Metro de Madrid sufre hasta 10 averías diarias por la antigüedad de los vagones y la falta de repuestos.

Trenes parados por falta de repuestos. Actualmente, esta es la realidad que atraviesa Metro de Madrid. Sin ir más lejos, el problema de esta red reside en que necesita una mayor inversión. “Faltan piezas y falta mantenimiento, cada día hay más incidencias”, alertan trabajadores del suburbano madrileño.

Los operarios observan que, si esta situación continúa, es cuestión de tiempo, un par de años, que el subterráneo tenga un problema de averías en los trenes.

Faltan tornillos nuevos, condensadores, semiconductores de cubas, discos de freno, cuerpos de ejes y hasta lunas de los trenes.

No obstante, Metro de Madrid lanza un mensaje de calma, reiterando que la escasez de repuestos para el mantenimiento de los trenes que se observa "es puntual". De hecho, el suburbano madrileño afirma que no se puede hablar de falta de suministros, ya que no está afectando a los servicios que presta diariamente a los ciudadanos.

Fuentes del comité de empresa de la red de transportes cuentan que la consejera delegada, Silvia Roldán, siempre tiene las puertas abiertas para el diálogo. Además, suele comentar con los trabajadores que “si fuera por ella”…

¿Qué piezas faltan?

Desde Comisiones Obreras (CCOO) explican que hay trenes de la serie 5.000 paralizados por falta de repuestos, lo que conlleva que no estén en circulación. Este modelo presta servicio en las líneas 6 y 9.

El 80% de las lunas de los trenes 2000 -línea 1 y 5- “están rajadas, no quedan apenas” y “solo se cambian cuando están partidas”, añaden.

En concreto, hay escasez de discos de freno, materiales para la refrigeración de los compresores, cuerpos de ejes, juntas para los paneles neumáticos y semiconductores de cubas, entre otros.

Por su parte, avisan de que faltan todos los materiales de la empresa española Knorr-Bremse, fabricante y vendedora de equipos de freno, sistemas electrónicos y sistemas de detección de descarrilamiento para vehículos ferroviarios.

Decenas de incidencias en enero en la L1

Por la línea más antigua de Metro de Madrid, la línea 1 (L1), circulan los famosos “panda”, explica un trabajador de la red, que considera que son trenes que registran muchas incidencias a lo largo del día. Es más, fuentes de CCOO comentan a Confidencial Digital que, en la L1, que va de Valdecarros a Pinar de Chamartín, se contabilizaron hasta 51 averías en enero.

Por orden, la L2 registró 9 paralizaciones; la L3, 11; la L4, 8; la L5, 49; la L6, 26; la L7, 26, la L8, 7; la L9, 33; la L9B, 11; la L10, 42; la L11, 2, y la L12, 13 averías.

La media diaria de incidencias, tal y como afirma el sindicato, podría rondar la decena. Además, dice que Metro de Madrid, ante esta situación, podría relajar la gravedad del asunto si se le preguntara.

El comité de empresa del subterráneo reclama que tanto la edad de cada uno de los trenes de la línea 1, como el amianto de los andenes, podrían impedir que el suburbano de la línea azul realizase el servicio que el Consorcio Regional de Transportes pide.

“Canibalismo” en el Metro de Madrid

Trabajadores de la red madrileña comentan a ECD que Metro de Madrid canibaliza los vagones. Es decir, practica una especie de “canibalismo” en las piezas, explican los operarios. Es decir, para mantener los trenes en funcionamiento, en algunos casos, “quitan piezas de vagones antiguos y se las ponen a los más nuevos”.

Fuentes del comité de empresa del suburbano aseguran que los materiales que emplean son antiguos y, por ende, difíciles de encontrar. De hecho, CCOO manifiesta que “no es normal lo que está sucediendo con el mantenimiento”.

En concreto, los operarios desconocen la dureza, calidad y resistencia que tienen los tornillos antiguos que están poniendo para sustituir los que están faltando. Por ello, piden la compra de trenes nuevos, que lleva anunciada desde 2017.