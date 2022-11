Consejos para secar la ropa. Lo peor del invierno es sin duda pasar frío en casa. No solo es más agradable caminar bajo el sol de verano, sino que la lluvia y el frío, además de bajar nuestras defensas, pueden resultar molestos en el día a día. Lo peor deles sin duda pasaren. No solo es más agradable caminar bajo el sol de verano, sino que la lluvia y el frío, además de bajar nuestras defensas, pueden resultar molestos en el día a día.

Si quieres saber cómo secar la ropa en invierno, cuando el sol afuera no calienta y es casi inútil tenderla porque llueve cada dos o tres de la tarde, sigue leyendo este artículo porque te daremos unos consejos para secar la ropa en invierno.

Centrifugar la ropa

Una cosa para recordar al secar la ropa en la casa en invierno es que un buen escurrido ahorra tiempo. Para ello, asegúrate de utilizar un buen programa de centrifugado, sobre todo si la colada lo permite, y evítalo si lavas prendas delicadas. Asegúrese de que su ropa absorba la mayor cantidad de agua posible antes de secarse por completo, especialmente si no está centrifugado.

Enrolle la ropa en una toalla para que se seque

Un sistema para secar la ropa en invierno sin colgarla es enrollar la ropa que quieres secar en una toalla de baño seca. Para ello, lo primero que tienes que hacer es escurrir la ropa mojada para que no gotee. Después de eliminar el exceso de agua, colóquelo sobre una toalla y enróllelo bien para que la toalla absorba la mayor cantidad de agua posible.

Frote durante un rato para obtener mejores resultados, luego extienda la toalla para restaurar su prenda. Use un secador de pelo si desea eliminar la humedad que pueda quedar en su ropa. Si no tienes prisa, es buena idea tender la ropa cerca de la estufa o del radiador.

Use un ciclo corto en la lavadora

Para evitar que se moje demasiado al salir de la lavadora, y para evitar esperar horas a que tu ropa se seque, lo que debes hacer es lavarla en un ciclo corto con un centrifugado rápido.

Utiliza un secador de pelo

Simplemente retire los artículos pequeños uno por uno y déjelos secar por un tiempo. Los verás pasar de húmedos a tibios en poco tiempo, perfectos para usar. Si bien este es un método muy rápido, le recomendamos que no use temperaturas muy altas, ya que esto puede dañar su prenda. Utilice un nivel intermedio que no sea ni frío ni caliente para controlar el calor del aire en la secadora.

Usar un escurridor de alimentos

Si no estás centrifugando en la lavadora, o crees que tu ropa está demasiado mojada para colgarla en la casa sin mojar el piso, puedes usar un escurridor de lechuga típico para secar tus artículos pequeños, como calcetines y otra ropa interior. Puede que no lo hayas pensado, pero tiene mucho sentido si queremos eliminar el exceso de humedad y facilitar que la ropa se seque dentro de casa.

Para comprobarlo, puede poner una o dos prendas pequeñas, como calcetines en el escurridor y gire la manilla. De este modo verás como el agua desaparece y se queda la ropa prácticamente seca.

Guardar ropa dentro de la casa

Esto tomará uno o dos días, pero debes asegurarte de que no llueva o absorba demasiada humedad del ambiente y arruine tu ropa. Por supuesto, cualquier sitio web no es fácil de cuidar. Evita secar la ropa en áreas donde fumas o cocinas para que el olor no se pegue a tu ropa.

Lo ideal es colgarlo en un área ventilada con frecuencia (como un cuarto de lavado o sala de estar) y dejar que la ropa se seque naturalmente, preferiblemente cerca de una estufa o radiador. Puedes utilizar un tendedero plegable, un tendedero colgado, o poner ropa (sobre todo ropa pequeña) en sillas, radiadores, etc.

Usar un deshumidificador

Cuando elijas tender la ropa dentro de casa, recuerda usar un deshumidificador: por ti y por ella. Respirar aire húmedo, especialmente aire frío, es malo para los pulmones y cuanto más seco esté el ambiente, más rápido se secará la ropa. Por lo tanto, también es un inconveniente guardar la ropa en el baño.

Usar un tendedero eléctrico

Para tender la ropa dentro de casa, si quieres comprar un tendedero plegable, también tienes la opción de comprar un tendedero eléctrico. Son tendederos con cables que van por dentro de la barandilla por lo que actúan como radiadores para disipar el calor. De esta manera, puedes guardar tu ropa en su lugar y secarla más rápido que usando un tendedero plegable normal o dibujando en una silla u otra superficie.

Planchar tu ropa para que se seque

Cuando sean prendas que se dejen planchar, como alguna ropa interior, prendas confeccionadas en denim o denim, viscosa o poliéster, etc., puedes optar por plancharlas mientras aún tengan humedad para que se sequen bien y no estén en un lugar húmedo. Si las guardas mientras aún tienen algo de humedad, por mucha que sea, si lo haces con demasiada frecuencia acabarán oliendo mal e incluso a moho.

Utilizar un plástico

Por último, podrás poner un plástico en el tendedero. Es un consejo para esos días que no sabes si va a llover porque hace mucho frío. Lo que tienes que hacer es sencillo: Coloca un plástico que cubra la ropa tendida con pinzas.

De este modo, si llueve la ropa no se secará pero al menos la ropa no se estropeará y la podrás recoger a tiempo.

Trucos: