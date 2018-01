Medios

Se han emitido en Channel 4 y la BBC

Mediaset estudia la compra de un concurso entre hoteles y un programa con médicos de familia

Boxfish acaba de presentar 'Four in a bed' y 'Doctor in the house' para las tardes y el prime time de Cuatro

La productora creada por ex directivos de Warner Bros, Boxfish, acaba de presentar a Mediaset dos nuevos formatos. Éstos son 'Four in a bed' y 'Doctor in the house' se trata de un reality show y un factual para las tardes y el prime time de Cuatro. El equipo de programas de la cadena estudia la compra de estos formatos.