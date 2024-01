Ander Gil, Alberto Fabra y Luisa Fernanda Rudi empiezan el Curso de Defensa Nacional

Asistentes al Curso Monográfico de Defensa Nacional.

El Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) tiene entre sus funciones impartir cursos de Altos Estudios de la Defensa Nacional y otras actividades conducentes a la promoción y difusión de la Cultura de Seguridad y Defensa.

Para difundir la Cultura de Seguridad y Defensa, algunos de estos cursos van dirigidos a civiles, especialmente a personas vinculadas a otras administraciones públicas, grandes empresas, centros de estudios o think tanks, medios de comunicación...

Se imparten en el CESEDEN el Curso de Defensa Nacional (dos veces al año, de entre 12 y 17 semanas), que aporta una visión general sobre la defensa de España; y el Curso Monográfico de Defensa Nacional (una edición anual, de enero a mayo), sobre un asunto más concreto relacionado con la defensa: en esta edición, sobre África.

La edición número 50 del Curso de Defensa Nacional y la 61ª del Curso Monográfico de Defensa Nacional fueron inauguradas el lunes 22 de enero en el Paraninfo del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), ubicado en el Paseo de la Castellana, de Madrid.

Ex presidente del Senado

La imagen del Curso de Defensa Nacional difundida permite identificar a algunos alumnos del mismo.

Varios de ellos son senadores. Destaca Ander Gil, del PSOE, que fue presidente del Senado hasta las últimas elecciones generales de julio. Actualmente, Ander Gil es vocal de la Comisión Mixta de Seguridad Nacional.

Luisa Fernanda Rudi, senadora del Partido Popular, ex presidenta del Congreso de los Diputados, ex presidenta del Gobierno de Aragón y ex alcaldesa de Zaragoza, también ha empezado el curso.

Rudi es vocal en la Comisión de Defensa del Senado, y otros miembros de esa comisión también han comenzado el Curso de Defensa Nacional: Paloma Gómez Enríquez, portavoz de Vox, y Salvador Foronda de Vaquero, vocal del Partido Popular.

Además, se están formando en Defensa Nacional otros senadores: Alberto Fabra (PP), que fue presidente de la Generalitat Valenciana, y Vicente Tirado, también senador popular.

El general Santiago, de la Guardia Civil

En la imagen hay también mandos del Ejército de Tierra, de la Infantería de Marina, del Ejército del Aire, de la Guardia Civil y de la Policía Nacional.

Destaca el general de división de la Guardia Civil José Manuel Santiago, jefe del gabinete técnico de la Dirección General de la Guardia Civil. Se hizo famoso cuando durante el primer estado de alarma por el coronavirus, cuando en una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa afirmó que la Guardia Civil trataba “de evitar el estrés social que producen toda esta serie de bulos” sobre la pandemia, y de “minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno”.

El Curso Monográfico de Defensa Nacional, sobre África, lo están siguiendo también algunos senadores y diputados: el senador socialista y vocal de la Comisión de Defensa José Manuel Franco (ex delegado del Gobierno en Madrid, ex presidente del Consejo Superior de Deportes, ex líder del PSOE madrileño), y el diputado popular Carlos Rojas, portavoz en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados.

Curso de Defensa Nacional

Concretamente el Curso de Defensa Nacional pretende “proporcionar, a responsables civiles de nuestra sociedad, una visión general de la defensa nacional mostrando además de los aspectos nacionales e internacionales más significativos y que afectan al contexto geoestratégico español, los fundamentos de la política de seguridad y defensa nacional, las líneas generales de nuestra organización, el planeamiento de la defensa y las misiones más importantes de las Fuerzas Armadas”.

Su objetivo es doble:

-- Impulsar y dar a conocer la cultura de defensa entre autoridades y altos responsables civiles de la Administración del Estado y personas de relevancia de la vida política, económica y social, provocando la reflexión sobre los principales aspectos de la seguridad y la defensa nacional.

-- Fomentar el conocimiento mutuo entre los participantes, estimulando el establecimiento de vínculos personales que faciliten el desarrollo de su vida profesional al servicio del estado o en cualquier otro ámbito.

