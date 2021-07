Policías nacionales exigen otra ronda de vacunación: el 30% no tiene las dos dosis

Los agentes de la Policía Nacional fueron incluidos entre los colectivos prioritarios del plan de vacunación contra el coronavirus que diseñó el Gobierno de España. Pese a ello, un porcentaje importante de la plantilla del cuerpo no ha sido completamente vacunado.

Así lo denuncia el Sindicato Unificado de Policía (SUP), que se ha dirigido por escrito a Carolina Darias, ministra de Sanidad, y al director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, para solicitarles que den orden de realizar otra ronda de inyecciones para cubrir a los policías nacionales que no han recibido las dosis.

En base a las informaciones que han ido recibiendo de unidades de toda España, el SUP calcula que “la cifra de policías que bien, no han recibido la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 o no han completado la pauta de vacunación supera el 30% del total de la plantilla del cuerpo, aunque no disponemos de datos oficiales pese a las reiteradas peticiones de esta organización sindical”.

Reitera su queja porque a los más de mil alumnos de prácticas salidos de la Escuela Nacional de Policía, en Ávila, no se les ha llegado a inocular ni siquiera la primera dosis: “Ya sea por motivos laborales, médicos o justificados, miles de policías continúan a fecha de hoy sin vacunar, incluidos cientos de policías alumnos que se están incorporando a sus destinos de prácticas sin inmunizar”.

En otros muchos casos, de policías nacionales de diferentes unidades y ubicaciones, o no se les ha puesto ni la primera dosis, o no se les ha inyectado la segunda, la que completa la pauta de inmunización.

Estas cifras son, según el SUP, preocupantes y graves, “especialmente si tenemos en cuenta que la estrategia de vacunación fijó a la Policía Nacional, al igual que otros colectivos encuadrados en su mismo grupo de riesgo, como colectivos prioritarios para la vacunación, marcando como objetivo fundamental el buen funcionamiento de los servicios esenciales de nuestra sociedad en su conjunto”.

Así que piden a Darias y al director general que tomen medidas para poner en marcha de forma urgente una segunda campaña de vacunación en la Policía Nacional. Solicitan también que esa campaña “se ejecute de forma coordinada en todas las comunidades autónomas para evitar que se repitan nuevas situaciones de discriminación entre policías destinados en una u otra región de España”, una referencia velada a problemas como los que sucedieron en Cataluña, donde el Govern de la Generalitat se resistió a vacunar a los policías nacionales y a los guardias civiles.