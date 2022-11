Yolanda Díaz ha amenazado a Pablo Iglesias con ‘sumarse’ al PSOE

A medio año de las elecciones autonómicas y municipales, la tensión en el espacio de Unidas Podemos se recrudece. Tras meses de insinuaciones y amagos, Pablo Iglesias ha dado un puñetazo en la mesa de Yolanda Díaz, tras confirmar que la vicepresidenta negocia con Pedro Sánchez una “alianza” con el PSOE.

Iglesias eligió, hace un año y medio, a Díaz para liderar el proyecto político de Unidas Podemos, aunque ello no implicaba, en un principio, que se hiciera con el control del partido. La decisión de Pablo Iglesias de dejar la política parecía inaugurar una nueva etapa en Podemos. Sin embargo, el ex vicepresidente no se ha alejado por completo de la primera línea. Al contrario, se está implicando en los cambios que debe afrontar el partido morado en su camino hacia las próximas elecciones generales.

El ascenso y protagonismo de Díaz han provocado que haya dejado de hacer caso en numerosas ocasiones al ex líder morado. No obstante, Iglesias se mantenía en contacto con la vicepresidenta, a quien apoyaba firmemente en su apuesta por construir un nuevo bloque político a la izquierda del PSOE.

Los ataques de Iglesias a Yolanda Díaz

El pasado domingo, Podemos cerró su ‘Universidad de Otoño’, el foro de reflexión anual del partido, con una exigencia clara a Díaz. “Tenemos que apostar por confluir con ‘Sumar’, pero Podemos debe ser respetada”, advirtió el ex líder morado en un discurso muy duro, en el que elevó el tono como nunca contra la vicepresidenta de quien se ha ido distanciando en el último año hasta prácticamente romper su relación.

Los vaivenes y retrasos de Yolanda Díaz en la construcción de ‘Sumar’ inquietan desde hace meses a la cúpula de Podemos. El partido que dirige Ione Belarra ha trasladado en más de una ocasión a Díaz que debe acelerar su proyecto. Todo el tiempo perdido, afirman, se convierte en “ruido mediático” que afecta a la estabilidad de Unidas Podemos en el Gobierno de Pedro Sánchez.

Negociaciones secretas con Pedro Sánchez

Sin embargo, según ha podido saber ECD por fuentes conocedoras de las conversaciones, el ex líder de Podemos ha decidido salir al ataque públicamente tras recibir información de que Díaz está recibiendo presiones desde varios sectores de la izquierda, pero también de cargos del PSOE, para que ‘Sumar’ entre en una coalición con los socialistas en las próximas generales, apelando al “voto útil” contra el PP.

En el entorno de Iglesias añaden que las dificultades que la vicepresidenta está encontrando en la consolidación de su plataforma ‘Sumar’ van a resultar decisivas para hacerla caer en la tentación de aceptar alguna ‘oferta interesante’ procedente del PSOE.

Y justifican la intensa presencia del fundador de Podemos en los medios, con publicación de tribunas y participación en tertulias en la radio, como una forma de guiar el discurso del partido, ante el “vacío” que, a su juicio, ha dejado la vicepresidenta en la defensa de algunas banderas clave.

‘Sumar’ no tiene implantación territorial

Resaltan además que Díaz sabe que carece de estructura e implantación territorial y esto representa un problema grave para ella. Argumentan que “puede tener la mejor valoración como ministra, e incluso despertar interés entre las bases del PSOE, pero otra cosa es que la voten”, concluyen.

De hecho, algún ministro socialista ha llegado a sugerir en privado en los últimos días que Pedro Sánchez necesita que a Yolanda Díaz le vaya muy bien en las elecciones. “Si ese espacio se hunde, gobernará la derecha”, avisa.

Guiños al votante histórico del PSOE

En el entorno de Pablo Iglesias reconocen a ECD que Yolanda Díaz ha sorprendido a muchos miembros de Podemos con sus declaraciones del pasado jueves en una entrevista en Televisión Española. La promotora de ‘Sumar’ afirmó que ella, al igual que Felipe González hace 40 años, tiene un “proyecto de país”.

Se trata de una referencia a una de las figuras simbólicas del socialismo, realizada pocos días después de que la cúpula del PSOE se reuniera en Sevilla para celebrar el aniversario de la victoria de 1982.

“Ahora conmemoramos el 40 aniversario de la victoria de Felipe González. Podemos coincidir o no con Felipe González, pero él tenía un proyecto de país, y eso es lo que tenemos que hacer ahora”, afirmó Díaz.

En el PSOE rescatan la ‘operación Garzón’

Según las fuentes consultadas, hay dirigentes del PSOE, incluso próximos a Pedro Sánchez, que apoyan una alianza a la desesperada con Díaz, y recuerdan que la ‘operación Baltasar Garzón’ salvó a Felipe González de la derrota en las generales de 1993.

Coinciden en que Yolanda Díaz, una figura atractiva, y Alberto Garzón, como actor secundario, se convierten ahora en peones necesarios para consolidar una mayoría que permita al PSOE mantenerse en La Moncloa, además de los actuales aliados PNV, Esquerra y Bildu.

Sostienen que Felipe González ganó por la mínima en 1993, con la decisiva ayuda del entonces ‘magistrado estrella’, abruptamente designado ‘número dos’ en la candidatura socialista por Madrid, desplazando a Javier Solana.

En cambio, otros cargos socialistas recuerdan que Joaquín Almunia intentó en 1997 un pacto preelectoral con los comunistas y aquello salió mal. “Claro que eran otras circunstancias, otro PSOE y otro PCE”, matizan.

La división en Podemos inquieta al PSOE

La escenificación de la ruptura entre Pablo Iglesias y Yolanda Díaz ha desatado también las alarmas en la dirección del PSOE, según admiten a Confidencial Digital miembros de la Ejecutiva socialista, donde son conscientes de que necesitan que todos los partidos de la izquierda estén fuertes para que Pedro Sánchez pueda aspirar a mantenerse al frente de La Moncloa.

Y es que no pasan por alto que la desavenencia entre Unidas Podemos y la marca ‘Sumar’ que está impulsando la vicepresidenta podría tener un impacto directo en el resultado de las elecciones generales de finales del año que viene.

Con proyección en el electorado socialista

Entre los defensores de un acercamiento a ‘Sumar’ destacan que Díaz tiene tirón en el segmento electoral socialista. El pasado mes de julio, por ejemplo, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicó una encuesta que generó mucho optimismo entre las filas de la ministra de Trabajo.

En ella, se recogía que un 37% de los votantes del PSOE tenía serías dudas y desconfiaba de Sánchez. Mientras que Díaz destacaba como la líder con más respaldo de sus electores. El problema es que esta misma encuesta sostenía que casi tres de cada diez votantes del PSOE veían con buenos ojos al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.