Cómo se elige a los alumnos

Se suele convocar a 40 alumnos, “responsables y directivos civiles de diferentes sectores de la sociedad española que son acompañados por cuatro oficiales generales, uno de cada ejército y guardia civil”.

Habitualmente se invita a ocho miembros de las Cortes Generales: cuatro diputados y cuatro senadores.

También participan once responsables de la administración del estado en puestos de nivel 30 y propuestos por los distintos ministerios. A algunos ministerios se les asignan plazas fijas en todos los cursos (Presidencia, Defensa, y Exteriores) y el resto va rotando en cada curso.

Se invita a dos profesionales del mundo académico, catedráticos y profesores universitarios, dos personas pertenecientes a centros de análisis e investigación en Seguridad y Defensa (think-tanks), tres profesionales de la industria relacionada con la defensa o grandes empresas españolas, y tres altos cargos de libre designación por parte de la ministra de Defensa.

Siguen el curso además “dos profesionales de reconocido prestigio de los medios de comunicación social, a propuesta del Director de Comunicación del Ministerio de Defensa”.

El cupo se completa con cinco oficiales generales pertenecientes a los Ejércitos, la Armada, Cuerpos Comunes y la Guardia Civil, así como un comisario principal de la Policía Nacional, a propuesta de los Jefes de Estado Mayor, el subsecretario de Defensa, y los directores generales de la Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía, y otros tres altos cargos, civiles o militares, o personalidades relevantes de la sociedad de libre designación del JEMAD, uno de ellos a propuesta del director del CESEDEN.

El jefe de la UME y el 2º JEMA

Ya se ha indicado que el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional organiza cada año dos ediciones del Curso de Defensa Nacional.

En diciembre de 2023 terminó la edición número 49º. La completaron personalidades también relevantes, como el Segundo Jefe de Estado Mayor del Aire (2º JEMA), teniente general Julio Nieto Sampayo, y el jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME), general de división del Ejército de Tierra Francisco Javier Marcos Izquierdo.

También realizaron el curso el subdirector general de Programas, de la Dirección General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa, el general de división del Aire José Antonio Gutiérrez Sevilla; el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, el general de división Fernando Mora; y el general de brigada médico Alberto Hernández Abadía de Barbará, responsable de la Jefatura Conjunta de Sanidad del Estado Mayor Conjunto.

Ex del CNI, ahora en Telefónica

Llama la atención otro nombre, que aparece como civil aunque es coronel. Se trata de Miguel Sánchez San Venancio, que después de hacer carrera en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), fichó por Telefónica como director de Seguridad Corporativa.

Entre los civiles, de nuevo hay nombres de senadores, diputados, así como personas del mundo de la empresa, la judicatura...:

-- Joaquín Gadea : juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que dirige Manuel García-Castellón.

-- Beatriz Rodríguez Alcobendas : funcionaria del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado, desde 2015 es la interventora de la Casa del Rey.

-- José Antonio Monago : senador del PP, fue presidente de la Junta de Extremadura.

-- Dionís Oña : del PSOE, secretario segundo de la Comisión de Defensa del Senado.

-- Antonio Silván : ex alcalde de León, senador del PP.

-- Julia María Liberal : senadora del PSOE.

-- Ana Belén Vázquez Blanco : portavoz del PP en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados.

-- Patricia Blanquer Alcaraz : diputada del PSOE en el Congreso.

-- Adriana Viz Fernández : número dos del gabinete del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

-- Plácido Ramón Vázquez García : secretario general técnico del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

-- Consolación Rodríguez Alba : secretaria general técnica del Ministerio de Trabajo.

-- Elisa María Darias Valenciano : secretaria general técnica del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

-- Sonia Ramos Piñeiro : fue directora general de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, en el Ministerio del Interior.

-- Blanca Londaiz Laborde : diplomática, fue segunda jefa de la embajada en Mozambique.

-- Enrique Belda Esplugues : director de la Autoridad Portuaria de Valencia, antes subdirector general de Sistemas de Información y Comunicaciones para la Seguridad del Ministerio de Interior.

-- Francisca García Vizcaíno : directora de Desarrollo de Negocio Interno del Grupo Ilunion.

-- María Luz Usamentiaga : directora general de Regulación, Asuntos Públicos y Sostenibilidad de Fundación Orange España.