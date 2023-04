Corinna volverá a ponerse ante las cámaras para hablar de su relación con Juan Carlos I.

Corinna Larsen vuelve a la palestra de la actualidad social de España y de la Zarzuela. Fuentes cercanas a la antigua mejor amiga de Juan Carlos I confirman a Confidencial Digital que ha vuelto a grabar una entrevista para hablar de la relación que mantuvo durante años con el rey emérito.

Hace aproximadamente cinco meses, cuando se comenzaron a emitir los capítulos del podcast de la empresaria alemana, Confidencial Digital adelantó que había acordado más entrevistas con otros medios con el objetivo de “calentar” el juicio de Londres.

Como parte de esta estrategia, la empresaria alemana, junto con Project Bazen y PRX, contó intimidades de su relación con don Juan Carlos, como cuando descubrió que el entonces rey de España “no solo estaba llevando una doble vida, sino una vida quíntuple”. Corinna Larsen también aseguró que “veía llegar de los viajes” al rey Juan Carlos feliz como “un niño de cinco años” y con bolsas de dinero en efectivo.

Relato diferente

Sin embargo, desde que se publicó ese podcast la protagonista ha cambiado varias partes del relato en la lucha jurídica que han mantenido y del estatus de Juan Carlos I dentro de la política nacional. Primero, en diciembre, el tribunal de Londres reconoció la inmunidad del rey en la demanda de Corinna Larsen por acoso.

En una resolución, el Tribunal de Apelaciones de Inglaterra y Gales argumentó que no hay posibilidad de juzgarle en las actuaciones previas a su abdicación como Rey de España en 2014, ya que "la pre-abdicación" del emérito es "inmune a la jurisdicción de los tribunales de este país".

No obstante, aunque han pasado varios meses, no hay información de que Juan Carlos I haya sido advertido de ninguna novedad en el proceso judicial, por lo que prefiere seguir manteniéndose en silencio. Tampoco hay novedades sobre la posible publicación de la biografía redactada por Carlos Herrera, que lleva casi un año parada desde que el locutor de la Cadena COPE la terminó de escribir.

Quien sí ha tenido un cambio ante estos acontecimientos es la Zarzuela. Hace casi un mes Felipe VI autorizó un viaje de Juan Carlos I a España con la condición de que no fuera a Sanxenxo. Fuentes cercanas a la Casa Real señalaron que no se le puede prohibir porque “no ha sido condenado”. No obstante, ha ordenado evitar hacer cualquier “espectáculo mediático”.

Documental de Sky Alemania

De este documental se conoce su nombre, ‘Juan Carlos: La Caída del Rey’, y ha sido grabado por la delegación alemana de la plataforma Sky.

Se llegó a especular que sería la propia Corinna Larsen la que lo presentaría en Cannes el 17 de abril. No obstante, fuentes del rodaje explican que, aunque incluye una entrevista exclusiva con ella, y se va a presentar en esta fecha en el festival francés, la empresaria francesa únicamente aparece en el documental.

Se han grabado otras entrevistas con amigos cercanos del Rey, periodistas de investigación y también con detractores de la figura del monarca. Con ellas, los espectadores compartirán sus relatos de testigos de esa época.

Esta serie de cuatro capítulos llegará a la plataforma de Sky el próximo 21 de mayo.

Cuarta intervención

Contando con el podcast, esta será la cuarta intervención que realiza Corinna Larsen para hablar de su relación con don Juan Carlos. La primera fue emitida por la BBC, en agosto de 2020. La segunda se difundió en octubre de ese año, en la web OkDiario. Con el digital de Eduardo Inda, fue la primera vez que la ex amiga del rey emérito compareció ante las cámaras.

Hablando para la televisión inglesa afirmó que había sufrido amenazas de muerte, que los 64 millones de dólares que le entregó el rey fueron un regalo “en reconocimiento por cuanto” significó para él. Añadió que don Juan Carlos y doña Sofía tenían “vidas totalmente diferentes e independientes”.

En OkDiario sostuvo que don Juan Carlos “tenía un poder prácticamente ilimitado”, y que “es inviolable” porque “le protege la Constitución”. Además, apuntó que las estimaciones del New York Times y Forbes que apuntan que el rey emérito tiene una fortuna de 2.300 millones o de 1.200 millones, le parecen “bastante serias”.

Sin contrapresentación económica

Fuentes conocedoras de esta intervención añaden que Corinna Larsen no ha pedido “ninguna contraprestación económica” ni ha firmado “un contrato” para grabar estas apariciones en las que habla de su relación con el rey emérito.

Además, aseguran que la examiga de Juan Carlos I no ha querido supervisar el montaje final de sus apariciones.