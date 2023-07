Defensa justifica el aumento de tenientes coroneles jurídicos evaluados para el ascenso que incluyó al ex subsecretario De la Torre

La subsecretaría de Estado de Defensa, Adoración Mateos Tejada (i), y la ministra de Defensa, Margarita Robles (d).

El Ministerio de Defensa ha puesto por escrito las razones con las que justifica que la evaluación para el ascenso a coronel del Cuerpo Jurídico Militar de este año incluyera un número mayor de tenientes coroneles que en años anteriores.

Ese aumento permitió que en la evaluación quedara incluido Alejo de la Torre, quien fue subsecretario de Defensa entre 2018 y 2020.

Evaluación para el ascenso

Confidencial Digital contó el 3 de abril que la subsecretaria de Defensa, Adoración Mateos, había firmado el 13 de marzo una resolución por la que aprobó los listados de los oficiales de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas que van a ser evaluados para el ascenso al empleo inmediatamente superior.

Estas listas se organizan por antigüedad. No hay un número fijo de oficiales evaluables. Los incluidos en estas listas pasan a ser ‘examinados’ por una junta de evaluación, que valora sus méritos, experiencia, destinos, condecoraciones... todos los elementos que sirven para comparar a los militares entre si.

36 tenientes coroneles

Los listados que se publicaron en el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa, anexos a la resolución de la actual subsecretaria, presentaban “la relación del personal evaluable y excluido de la zona provisional de evaluación para el ascenso al empleo superior, especificándose en el apartado de observaciones el motivo de la exclusión de la evaluación”.

Uno de los procesos de ascenso era el de los tenientes coroneles del Cuerpo Jurídico Militar, para ascender al empleo de coronel.

Ese anexo incluía a 36 tenientes coroneles, que serían evaluados para el ascenso a coronel. Estaban ordenados según el escalafón.

El ex subsecretario, el 32º

En el puesto 32º aparecía el hasta ahora teniente coronel Alejo de la Torre.

Cuando Pedro Sánchez alcanzó la Presidencia del Gobierno en junio de 2018 al ganar la moción de censura contra Mariano Rajoy, nombró a Margarita Robles ministra de Defensa.

Robles formó su primer equipo, y como subsecretario eligió a Alejo de la Torre de la Calle. Por entonces, De la Torre era oficial del Cuerpo Jurídico Militar y trabajaba en el Centro Nacional de Inteligencia. Desde 2013 dirigía la Asesoría Jurídica del CNI.

De la Torre ascendió hace unos años de comandante a teniente coronel, y ahora es uno de los tenientes coroneles que han entrado en la evaluación para ascender a coronel.

Aumento del número de evaluados

Entre oficiales del Cuerpo Jurídico Militar, incluidos algunos tenientes coroneles afectados por esta evaluación, causó una gran sorpresa el número de tenientes coroneles que en esta ocasión se había seleccionado para ser evaluados.

La lista incluía 36 tenientes coroneles. Algunos oficiales compararon esta evaluación para el ascenso a coronel del Cuerpo Jurídico Militar con las que se convocaron otros años, y detectaron un aumento del número de seleccionados.

De 23 a 36 seleccionados

En 2022, la Junta de Evaluación permanente para el ascenso a coronel del Cuerpo Jurídico Militar incluyó a 23 tenientes coroneles.

En años anteriores, las cifras fueron similares: 26 en 2021, 26 en 2020, 25 en 2019.

Por tanto, estos oficiales vieron con extrañeza que se pasara de 23, 25, 26 tenientes coroneles a evaluar en los anteriores cuatro años, a 36 este 2023.

Señalaron que, de haberse mantenido unos números similares a los esos años, en esta evaluación para el ascenso aún se hubiera quedado fuera Alejo de la Torre, que ocupa el puesto 32 en el escalafón de los tenientes coroneles a evaluar.

Por tanto, entre oficiales que se veían afectados por esta evaluación hubo quienes comentaron que se había aumentado de forma inusual el número de evaluados para el ascenso de teniente coronel a coronel.

Existía malestar sobre todo entre los primeros del escalafón, los que están en los 26 primeros puestos.

El número de seleccionados para ser evaluados no implica que todos ellos vayan a ascender, sino que son (en este caso) los tenientes coroneles que pasan a ser evaluados para poder promocionar al empleo de coronel.

Ya en su momento, ECD recabó la versión sobre este asunto de otras fuentes del Cuerpo Jurídico Militar, que defendieron que no había ningún motivo de suspicacia en el hecho de que apareciera Alejo de la Torre entre los tenientes coroneles evaluables para el ascenso a coronel.

