Fracasa la tercera ronda de contactos para vender la serie de Pedro Sánchez.

Quedan pocas oportunidades para la venta de la serie del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, producida por Secuoya y The Pool TM.

Fuentes audiovisuales señalan a Confidencial Digital que en estas últimas semanas se ha producido una tercera ronda de contactos con las principales cadenas de televisión y plataformas internacionales para intentar vender la serie. Sin embargo, no se ha podido concretar ningún posible comprador.

Publicarla en YouTube para recuperar la inversión

Según atestiguan fuentes políticas, la dirección de Secuoya y The Pool no descarta en la actualidad la opción de emitir la serie por Youtube para poder monetizar la producción y recuperar parte de la inversión. No obstante, es una decisión que no está tomada.

El rodaje terminó en marzo, y se había planteado cuatro o cinco alternativas para la venta. Pero en estos meses no han conseguido avanzar en las negociaciones con ninguna cadena.

Después de las elecciones podría quedar obsoleta

El periodo entre el 28-M y las elecciones generales, previstas para diciembre, daría algo de margen a los productores. Casi seis meses de para vender la serie. Por un lado, se buscaba que no se mezclase "con el clima electoral” de unos comicios locales. Pero pasados los comicios regionales, era fundamental encontrar un comprador, pues a partir del mes de diciembre puede quedar obsoleta e inútil. Sin embargo, el adelanto de las elecciones al 23 de julio ha reducido las opciones.

Fuentes cercanas a Secuoya señalan ahora que no saben cómo podrán sacar el proyecto adelante. El director preveía estrenar en 2023. Pero todavía queda trabajo de postproducción pendiente para que la serie esté completamente terminada.

Un año de trabajo

La serie fue bautizada con el nombre de ‘Las cuatro estaciones’, ya que incluyen grabaciones del presidente Pedro Sánchez durante doce meses y las cuatro estaciones del año. Está compuesto por dos capítulos de 45 minutos cada uno y existe la opción de grabar una segunda temporada con otros dos episodios. Se empezó a grabar a finales de febrero de 2022 y el rodaje finalizó en el primer trimestre de este 2023.

El tráiler se emitió en septiembre

En el tráiler que se emitió el pasado mes de septiembre pudieron verse las primeras imágenes de este documental, en un acto organizado por Secuoya y The Pool TM. En este avance había imágenes de la cumbre de la OTAN en Madrid, el Consejo Europeo en el que se aprobó la excepción ibérica, además de los momentos previos a varias reuniones del Consejo de Ministros.