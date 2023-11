El PSOE considera que la imputación de Puigdemont no impedirá la investidura de Sánchez

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont a su salida del Parlamento Europeo, en Bruselas (Bélgica).

El Partido Socialista mantiene sus planes: cerrar un acuerdo con Junts per Catalunya y lograr que la investidura se celebre a finales de esta semana. La imputación de Carles Puigdemont, líder de la formación independentista, no altera la hoja de ruta que marcó Ferraz la semana pasada. Una idea que pasa porque el pleno se celebre cuanto antes, aunque cada vez ven más complicado que sea esta semana y ya miran a la próxima, según ha podido saber y contrastar Confidencial Digital con distintas fuentes socialistas.

Los socialistas no albergan otra opción que sellar un acuerdo después de apoyar públicamente la concesión de la amnistía a los encausados por el procès. En el PSOE admiten que, tras haber pactado y asumido el desgaste que supone una ley así, acudirían muy mermados a una repetición electoral.

La amnistía, pactada

Las negociaciones entre el PSOE y Junts se han enquistado en los últimos días. El sábado 28 de octubre, el secretario general y presidente del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, se posicionaba públicamente a favor de conceder la amnistía a todos los encausados por el procès separatista catalán, exigencia número uno de los partidos catalanes para apoyar la investidura. Era la primera vez que lo hacía y dejaba allanado el camino hacia el acuerdo.

Cuatro días después, el jueves 2 de noviembre, escenificó el pacto con la primera de las dos formaciones independentistas: Esquerra Republicana. Un apretón de manos que se produjo gracias al compromiso de elaborar dicha ley del olvido, el traspaso de las competencias del cercanías al gobierno catalán, y la condonación de una parte de la deuda regional.

Celos de Puigdemont

Una fotografía que dejó a Puigdemont en segundo plano: "Les habéis dado todo", se quejaban desde Junts al PSOE, como adelantó este martes ECD. Un enfado que ha procrastinado un acuerdo que en Ferraz esperaban que ya estuviera cerrado y anunciado. Además, este lunes, el juez de la Audiencia Nacional que dirige la investigación sobre Tsunami Democratic, Manuel García-Castellón, imputó a Marta Rovira, ex número dos de Esquerra Republicana de Cataluña, por estar detrás de la organización que montó cortes de carretera y lideró las protestas contra la sentencia del procés.

La imputación no altera nada

Pero también ha imputado al propio Puigdemont como responsable último al ser el president de la Generalitat en aquellos años. Un revés que no estaba en el calendario y ha llegado en el momento menos oportuno: en la recta final de las negociaciones. Pero en el PSOE no creen que estas imputaciones vayan a truncar sus planes. Distintas fuentes socialistas, consultadas por ECD, mantienen la calma y aunque admiten que es un revés imprevisto, sí confían en que la investidura llegará, aunque no creen que se produzca a finales de esta semana. En ningún caso ven en riesgo las conversaciones y apelan a una cuestión de tiempos: o se celebra ahora o más adelante.

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.

Investidura, cuanto antes

El PSOE no quiere demorar más un acuerdo que se encuentra en la recta final. Faltan algunos ajustes técnicos en la redacción de la ley de amnistía. En los últimos días, Junts ha querido incluir como beneficiados a Laura Borràs (condenada por delitos relacionados con corrupción que no tiene que ver con los hechos del 1 de octubre de 2017) y al abogado del propio Puigdemont, Gonzalo Boye, cuyas causas judiciales tampoco tienen relación con el procès.

La redacción de la norma es fundamental para que jurídicamente sea válida. Tanto el PP como Vox han anunciado que la recurrirán ante el Tribunal Constitucional, lo que obliga a los dos equipos a tener el máximo cuidado en el desarrollo de la ley para que el Alto Tribunal no la tumbe. Pero los plazos se están demorando más de lo esperado.

Investidura en fin de semana y festivos

El viernes la Mesa del Congreso aprobó declarar hábiles los fines de semana y los festivos para tener la posibilidad de convocar el debate en esas fechas. Y todo apunta a que, si los socialistas consiguen su objetivo, la investidura se celebrará la semana que viene.

Además, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, no tiene un plazo mínimo para convocar el pleno. Como publicó este medio, el reglamento de la Cámara no establece límites de tiempo. Armengol puede anunciar el debate de investidura el día de antes y no incumpliría ninguna norma parlamentaria. De hecho, fuentes de la presidencia explicaron a ECD, que la expresidenta, Ana Pastor, convocó la sesión de investidura de Mariano Rajoy con tan solo 24 horas de antelación. Aunque entonces, Pastor sí dijo públicamente cuándo comenzaría el debate, pero no convocó el pleno oficialmente.

Falta el PNV

El acuerdo con Junts es el gran escollo que le falta al PSOE para lograr una mayoría de investidura, pero no el último. Todavía no ha alcanzado un pacto con el Partido Nacionalista Vasco. El lehendakari, Íñigo Urkullu, ya ha afirmado que "no hay nada cerrado" y los socialistas aún tendrán que enfrentar unas negociaciones con el partido nacionalista. Unas conversaciones fundamentales para el PNV, que tiene elecciones vascas en medio año y se disputa la lehendakaritza con EH Bildu, que está al alza después del protagonismo mediático y político recibido durante la última legislatura.