El PP utilizó una artimaña para convencer a Vox en Madrid con un término equívoco: “concejalías de gobierno”

Vox cumplió su amenaza y ayer hizo público el acuerdo sellado con el PP para blindar la investidura de José Manuel Martínez-Almeida en el Ayuntamiento de Madrid. Y, efectivamente, tal y como aseguraban los de Santiago Abascal, los populares se habían comprometido a darles “concejalías de gobierno”.

El PP, sin embargo, asegura que no ha incumplido ninguna promesa con Vox: “El compromiso es que tuvieron concejalías, pero no se especificaron de qué tipo”. En ese sentido, las fuentes consultadas por Confidencial Digital se muestran contundentes: “Una concejalía de distrito, que es lo que ofrecimos, estaba dentro del pacto, pero ellos no lo entendieron”.

Desde la ejecutiva nacional del partido reconocen a este diario que, efectivamente, se pudo usar un lenguaje “burocrático”, o quizá “demasiado ambiguo”, para dejar abiertas diferentes formas de participación, por parte de Vox en el gobierno municipal. No obstante, añaden, “nosotros no engañamos a nadie”.

Vox solo quería áreas con cartera

El desengaño de Vox se debe, según Génova, a “su falta de experiencia y conocimiento de la Administración”. Todo ello porque “las concejalías de distrito son también concejalías de gobierno, aunque ellos no las entiendan así”.

Santiago Abascal y Javier Ortega Smith, afirman desde el PP, solo querían áreas de gobierno con carteras concretas, ya que “solo a esas concejalías las consideran del Ejecutivo municipal, cuando el resto también lo son”. No obstante, “no reclamaron que eso quedara por escrito”.

Así las cosas, desde el PP consideran que los únicos que han roto el acuerdo son los dirigentes de Vox, precisamente al hacerlo público: “Nosotros ofrecimos el control sobre distritos como Salamanca o Chamberí, pero no han querido y ahora han decidido ir por su cuenta”.

Los populares, de hecho, ya avanzaron qué ofrecían exactamente a Vox en estas páginas, hablando siempre de “concejalías de distrito”. Una semana después, los de Santiago Abascal han decidido difundir un documento que, según sus propias palabras, ha dejado de tener validez.