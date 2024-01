Una mujer logra entrar al curso de acceso al GEO de la Policía

Un grupo de agentes realiza una demostración en la base operativa del Grupo Especial de Operaciones, GEO, de la Policía Nacional (Foto: Rafael Martín / Europa Press).

La base del GEO de la Policía Nacional, en Guadalajara, recibió este lunes 8 de enero a las 7:30 a los alumnos del XXXII Curso de Especialización de Acceso al Grupo Especial de Operaciones (GEO).

Estaban convocados 119 miembros de la Policía Nacional, que había superado las pruebas de ingreso previas en las que se selecciona a los aspirantes a superar este curso, a través de que se accede a la unidad de élite del cuerpo.

Confidencial Digital ha podido comprobar que entre los 119 seleccionados para comenzar el curso hay una mujer.

Se trata de una inspectora de la Policía Nacional, que se ha convertido en la primera mujer alumna del Curso de Especialización de Acceso al GEO.

Cuatro eliminadas en 2022 en las pruebas de ingreso

Entre policías, incluidos algunos buenos conocedores del Grupo Especial de Operaciones, circulan alabanzas y elogios hacia esta inspectora. Consideran que tiene suficientes cualidades y méritos, como policía y como inspectora, para enfrentarse a un curso tan exigente como este.

Hace justo un año, a la edición anterior del mismo curso estaban convocados 92 alumnos, y todos eran hombres. Habían sido seleccionados para realizar el curso tras pasar unas pruebas a las que se presentaron 311 candidatos, incluidas cuatro mujeres.

Pero en esa ocasión, las cuatro aspirantes fueron eliminadas en la prueba física, en la Escuela Nacional de Policía en Ávila, y no llegaron a hacer la entrevista personal.

Entre ellas se encontraba una inspectora, a la que desde hace meses se había señalado internamente como la posible elegida por la cúpula para convertirse en la primera mujer del GEO, y además dirigir uno de los grupos operativos de la unidad.

De esos 92 alumnos que comenzaron el curso, finalmente al GEO sólo consiguieron entrar 12 policías, aunque había 17 vacantes, según publicó El País.

Siete inspectores

Ahora comienza un nuevo Curso de Especialización de Acceso al Grupo Especial de Operaciones, el número 32, con una mujer entre sus alumnos por primera vez, si bien algunas fuentes apuntan que hubo en el pasado al menos otra alumna, que inició pero no superó la semana de convivencia.

En todo caso, en el curso actual con la alumna son en total siete los inspectores que han sido seleccionados para realizar esta formación, y hay otros siete oficiales de Policía. El resto, 105, son policías.

A los alumnos les indicaron que debían presentarse este 8 de enero en la base de Guadalajara con una serie de elementos: su arma reglamentaria con dos cargadores, cascos y gafas de tiro, guantes y defensa (porra) de dotación, botas de trabajo, cinturón de trabajo con funda para arma, cargadores, grilletes y llaves, camisetas negras y blancas de manga corta, ropa de deporte de color azul marino o negra, zapatillas de deporte, guantes de boxeo de 16 onzas, espinilleras, protector bucal, bañador, gorro y gafas de natación...

Les pueden echar en cualquier momento

El curso dura 30 semanas, siete meses. Se desarrolla principalmente en las instalaciones de la unidad en Guadalajara, en sus alrededores y en algunos parajes naturales: como se vio en la serie ‘GEO. Más allá del límite’, durante el curso los alumnos tienen que entrar una noche en las aguas del río Tajo, a temperaturas cercanas a los 0º C.

La resolución que convocó a los alumnos ya advertía que la realización del curso “tendrá carácter selectivo”.

Eso significa que “los alumnos serán evaluados de manera continua, pudiendo producirse en cualquier momento de su desarrollo la baja en el mismo por no superar las pruebas periódicas programadas, no acreditar la suficiente capacidad de decisión en las pruebas que se determinen o no reunir las condiciones psicofísicas adecuadas al perfil del puesto de trabajo al cual se aspira”.

Muy exigente desde el principio

Personas conocedoras del desarrollo del curso apuntan que, en estos años, la tendencia habitual es que en la primera semana caigan un buen número de alumnos, y que en los dos primeros meses ya se haya hecho una criba importante.

Los mandos de la Policía Nacional y del GEO deciden exigir un nivel muy alto desde el principio del curso, mientras que hace años, la dureza iba creciendo de forma progresiva.

La serie de Amazon y un libro

Sin duda, la gran difusión al público sobre el Grupo Especial de Operaciones y sobre el curso de acceso a esta unidad se debe a la serie ‘GEO. Más allá del límite’, que lanzó Amazon Prime Video.

Esta plataforma y Atresmedia rodaron el documental en las pruebas de selección y en curso de acceso.

La Dirección General de la Policía siguió muy de cerca todo el proceso, para así tratar de controlar el resultado final y evitar la polémica que se suscitó con otra serie similar, ‘Antidisturbios’, porque a sectores del cuerpo no gustó la imagen que proyectó de los agentes de las Unidades de Intervención Policial (UIP).

Hay también libros que relatan cómo era, en los inicios del GEO, la formación para acceder a la unidad de élite.

Miguel Jarque ha publicado ‘Madera de GEO’, donde cuenta su experiencia como miembro de la segunda promoción de la unidad, en 1979, describe los avatares del curso de acceso y narra algunas de las intervenciones más destacadas en las que participó ya siendo ‘geo’: asaltos en atracos con rehenes, detenciones de terroristas de ETA, GRAPO y el Exército Guerrilheiro do Povo Galego Ceive, protección de personalidades y grandes eventos internacionales, custodia de embajadas españoles en países en crisis...

Polémicas en el GAR y los GOES

En los últimos años están entrando las primeras mujeres en ciertas unidades policiales y militares de operaciones especiales, lo que no ha estado exento de algunas polémicas.

Por ejemplo, el paso de la primera mujer que obtuvo el diploma del Curso de Adiestramientos Especiales, requisito para acceder al Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil, provocó indignación entre alumnos e instructores, que criticaron que no hubiera sido excluida del curso (como a cualquier otro alumno) cuando recibió informes desfavorables y se lesionó.

Ese Curso de Adiestramientos Especiales del GAR ya lo han superado al menos dos mujeres.

En la Policía Nacional se suscitó una fuerte polémica por una inspectora procedente de los antidisturbios de las UIP, que fue seleccionada para realizar el curso de acceso a los Grupos Operativos Especiales de Seguridad (GOES).

Los Grupos Operativos Especiales de Seguridad (GOES) dependen de la jefatura del GEO (Grupo Especial de Operaciones). Mientras que este último es un único grupo (aunque integrado por varias secciones y grupos de acción operativa), ubicado en una base en Guadalajara, los GOES se crearon de manera descentralizada en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, La Coruña, Bilbao y Las Palmas de Gran Canaria.

La denuncia pública del sindicato Unión Federal de Policía por supuesto favoritismo a esa inspectora provocó que se paralizara el inicio del curso.

Finalmente, la Dirección General anuló la convocatoria y realizó otra selección, en la que dejó fuera a esa inspectora, para comenzar el curso de acceso a los Grupos Operativos Especiales de Seguridad.

Por lo que respecta a las Fuerzas Armadas, el ‘techo de cristal’ del Curso de Operaciones Especiales, del Ejército de Tierra, ya lo superó la primera mujer hace años.

Ahora hay algunas pocas mujeres en el Mando de Operaciones Especiales, algunas de las cuales integran un “Equipo de inteligencia de fuentes humanas compuesto por personal femenino” que ha desplegado en zonas de operaciones como Mali.