Aseguraron que en los ciclos de evaluación para el ascenso se tienen en cuenta las vacantes que se van a producir ese año, y otras variables, que hacen que cambie el número de militares que son incluidos en la evaluación.

Y negaron que se pudiera siquiera insinuar que hubiese habido una falta de imparcialidad en el Ministerio de Defensa en este proceso por lo que respecta al ex subsecretario Alejo de la Torre, en el sentido de que se hubiera ampliado el número de elegidos para la evaluación con el objetivo de incluir específicamente a De la Torre.

Defensa responde ahora

Confidencial Digital consultó entonces con el Ministerio de Defensa a qué se debía este aumento en el número de tenientes coroneles seleccionados para la evaluación. No se obtuvo ninguna respuesta.

Ahora, ECD ha podido consultar la respuesta sobre este asunto que el departamento de Margarita Robles dio a una solicitud de acceso a información pública que presentó un particular, al amparo de la Ley de Transparencia.

La respuesta la firmó el pasado 30 de junio el general de División José Ramón Velón Ororbia, director general de Personal del Ministerio de Defensa.

Al ministerio le habían preguntado “¿Cuál es la razón por la cual el número de Teniente Coroneles del Cuerpo Jurídico Militar seleccionados para el ascenso al empleo de Coronel ha pasado de alrededor de 25 durante los años 2019 a 36 en el año 2023?”.

La respuesta de Defensa fue la siguiente:

-- “La razón por la cual el número de evaluados para el ascenso a Coronel Auditor del CJM [Cuerpo Jurídico Militar] establecido en el ciclo 2023/2024, es superior al contemplado en ciclos de ascenso anteriores, es el incremento del número de vacantes previstas, que dobla la media de los últimos años”.

No detalló esas cifras: ni cuál es el número de vacantes previstas para cubrir este año, ni cuál fue la media de vacantes en años anteriores.

Suele haber entre 10 y 12 vacantes

Públicamente hay pocos datos sobre las vacantes de coronel auditor en años anteriores. Por ejemplo, en 2019 se evaluó a 25 tenientes coroneles, pero había sólo 10 vacantes previstas de ascenso a coronel para ese año.

Entre los propios tenientes coroneles incluidos en el proceso de evaluación para el ascenso ha circulado el dato de que está previsto que se cubran 12 vacantes de coronel a partir de este ciclo de ascensos.

En los últimos años, la cifra de vacantes de coronel ha rondado entre 10 y 12. No es una cifra oficial que se conozca previamente, pero los oficiales, en este caso del Cuerpo Jurídico Militar, conocen qué plazas van a quedar vacantes en los próximos meses, atendiendo a qué coroneles pasarán a la reserva y cuándo, y si habrá algún ascenso a general auditor (general de Brigada).

El CGPJ y el Tribunal Militar Central

Las fuentes consultadas apuntan que puede haber alguna variación, si se diera la circunstancias de que en los próximos meses se renovara el Consejo General del Poder Judicial. El nuevo CGPJ tendrá que nombrar a nuevos jueces del Tribunal Militar Central, ya que todos han pasado a la reserva y eso está paralizando al tribunal.

Eso implicará nombrar a un oficial general como presidente, y a otros como vocales del tribunal.

El diario Fuentes Informadas contó hace unos meses que Margarita Robles había ascendido de coronel a general auditor a Alfonso Barrada Ferreiro, para destinarle a la Asesoría Jurídica General de la Defensa.

Según este mismo medio, el general auditor Barrada acudía al despacho del Juzgado Togado Militar Territorial número 2, en la calle Princesa, en Madrid. La idea era nombrarle presidente del Tribunal Militar Central, cuando el CGPJ se renueve, deje de estar en funciones y recupere la capacidad de realizar nombramientos.

Pero esos posibles nombramientos para el Tribunal Militar Central no serían suficientes para doblar las vacantes de coronel auditor de los últimos años, apuntan las fuentes consultadas por ECD.

Tampoco la que se producirá en cadena cuando pase a la reserva el asesor jurídico general de la Defensa, el puesto de mayor responsabilidad que puede ocupar un general del Cuerpo Jurídico Militar.

Antonio Afonso pasará a la reserva a principios de 2024, y por tanto cesará en el puesto. La ministra o el ministro de Defensa que entonces esté en el cargo tendrá que elegir a un general auditor, lo ascenderá a general consejero togado y lo nombrará asesor jurídico general de la Defensa.

