El PSOE ignora la ley trans de Irene Montero en su manifiesto por el Orgullo LGTBI

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra (i) y la ministra de Igualdad, Irene Montero (d), durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 11 de mayo de 2023, en Madrid.

El Partido Socialista publicó este martes su manifiesto en apoyo al Orgullo LGTBI de 2023. En el texto, señala las políticas del Gobierno de coalición que han respondido a la "demanda de vivir y ser igualmente libres" de este colectivo. Unas medidas que se han llevado de "la calle a las instituciones, de los parlamentos a los boletines oficiales: donde se cambia la vida de la gente", afirma el escrito. Sin embargo, ningún párrafo del manifiesto hace referencia directa ni menciona la conocida como 'ley trans', aprobada el pasado febrero y elaborada por el Ministerio de igualdad, dirigido por Irene Montero.

Mencionar los avances pero no la ley trans

El documento difundido por Ferraz hace hincapié en dos cuestiones: la legislación a favor de los derechos de las personas LGTBI durante esta última legislatura y el peligro de retroceso con la posible entrada de Vox en el gobierno tras las elecciones generales del 23 de julio. Ambos conceptos se resumen en la siguiente frase: "Durante los últimos cuatro años hemos aprobado una serie de leyes y medidas en línea con la estrategia LGTBI europea y en estrecha colaboración de la mano del colectivo LGTBI, históricamente ignorado y rechazado por los gobiernos del PP", sentencian desde el PSOE.

Más adelante, pasan a enumerar las medidas aprobadas a iniciativa del Ejecutivo: "Defendemos el derecho de la infancia LGTBI a no sufrir ni insultos ni agresiones; (...) a tener referentes con los que poder sentirse identificados (...) Defendemos el derecho de todas las mujeres al acceso a la reproducción asistida", aseveran.

Pero el manifiesto omite por completo la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de derechos de las personas LGTBI, aprobada el pasado febrero con la oposición del Partido Popular y Vox, y algunas reticencias dentro de la parte socialista del Gobierno. La norma, iniciativa de la parte de Podemos dentro del Ejecutivo, levantó ampollas en algunos sectores del feminismo clásico, más integrado en las filas socialistas. "Estos son solo algunos de los derechos que hemos conseguido en los últimos años que ahora corren el riesgo de ser eliminados", reza el manifiesto, sin hacer referencia a la ley más importante que ha sacado adelante el Ejecutivo en lo referente al colectivo LGTBI.

Ya omitieron parte de la norma hace un mes

Esta omisión es reincidente. El 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia..., Ferraz publicó otro comunicado. En él, sí menciona la 'ley trans', pero obvia la clave fundamental de la norma: la autodeterminación de género. Un concepto que genera discrepancias dentro del movimiento feminista y que llevó a la exvicepresidenta primera, Carmen Calvo, a votar en contra —en dos ocasiones— de la norma propulsada por la cartera de Irene Montero.

Además, el texto entra a detallar algunos de los "avances" que supone la nueva legislación: "Gracias a la recientemente aprobada Ley LGTBI y trans" —aunque las siglas LGTBI ya incluyen a las personas transexuales—, "... aberrantes prácticas como las terapias de conversión y la reasignación sexual a menores intersexuales sin su consentimiento, ya nunca más se podrán realizar en nuestro país", señala el texto.

Pedro Sánchez, en El Hormiguero, portando una pulsera con la bandera LGTBI.

Y continúa relatando algunos aspectos de la norma: "... también incluye elementos específicos para la lucha contra la discriminación en el entorno escolar (...) Se incorpora por primera vez el sexilio como concepto", añade antes de concluir, asegurando que la ley incluye "otras muchas medidas que son fundamentales". Los socialistas evitaron, por tanto, mencionar o alabar la norma elaborada por el Ministerio de Igualdad, a pesar de que el Gobierno en su conjunto participó en ella y fue aprobada con el apoyo de todos los diputados del PSOE —a excepción de Calvo—.

La autodeterminación de género supone la posibilidad de que todas las personas a partir de los 16 años puedan cambiar su sexo en el registro civil sin necesidad de hormonarse ni permiso médico, paternal o judicial. Una reclamación que acumula años a las espaldas de las personas LGTBI, que han denunciado durante lustros la dificultad burocrática a la hora de cambiarse de sexo en los documentos oficiales.

Discrepancias dentro del PSOE con la autodeterminación de género

Esta ley, que comenzó a elaborarse hace más de un año, ya generó malestar con los primeros borradores. Asociaciones feministas manifestaron su disconformidad con la clave de bóveda de esta ley: la autodeterminación de género. La norma trata de despatologizar el proceso; es decir, que no sea tratado como una enfermedad y se dé libertad a las personas mayores de 16 años para poder cambiar de sexo libremente. De modo que elimina toda traba: principalmente el permiso médico, cuya inclusión supondría —en palabras de Montero— tratar a las personas trans como enfermas. Antaño se consideraba que sufrían una patología denominada "disforia de género".

El feminismo más tradicional, representado por personas como Calvo o Amelia Valcárcel, se opone a esta eliminar los permisos judiciales, médicos o parentales para proceder a este cambio. Las teorías feministas señalan que el género en sí es una construcción social —una forma de cómo deben ser, comportarse, pensar, actuar— que ha provocado una discriminación histórica hacia la mujer. En base esta premisa, rechazan que una persona pueda 'sentirse mujer' y que las mujeres transexuales sean mujeres.

"Defendemos, como defiende la ciencia y según el criterio de la OMS, que la homosexualidad, la bisexualidad, y la transexualidad no son enfermedades y que no pueden ser “curadas” y, por lo tanto, seguiremos persiguiendo las terapias de conversión", apunta el comunicado sin mencionar las teorías que defienden algunos miembros del PSOE.

Roces con Irene Montero

Estas distancias no son las únicas que han distanciado a los socialistas de los morados. La conocida como ley del 'solo sí es sí' supuso una brecha que no se ha cosido. Un error técnico en la norma, que no incluyó una disposición transitoria para evitar rebajas de penas, supuso la reducción de más de mil condenados por agresión sexual; con centenares de excarcelados.

El grupo socialista en el Congreso de los Diputados propuso cambiar la ley, en contra del criterio de la ministra: finalmente los socialistas consiguieron cambiar la ley con el apoyo del Partido Popular. Una fisura que se mantiene abierta y que ha llevado al presidente del Gobierno a calificar este error como el más grave de toda la legislatura.