Política Margarita Robles acordó con Ayuso a espaldas de Sánchez y Bolaños que no apoyaría el pulso de Moncloa el 2 de mayo La ministra de Defensa trasladó a la presidenta que la polémica no iba con ella, agradeció la invitación, y garantizó que no criticaría el veto al titular de Presidencia

photo_camera Margarita Robles, Isabel Díaz Ayuso y Alberto Núñez Feijóo (Foto: Diego Radamés / Europa Press).