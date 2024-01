Más de 80 de bajas (incluida la única mujer) en el curso de acceso al GEO

Un grupo de agentes realiza una demostración en la base operativa del Grupo Especial de Operaciones, GEO, de la Policía Nacional (Foto- Rafael Martín : Europa Press).

El XXIII Curso de Especialización de Acceso al Grupo Especial de Operaciones de la Policía Nacional ha cumplido las dos primeras semanas, de las 30 que dura en total.

El inicio ha sido duro, exigente, hasta el punto de que ha provocado la baja del 69% de los alumnos que habían sido convocados a comenzar el curso de formación en la base que el GEO tiene en Guadalajara.

Así lo ha podido saber Confidencial Digital, por fuentes policiales conocedoras del desarrollo del curso. Consultada la Dirección General de la Policía, un portavoz asegura que no van a dar información del curso, ni sobre los alumnos, hasta que acabe.

En estas páginas ya se contó que una inspectora del cuerpo era la única mujer, junto a 118 hombres, en este curso para acceder a una unidad, el GEO, que todavía no cuenta con ninguna mujer en su plantilla.

De 119 alumnos, quedan 36

Las fuentes consultadas explican que el curso empieza con un nivel de exigencia, sobre todo física, muy elevado.

Luego más adelante el curso se va suavizando, pero “la primera semana es a cara de perro”.

Estos primeros días se ha acometido una criba importantísima. De los 119 que estaban convocados para presentarse el día 8 de enero en la base del GEO en Guadalajara, pasadas dos semanas quedaban, a jueves 18 de enero, sólo 36.

Los miembros de la Policía Nacional que son seleccionados para el curso tienen ya que pasar unas pruebas físicas.

Por tanto, comienzan esta formación con buenas condiciones físicas. Pero en las primeras semanas se les exige mucho, a nivel físico, y también psicológico. Y esa dureza acaba provocando bajas de los aspirantes a entrar en el GEO.

La única alumna ha causado baja

Entre las 83 bajas, tampoco continúa en el curso una inspectora, la única mujer de esta edición.

Quienes conocen cómo está transcurriendo este curso aseguran que el inicio de la inspectora fue muy esperanzador. Llegó con cualidades físicas y mentales excelentes, que causaron cierta admiración entre los instructores y el resto de alumnos.

Pero esta inspectora, como otras ocho decenas de alumnos, vio cómo su rendimiento físico se reducía con el paso de los días, y no lograba superar ciertas marcas mínimas que establecen los responsables del curso.

Las mismas fuentes aseguran que los instructores son muy estrictos. En caso de duda, siempre optan por la exclusión de los aspirantes que no alcanzan el nivel exigido, que es muy alto.

En el caso concreto de esta inspectora, aseguran que se marchó del curso sin hundirse, pese a la decepción de ser excluida.

Cuentan el caso de otro inspector, que en una edición anterior del curso de acceso al GEO fue apartado en cierto momento. Sin embargo, volvió a hacer las pruebas de selección, y ahora ha resistido estas primeras dos semanas.

Más variado: táctica, tiro...

Después de esta gran criba, quedan algo más de tres decenas de alumnos. Ahora comienzan una fase no sólo física, sino más variada.

Se introducen contenidos teóricos y prácticos de táctica, les entregan más material, hay prácticas de tiro...

El nivel sigue siendo muy alto, pero ya no es tan extenuante en lo físico.

Aún así, durante todo el curso se pueden seguir registrando bajas: por lesiones físicas que impidan a los alumnos continuar el programa de formación, por decisión propia de los aspirantes, y sobre todo, por decisión de los instructores.

Como ya se ha indicado, los policías que adiestran a los alumnos en la base de Guadalajara son muy exigentes.

Es habitual en los cursos de operaciones especiales o similares, que los instructores, en caso de duda sobre las aptitudes de un alumno, opten por excluirle.

A veces no es sólo que no alcance unas marcas de fuerza, resistencia, velocidad... Sino que muestra una reacción, una faceta psicológica, que se considera que no es acorde con el trabajo en equipo en una unidad como el GEO, donde es fundamental que ningún miembro del equipo, ningún eslabón de la cadena, muestre debilidad, o abandone al compañero.