lugares de descanso, por vacaciones o pasando el fin de semana.

El objetivo es evitar que las retenciones impidan a los votantes llegar antes de las 20:00 a sus colegios electorales.

En ese sentido, en la madrugada de este 23 de julio se ha originado una inundación en un túnel de la línea ferroviaria que llega a la Estación Joaquín Sorolla, de Valencia. Eso ha obligado a cortar la circulación, y varios AVE no han podido salir de la estación.

El PP ha exigido a la Junta Electoral que ordene a Adif poner en marcha medios de transporte alternativo para que los viajeros afectados lleguen a tiempo a sus lugares de destino.

Que casualidad ¿no? Que los trenes repletos de madrileños no puedan salir de Valencia por un problema en un túnel. Nadie les dice nada. Adif no plantea alternativas en buses. ¿Pretende alguien que se den la vuelta? Exigimos un actuación urgente e inmediata https://t.co/sUUDyj37cb — Alfonso Serrano (@SerranoAlfonso) July 23, 2023

Unas bolsas del PSOE, vetadas

Desde primera hora, las juntas electorales provinciales y de zona están resolviendo las consultas y denuncias que se producen por diferentes motivos sobre supuestas infracciones de la normativa electoral.

Por ejemplo, antes de las 11 la Junta Electoral Provincial de Madrid ha ordenado al PSOE que retire inmediatamente unas bolsas que los coordinadores del partido habían repartido a los apoderados e interventores socialistas.

Se trata de unas bolsas rojas en las que se lee el lema “I [corazón] PSOE”.

El Partido Popular ha denunciado estas bolsas por infringir la ya citada prohibición de exhibir propaganda electoral en los colegios electorales.

La Junta Electoral Provincial de Madrid ha considerado, “a la vista de las fotografías incorporadas a la denuncia”, que “es indiscutible que la actividad que se está denunciando incurre” en la actividad “claramente vedada” de difundir mensajes y lemas electorales en los colegios.

La doctrina reiterada de la Junta Electoral Central establece que los interventores y apoderados sólo pueden lucir los emblemas o símbolos que les identifican como representantes de un partido o candidatura, pero tienen prohibida “la utilización de leyendas, símbolos, emblemas o lemas que, directa o indirectamente, puedan ser constitutivos de campaña electoral”.

La Junta Electoral Provincial de Madrid considera notorio que la expresión “PSOE I (corazón)” significa “Yo amo PSOE”. No ha aceptado la alegación del Partido Socialista de que esas bolsas no lucen ningún lema.

Ante esta decisión de la Junta Electoral Provincial de Madrid, los apoderados e interventores del PSOE en Madrid han recibido la orden de darle la vuelta a las bolsas, para dejar de exhibir ese lema. Así ya sólo se ve que lucen unas bolsas de color rojo.

Poco después, la misma junta ha tomado la misma decisión con otras bolsas que están utilizando apoderados e interventores de Vox. También ha sido a resultas de una denuncia del PP.

La Guardia Civil, en un homenaje falangista

Esta campaña electoral ha tenido un protagonismo inusual la candidatura de Falange de las JONS, que agrupa a este partido y a La Falange.

Tuvieron un choque con RTVE a cuenta de la propaganda electoral que pidieron emitir con el ‘Cara al sol’, que suscitó una consulta del ente público a las juntas electorales sobre si eso incumplía la Ley de Memoria Democrática. La Junta Electoral Central consideró que determinar si incumplía o no esa ley no era de su competencia, por lo que no prohibió esos anuncios.

Más tarde, la candidatura falangista contrató unos carteles en autobuses urbanos de la ciudad de Madrid, con una fotografía de José Antonio Primo de Rivera. Los autobuses circularon por Madrid, por ejemplo ante las sedes del PSOE (calle de Ferraz) y del PP (calle de Génova), y de nuevo causaron una fuerte polémica.

Este sábado 22 de julio, un grupo de falangistas acudieron al municipio segoviano de Labajos. Entre ellos se encontraban Norberto Pico, jefe nacional de Falange Española de las JONS y número uno de la lista por Madrid, y Manuel Andrino, jefe nacional de La Falange.

Se acercaron al monumento que homenajea a Onésimo Redondo. Fue junto con Ramiro Ledesma uno de los fundadores de las Juntas de Ofensiva Nacional Sincalista (JONS) que terminaron fusionándose con Falange Española, de José Antonio Primo de Rivera.

Al estallar la Guerra Civil con la sublevación militar del 18 de julio de 1936, Onésimo Redondo fue liberado de la cárcel de Ávila, y se puso al frente de una columna de seguidores suyos. El día 24 de julio cayó muerto a tiros cuando su coche fue interceptado por republicanos en Labajos.

La dictadura franquista levantó allí un monumento de recuerdo a Onésimo Redondo, donde cada año algunos falangistas acuden a rendirle homenaje.

En esta ocasión, Falange Española de las JONS denuncia que la Guardia Civil acudió a tomar los datos personales de los asistentes al homenaje, al considerar que habían llevado a cabo una manifestación ilegal en jornada de reflexión.

Fuentes falangistas apuntan que la Hermandad de la Vieja Guardia comunicó el acto del sábado a la Delegación del Gobierno en Segovia. La delegación denegó el permiso, aduciendo que era la jornada de reflexión.

Homenaje a Onésimo Redondo en Labajos (Segovia), como cada año, pese a las dificultades crecientes. pic.twitter.com/LCYsGO1t2P — Falange Española de las JONS (@fedelasjons) July 22, 2023

Pese a ello, los líderes de los dos partidos falangistas y algunos otros militantes acudieron al monumento a Onésimo Redondo, colocaron un ramo de flores, hubo algunas palabras y se fotografiaron haciendo el saludo fascista.

Después, denunciaron en redes sociales la intervención de la Guardia Civil, que identificó a los asistentes.