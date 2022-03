Vox no explica por qué ha vuelto a excluir a El País y eldiario.es

El pasado lunes se despejó una de las grandes incógnitas de la política en Castilla y León. Vox desveló el nombre de los consejeros del partido verde que van a formar parte del Gobierno de la Junta que presidirá el popular Alfonso Fernández Mañueco. El exdirector gerente de la organización agraria Asaja de Castilla y León, Gerardo Dueñas, será el consejero de agricultura; el catedrático de la Universidad Complutense Gonzalo Santoja será consejero de Cultura; y Mariano Vegazones, licenciado en Geografía e Historia, será el consejero de Industria y Empleo.

Fuentes políticas de la comunidad confirman a El Chivato que este anuncio se difundió en un grupo de Whatsapp que mantiene abierto el partido con periodistas que siguen la información política, pero del que están excluidos medios como El País y eldiario.es

El Chivato se ha puesto en contacto con fuentes oficiales de Vox en Castilla y León para preguntar por el motivo de esta exclusión. Según han explicado, los grupos de Whatsapp “son grupos de trabajo del área de comunicación del partido y no de una institución”.

Por ello, según declaran, dejan “entrar a periodistas y medios” que ellos estiman conveniente. Defienden su libertad “para decidir a quiénes enviar o no la información”. Además, reiteran que no van “a dar explicaciones” de a quién mandan o no mandan “la información”, ni de qué criterio siguen para realizar esta distinción.

Juan Navarro, corresponsal de El País en Castilla y León, explica ante las preguntas de El Chivato que “es la primera vez que pasa en Castilla y León” un suceso como el mencionado anteriormente. No obstante, recuerda que “los compañeros de La SER, El País” y otros medios en Madrid “tienen vetado el acceso a sus mítines, a sus sedes…”. A su modo de ver, “eso es un atentado contra la libertad de información”.