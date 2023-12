Así justifica Sumar por qué no denuncia por tránsfugas a los diputados de Podemos

La secretaria de Organización de Podemos, Lilith Verstrynge (i) y la secretaria general de Podemos, Ione Belarra (d), durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados.

Sumar no denunciará a los cinco diputados de Podemos ante la comisión antitransfuguismo. La formación liderada por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha decidido no elevar la marcha de los parlamentarios de Ione Belarra al grupo mixto por dos motivos: poner fin al ruido interno y trasladar a la opinión pública que la atención del partido se centra en aprobar medidas progresistas, según ha podido confirmar Confidencial Digital de distintas fuentes del partido.

El pasado 29 de mayo, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, adelantó las elecciones generales ante la enorme pérdida de poder territorial que sufrió la izquierda. El Partido Popular se hizo con cuatro autonomías clave: Extremadura, Baleares, Aragón y La Rioja. El anticipo de los comicios redujo a diez días el plazo para que la recién nacida plataforma Sumar cerrara acuerdos con todas las formaciones a la izquierda del PSOE, incluyendo a Podemos.

Esta ruptura entre ambos partidos se extenderá también a las elecciones gallegas. Todo apunta a que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, adelantará las elecciones al primer trimestre de 2024. Una de las prioridades que ha establecido Sumar para sacar del Gobierno regional al PP. "El primer reto fundamental e inminente de las fuerzas progresistas serán las elecciones gallegas. Sumar se va a volcar en esas elecciones, como demuestra la visita de Yolanda Díaz a A Coruña este sábado a participar en el lanzamiento del proyecto de Sumar Galicia". Un proyecto que Podemos afrontará, en principio, por separado.

Además, la formación morada ya ha anunciado a la extitular de Igualdad, Irene Montero, como candidata a las europeas del próximo junio.

Poner fin del ruido

En Sumar han decretado una prioridad por encima de las cuestiones internas: contribuir a reducir el altavoz que han tenido las discrepancias entre Podemos y la formación dirigida por Yolanda Díaz. Un planteamiento que en el partido rosa han tenido claro desde su creación, pero que ha resultado más que complicado en los últimos meses. Ahora, la salida de los cinco parlamentarios de Podemos al grupo mixto permite poner un punto y final a las luchas fratricidas dentro del mismo espacio político. Una opción que desde Sumar quieren aprovechar y el primer paso para ello ha sido claro: no denunciar ante la comisión a los representantes de la formación morada.

Esta decisión no significa que el partido deje de considerarlos tránsfugas. Tras la tercera Adenda del pacto antitransfuguismo se estableció una nueva denominación de esta figura: "Se considerará tránsfuga asimismo la persona electa por una candidatura promovida por una coalición, si abandona, se separa de la disciplina o es expulsada del partido político coaligado que propuso su incorporación en la candidatura, aunque recale en otro partido o espacio de la coalición, sin el consentimiento o tolerancia del partido que originariamente lo propuso".

En el partido consideran que esta definición se ciñe al caso de los cinco parlamentarios de Podemos.

Debe ser Sumar quien denuncie

Pero ese mismo apartado es claro: "Cuando surgiesen dudas sobre qué personas han incurrido en transfuguismo, será el sujeto político que los ha presentado y/o el partido que los y las propuso para el supuesto del párrafo anterior quien aclarará por escrito quienes han abandonado la formación, han sido expulsados o se han apartado de su disciplina, a efectos de su calificación como tránsfugas".

Debe ser Sumar quien eleve esta cuestión a la comisión antitransfuguismo, encargada de declararlos tránsfugas. Pero la decisión está tomada y no darán ese paso, a pesar de que el ministro de Cultura y una de las principales figuras del partido, Ernest Urtasun, afirmase: “Lo estamos estudiando, lo veremos los próximos días, pero creo que el espíritu y la letra de lo que establece el Pacto Antitransfuguismo son claros”.

Un electorado cansado de guerras internas

Una de las principales preocupaciones de Díaz ha sido poner fin a las discrepancias internas. Una lucha política que ha inundado Podemos a partir de la salida del que fuera su número dos, Íñigo Errejón. Desde entonces, una riada de cargos salieron del partido mostrando su descontento con la dirección ejercida por Iglesias. Más País, Compromís, los Comunes... formaciones que se han desligado de Podemos en los últimos años y que han llevado a la vicepresidenta a tener que coser todas las brechas entre ellos para formar una candidatura unitaria.

En Sumar consideran que estas guerras solamente desincentivan al electorado de izquierdas, que ya sufrió un fuerte desgaste en las pasadas elecciones municipales, aunque haya conseguido revalidar el Ejecutivo de coalición.

