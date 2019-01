Netflix no hará cambios en la polémica serie que confunde el Reino de Aragón con Cataluña

“Reino de Cataluña” es un término que en los últimos años se ha escuchado mucho en España, sobre todo con el revuelo independentista.

Un término que históricamente es erróneo. Y es que jamás existió una corona catalana, sino un condado integrado en la Corona de Aragón, al que también pertenecía Valencia, Mallorca, Sicilia y Nápoles.

Este fallo en la historia se recoge en la serie de templarios ‘Knightfall’, una producción de History Channel emitida en España por HBO y Netflix.

Entre numerosas imprecisiones históricas, esto sucede desde el primer capítulo de la ficción, debido a que uno de los personajes es Isabel, primogénita del rey Felipe de Francia, que quiere casarse con el príncipe Lluís, sucesor del “Reino de Cataluña”.

El fallo se remonta a 2017

Cuando la serie se estrenó en 2017, sólo se emitía en HBO. Tanto la versión original como el doblaje en español lo denominaban “Reino de Cataluña”. La polémica estalló en España por una tergiversación histórica y su consecuencia lingüística. Fue entonces cuando el doblaje se modificó y se sustituyó por “Reino de Aragón”.

Sin embargo, aunque cambiasen el doblaje, la versión original seguía siendo errónea.

La queja de Beatriz Talegón

En HBO se produjo este cambio y meses más tarde se empezó a emitir en Netflix con la versión española ya modificada.

Pues bien. Ahora muchos no están conformes con que ese error en el doblaje se haya corregido y que aparezca en las plataformas ‘streaming’. Entre ellas Beatriz Talegón, política española a favor de la independencia de Cataluña.

El pasado 20 de diciembre, Talegón se manifestó por redes sociales, quejándose de este cambio: “Acabo de escuchar el audio de la serie de Netflix España, donde la versión original dice ‘Reina de Cataluña’ y en la versión doblada al español dicen ‘Reina de Aragón’. Alucinante”.

Con este comentario, Talegón defiende que “Reino de Cataluña” es el término correcto y que el cambio realizado es erróneo. Un hecho que hizo estallar la polémica en redes sociales.

Netflix, por su parte, contestó a la politóloga en público, explicando que había sido un “error en el doblaje” y que lo tratarían de arreglar “lo antes posible”.

Netflix no puede realizar cambios

Netflix se ha pronunciado al respecto y muchos esperan que los cambios se realicen, ya sea manteniendo el doblaje como está o volviendo al error histórico de Cataluña.

Confidencial Digital ha podido confirmar que la plataforma no puede hacer nada al respecto. Las fuentes consultadas explican que ‘Knightfall’ no es un producto oficial de Netflix, por lo que no pueden cambiar el doblaje, y muchos menos la versión original.

La responsabilidad recaería sobre su productora oficial: la empresa audiovisual A+E Networks y el canal History Channel. Tal y como hicieron con la serie cuando se emitía sólo en HBO, la compañía norteamericana es la única que podría hacerse cargo de este error en la producción que ahora se emite también en Netflix.