Para ese puesto suenan ya dos nombres: el general auditor José Luis García Castell, que ya es segundo jefe de la Asesoría Jurídica General de la Defensa (el número dos del general Afonso), y la general auditor Begoña Aramendía, asesora jurídica del Ejército de Tierra, y la segunda mujer que llega a oficial general de las Fuerzas Armadas.

Sea quien sea el elegido, el nombramiento de asesor jurídico general de la Defensa provocará un efecto dominó: un coronel ascenderá a general auditor para cubrir el puesto del elegido, y eso a su vez abrirá una vacante de coronel.

De 36 quedaron 29

En lista publicada en marzo aparecían 36 tenientes coroneles, ordenados según el escalafón.

En siete de ellos, en “Observaciones” se indicaban ciertas causas de exclusión del proceso: haber renunciado dos veces a la evaluación para el ascenso al empleo superior, haber sido evaluado el número máximo de ciclos, tener previsto el ascenso antes del inicio del siguiente ciclo de ascensos, o no tener cumplido el tiempo mínimo de servicios para optar al ascenso.

Excluidos esos siete tenientes coroneles, quedaron 29, que ya han sido ordenados para el ascenso de forma definitiva.

La subsecretaria de Defensa, Adoración Mateos, firmó el pasado 20 de junio la Resolución 431/10148/23, que declara finalizadas las evaluaciones para el ascenso a coronel del Cuerpo Jurídico Militar, “y una vez aprobadas por la Ministra de Defensa, se publican las ordenaciones definitivas para el ascenso en el ciclo 2023/24 del personal relacionado”.

El ex subsecretario, en el puesto 26º

Confidencial Digital ha comprobado que en este listado definitivo de la ordenación para el ascenso a coronel del Cuerpo Jurídico Militar aparecen 29 nombres.

Los cuatro primeros del escalafón, de la lista de marzo, fueron excluidos. Y ha habido cambios importantes entre el orden del escalafón, y en el que finalmente han quedado los tenientes coroneles en el listado definitivo.

Por ejemplo, el número uno era el 13º en el escalafón, el segundo era el 16º, el tercero estaba el 14º...

El teniente coronel auditor Alejo de la Torre ha quedado clasificado en el puesto 26º, del total de 29 tenientes coroneles evaluados en este ciclo. En la lista de marzo, el ex subsecretario de Defensa era el 32º de 36, según el orden de escalafón.

El Complemento de Dedicación Especial

De cumplirse las cifras que se manejan, de 12 vacantes, De la Torre tendría complicado ascender en este ciclo. Pero si hay sorpresas, como sugiere el Ministerio de Defensa con esa referencia a que el número de vacantes previstas dobla la media de los últimos años, podría tenerlo más fácil.

En caso de no ascender en este ciclo, podría ser incluido en el ciclo del próximo año y alcanzar el empleo de coronel.

En mejor posición ha quedado el teniente coronel auditor José Vázquez Pedreño, que en los últimos meses se ha visto señalado en varias noticias.

El diario The Objetive publicó que este oficial, jefe del órgano de dirección de la Dirección General de Personal, un coronel y un comandante, destinados en la Subsecretaría de Defensa, habían percibido cuantías del Complemento de Dedicación Especial (CDE) por encima de lo fijado por la normativa que regula el salario de los militares.

También desveló que había sido condecorado con cuatro cruces al mérito en dos años y cuatro meses.

Ahora, en la ordenación definitiva para el ascenso a coronel auditor en el ciclo 2023/2024, el teniente coronel Vázquez Pedreño aparece en el puesto 14º, por tanto, ascenderá a coronel antes que Alejo de la Torre.

Fuentes militares conocedoras de este proceso destacan el hecho de que todas estas noticias se publicaran durante el proceso de evaluación para el ascenso, y sugieren que pueden haber tenido efectos negativos en la puntuación final obtenida tanto por Vázquez Pedreño como por De la Torre.

En servicios especiales

Quienes defendían al ex subsecretario aseguraron que, en el caso de que fuera ascendido a coronel, no le quitaría la plaza a nadie, ya que tras cesar como subsecretario de Defensa, continúa en situación de servicios especiales y por tanto no cubriría una de las vacantes en la estructura del ministerio.

Es decir, que si en este ciclo hubiera una previsión de diez vacantes, por ejemplo, si uno de los ascendidos fuera De la Torre, ascenderían 11 tenientes coroneles: 10 cubrirían las plazas de Defensa, pero él no.

Sin embargo, los críticos con este proceso apuntaron que si más adelante De la Torre terminara su situación de servicios especiales y volviera al servicio activo en la estructura del Cuerpo Jurídico Militar como coronel, entonces sí que ocuparía un puesto de coronel que no podría cubrir otro oficial.