El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun (i) y el diputado de Sumar Carlos Martín (d), a su llegada a una rueda de prensa, en el Espacio Rastro, en Madrid.

Aprobar iniciativas y 'pasar' de enfrentamientos

Además, el desafío de poner en marcha la agenda legislativa en esta legislatura se antoja más complejo que en el pasado Gobierno: los acuerdos parlamentarios deben incluir el apoyo de Junts per Catalunya para obtener el apoyo mayoritario de la Cámara. En la dirección del partido de Díaz quieren centrarse en sacar adelante todas las propuestas sociales posibles y no en guerras internas: un mensaje dirigido al electorado para reducir el ruido interno y hablar de aquellas iniciativas que pueden "mejorar la vida de la gente", aseveran desde la formación.

Por ello, en los próximos días la formación va a presentar nuevas medidas incluidas en el próximo paquete de iniciativas contra los efectos de la guerra de Ucrania, que impulsará el Ejecutivo. El equipo económico ultima una serie de propuestas que tendrán como principal objetivo "la defensa de la protección social y la redistribución de la riqueza", según afirman a ECD fuentes del partido.

¿En qué afecta ser declarado tránsfuga?

Como adelantó ECD, la calificación de tránsfuga no tiene consecuencias jurídicas. El pacto habla solamente de aquellos "no adscritos": una figura que no se emplea en el Congreso de los Diputados, aunque sí se haga en parlamentos regionales y municipales. Los juristas consultados por este medio explican que se trata de una "calificación política" que no limitaría los derechos de los parlamentarios. Podrían continuar asistiendo a comisiones e interviniendo en cada sesión de control al Ejecutivo.

Sin embargo, de ser reconocidos como tales los cinco diputados de Podemos, Sumar sí podría beneficiarse económicamente. Podemos recibirá el 23% de todas las subvenciones públicas que reciba Sumar por el resultado electoral del pasado julio. Pero la formación tampoco reclamará dicha cuantía.

En el terreno político, la declaración de tránsfugas no beneficia a la coalición, que necesitará de sus votos en cada iniciativa del Ejecutivo que se vote en el Congreso. Abrir una guerra con dichos parlamentarios complicaría las negociaciones y, además, supondría exponer a los grupos de PSOE y Sumar a una negociación constante con figuras parlamentarias declaradas oficialmente "tránsfugas".

Una relación convulsa

El partido liderado por la entonces ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 ya había chocado con Díaz en los meses anteriores y el pacto se antojaba difícil. Podemos reclamaba más protagonismo tras haber liderado la coalición que ha gobernado junto a los socialistas desde enero de 2020. Precisamente, el auge de Díaz responde a que el fundador de la formación morada, Pablo Iglesias, la señalara como sucesora sin primarias de por medio. Una condición que exigieron desde Podemos meses antes del 28-M, pero no se llegó a concretar y el adelanto electoral la hizo imposible.

Las relaciones entre ambas formaciones no pasaban por su mejor momento. Sumar fue cerrando alianzas con el resto de formaciones: hasta 14 partidos que aceptaron concurrir bajo la marca creada por la ministra de Trabajo. Una coalición que no se había conseguido desde la irrupción de partidos minoritarios en 2014 que agitó al bipartidismo.

Veto a Irene Montero

Finalmente, alcanzaron un acuerdo a menos de dos horas de que terminara el plazo, pero con fuertes tiranteces en el camino: el partido morado denunció un veto a Montero, que suponía la prohibición de incluirla en las listas electorales. Para llegar a un pacto, tenían que renunciar a uno de sus referentes. Podemos sometió entonces a sus bases la potestad de la dirección para decidir si pactar o si no. A 48 horas de la hora y fecho límite. El voto fue favorable a dar todo poder a la cúpula del partido y sellaron el acuerdo que dejaba fuera a Montero. Pero su aparición a lo largo de la campaña fue mínimo y el descontento resultó evidente.

Constantes rifirrafes tras el 23-J

Desde Podemos han criticado públicamente que se les haya dejado sin portavoz en la Cámara Baja; una figura que sí se ha concedido a partidos menores como la Chunta Aragonesista. Tampoco se les ha concedido ministerios tras la propuesta por parte de Sumar de que fuese Nacho Álvarez —una figura cercana a Díaz y con poca relación con la actual dirección de Podemos— quien ocupase la cuota morada en el Ejecutivo.

Además, el estallido del enfrentamiento armado entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza también causó tensiones en el seno del grupo parlamentario. Desde Podemos reclamaron más visibilidad en un tema especialmente sensible para la formación morada. Pero fue Díaz quien capitaneó el movimiento de apoyo a Palestina.