Marejada en el PSOE por la falta de la pedagogía sobre la amnistía

El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la salida de la Solemne Sesión de Apertura de las Cortes Generales de la XV Legislatura, en el Congreso de los Diputados, a 29 de noviembre de 2023, en Madrid.

La explicación de la ley de amnistía no está convenciendo dentro del propio Partido Socialista. Aunque la Ferraz explica que acaba de comenzar la "fase pedagógica", desde el seno de la formación exigen mucha más "voluntad de convencer" sobre por qué esta norma es beneficiosa, tanto dentro como fuera del partido. "Las justificaciones nos están dejando fríos", afirman fuentes parlamentarias a Confidencial Digital, asegurando que se trata de un sentir general que recorre desde los militantes hasta los diputados.

El acuerdo entre el PSOE y los partidos independentistas catalanes —Junts y Esquerra Republicana— anunciado a lo largo de las dos primeras semanas del pasado octubre, confirmó la elaboración de una ley de amnistía que dejara sin responsabilidad judicial a todos los encausados por el procès. La norma, registrada como proposición de ley por el grupo socialista en el Congreso de los Diputados, beneficiará a todos los que hayan tenido o tengan causas abiertas desde 2012 hasta la actualidad: incluyendo la consulta convocada por el expresident Artur Mas, el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, las leyes de desconexión tramitadas por el Parlament y las revueltas por la sentencia del Tribunal Supremo a los líderes separatistas.

La encuesta elaborada por la empresa demoscópica 40db para El País y la Cadena Ser el pasado lunes refleja que el 60% de la ciudadanía considera la amnistía "injusta" y un "privilegio". La mayoría no considera que vaya a mejorar la convivencia en Cataluña ni evitar nuevos intentos secesionistas. Unos datos que han preocupado dentro del partido y acrecientan las críticas en el seno socialista.

Etapa pedagógica

Una vez anunciada la amnistía y conseguida la investidura, el Partido Socialista ya prepara el terreno para el debate de la proposición de ley, que se celebrará el martes 12 de diciembre, la próxima semana. Con toda la oposición en contra —Partido Popular y Vox— y con manifestaciones semanales, distintos líderes socialistas han concedido entrevistas en las que han tratado de exponer sus argumentos a favor de aprobarla.

Una campaña pedagógica desarrollada por un equipo específicamente constituido para esta labor, entre los que se encuentra, entre otros, el nuevo ministro de Transportes, Óscar Puente, como adelantó ECD. Una labor que en la formación consideran crucial para que esta medida no tenga un daño electoral irreversible a largo plazo. "Tenemos que explicar esto bien porque va a ser determinante el resto de la legislatura", afirman desde el PSOE.

Varias personas con banderas de España durante una concentración frente a las sede del PSOE de la calle Ferraz, a 6 de diciembre de 2023, en Madrid.

Falta de voluntad para convencer

Sin embargo, las justificaciones de los distintos dirigentes no están convenciendo en el seno del partido. Desde diputados hasta militantes reclaman una mayor intención de convencer a los ciudadanos. "Parece que se estén poniendo más de perfil que saliendo a persuadir a quienes tienen dudas de esta ley", aseveran fuentes parlamentarias a este medio.

Un sentir general que no fija su crítica en los argumentos utilizados, sino en la ausencia de los mismos y la falta de líderes del actual PSOE que defiendan la medida: "Si tiene que estar apareciendo Zapatero y todo lo dejamos en sus manos... No parece la mejor manera", sostienen desde el partido. "Lo que se espera es mucha más voluntad para comparecer y explicar todo. Ejecutar esa labor pedagógica de forma explícita, porque hasta ahora está dejando fría a la gente", añaden.

Solo tres dirigentes han acudido a los medios para hablar sobre la amnistía: el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, y el propio Puente. En su intervención en la televisión pública, el exalcalde de Valladolid admitió que la amnistía no se habría concedido ahora si no fuese por la necesidad de sumar los siete votos de Junts per Catalunya para conseguir la investidura de Sánchez. Un mensaje que repitió el líder del Ejecutivo en Cadena Ser: "No era el paso que tenía pensado dar", afirmó, aunque defendió la "coherencia" que supone con la política llevada a cabo por su Administración para resolver el conflicto en Cataluña.

No hay explicaciones internas

Una de las críticas más repetidas desde dentro del PSOE residen en la nula explicación "interna". Miembros del partido consideran un error que la dirección no convoque mesas, grupos o espacios en los que detallen la medida a los militantes y a todos los parlamentarios. "Tampoco se está ejerciendo una labor de convencer dentro del propio partido. No parece que haya intención de querer argumentar la ley y persuadir a los propios militantes", explican fuentes parlamentarias a ECD.

Sin embargo, admiten que el proceso es largo y acaba de empezar la parte "didáctica", por lo que no descartan que Ferraz se esmere en dar explicaciones convincentes de puertas hacia dentro, pero confirman que, de momento, no hay visos de que eso vaya a ser así.

Un debate para largo

Este sentir general, según las fuentes consultadas, se basa en la importancia de poder explicar bien y con determinación una norma que "se va a alargar meses". La semana que viene se celebrará el primer pleno para debatirla, pero la tramitación se va a prolongar varias semanas. Después de que se discuta en la Cámara Baja, se votará y, en caso de salir aprobada, pasará al Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta y ya maniobra para dilatar los tiempos lo máximo posible. En principio, podría hacerlo hasta dos meses, pero buscará procrastinarlos aún más con la creación de comisiones.

Una vez la Cámara Alta rechace la proposición de ley, deberá volver al Congreso, donde solo saldrá adelante si —como se prevé— obtiene el apoyo de más de la mitad de los parlamentarios —mínimo 176 síes—.

En caso de que se dé luz verde definitiva, los populares han anunciado que recurrirán la ley al Tribunal Constitucional. En principio, los jueces, además, pueden elevar una cuestión de inconstitucionalidad a dicho tribunal y esperar a que se pronuncie antes de ejecutar la amnistía y librar de las causas judiciales a los investigados. Una decisión que acarrea un debate jurídico, pues en la redacción de la norma, tanto el PSOE como Junts trataron de asegurarse de impedir esta opción a los magistrados y obligar a que se aplique "con carácter inmediato".

Conocedores de todo este proceso, en las filas del PSOE saben que la amnistía ocupará portadas diariamente durante meses y existe preocupación por la falta de argumentos: "Tenemos que defenderlo bien porque este debate no va a acabar mañana", afirman fuentes socialistas.