Ultimátum de ERC para la investidura: Las diputaciones de Barcelona y Tarragona son para mí

Pedro Sánchez ya no descarta el apoyo de Esquerra Republicana para su investidura. Prefería no tener que depender de ERC, pero el rechazo de PP y Ciudadanos a abstenerse, y las dificultades que está poniendo Pablo Iglesias para cerrar un pacto, han provocado que el PSOE vea posible el “sí” de ERC en el Pleno del Congreso a cambio de crear una “mesa de partidos” sobre Cataluña.

Esa iniciativa, de hecho, parecía el único requisito que iban a poner los independentistas encima de la mesa, tal y como anunció Gabriel Rufián tras entrevistarse con Adriana Lastra. No obstante, una vez conformados los ayuntamientos el pasado sábado, los republicanos han elevado sus reivindicaciones.

El movimiento del PSC y de Manuel Valls para hacer a Ada Colau alcaldesa de Barcelona, y evitar que el republicano Ernest Maragall accediera al gobierno municipal ha molestado, y mucho, a los republicanos, que van a aprovechar esa coyuntura para ponerse más exigentes con los socialistas.

Tal y como reconocen cargos de Esquerra a ECD, “ahora estamos en empate”, después de que los republicanos vetaran la designación de Iceta como senador en el Parlament y tras lo sucedido en el Ayuntamiento de Barcelona. No obstante, “ahora hay que ponerse de acuerdo”.

Quieren las cuatro diputaciones

El objetivo de ERC no es otro que presidir al menos tres de las cuatro diputaciones provinciales de Cataluña. En una de ellas, lo tiene ya hecho: en Lleida son el partido con más diputados (16) y no existe una alternativa clara que evite que la presida. No obstante, en Barcelona, Tarragona y en Girona la cosa se complica.

En Barcelona, existe un doble empate a 16 diputados entre ERC y el PSC. Los republicanos podrían sumar a los 7 de JxCAT, mientras que los socialistas intentarían hacer lo propio con En Comú (5), Ciudadanos (4), PP (2) y Tot per Terrassa (1), el partido impulsado por el ex del PSC Jordi Ballart.

En Tarragona ERC tiene 11 diputados, pero la suma de JxCAT (8) y el PSC (7) podrían reeditar el actual gobierno entre socialistas y la antigua Convergència, algo que tratará de evitar por todos los medios Esquerra.

Por último, en Girona JxCAT ha logrado 10 escaños y aspira a repetir la presidencia. ERC, en teoría, debería ser su apoyo, pero algunos cargos republicanos apuestan por presionar al PSC para unir fuerzas y desbancar a los ex convergentes.

El PSC no renunciará a Barcelona

En el PSC son plenamente conscientes de estas exigencias de Esquerra. Y, aunque no pondrían problemas en Tarragona o incluso en Girona, en Barcelona no están dispuestos a dar su brazo a torcer.

Los socialistas consideran que “salen los números” para presidir la Diputación. Además, aspiran a que Jaume Collboni sea el que esté al frente de la misma. Creen que, si hay pacto en las otras dos provincias, ERC rebajará el tono, pero no las tienen todas consigo.

Por si acaso, el mensaje que trasladan a Ferraz es contundente: “Barcelona no debería negociarse”.