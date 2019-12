Los periodistas políticos ya trasladaron en verano su malestar a Moncloa por las limitaciones para preguntar a Pedro Sánchez

Ruedas de prensa con límite de preguntas. Esta es la situación de la que se llevan quejando los periodistas de Moncloa desde hace varios meses. Las comparecencias ante los medios de comunicación se están produciendo con graves restricciones que afectan al trabajo de los profesionales.

La situación se ha hecho pública este miércoles con la protesta formal de un periodista durante la intervención de Pedro Sánchez en La Moncloa para comunicar que el Rey le proponía como candidato a la investidura.

El periodista que tomó la palabra fue Daniel Basteiro, de El Español, que trasladó la queja al presidente en funciones: “Si solo va a haber dos turnos de preguntas en esta comparecencia no es porque los periodistas no queramos preguntar más sino porque, a diferencia de los demás líderes políticos que han comparecido, se ha puesto un límite. Algo por lo que mis compañeros y yo expresamos nuestra profunda disconformidad”.

Según ha podido saber Confidencial Digital, esta limitación ha provocado quejas formales a Moncloa. Los periodistas, cansados de esta situación, ya trasladaron este verano su malestar. A pesar de ello, este miércoles, nada más llegar al recinto, el secretario de Estado de Comunicación comunicó a los periodistas acreditados que tenían un límite de preguntas: sólo habría espacio para dos intervenciones.

Entre los profesionales que cubren habitualmente la información de Moncloa, decidieron pactar esas dos interpelaciones que le harían a Sánchez y quiénes serían las personas que las iban a formular. También acordaron en ese momento, de manera espontánea, que era preciso hacer pública esa queja.

Según los datos recabados por ECD, los periodistas de política descartan por el momento subir el tono de la protesta. No se contempla, por ejemplo, organizar un plante al presidente en funciones la próxima vez que se limiten las preguntas.

Otros periodistas apoyan la protesta

Pero no se han quedado solos. Los periodistas de Moncloa han recibido el apoyo de otros compañeros de profesión.

Es el caso de Ana Pastor, la presentadora de ‘El Objetivo’ en La Sexta, que se ha pronunciado a través de su cuenta oficial de Twitter: “Grande @basteiro que coge el micrófono quejándose de que solo se pueden hacer dos preguntas a Sánchez mientras con el resto de líderes no ha habido límite”.

El periodista Fernando Jáuregui también ha manifestado su rechazo: “Daniel se atrevió, sí se atrevió, a decir ante Pedro Sánchez en Moncloa lo que muchos periodistas pensamos y de lo que ya nos hemos quejado: que una rueda de prensa con dos preguntas no es una rueda de prensa. ¿En qué está pensando nuestra FAPE, etc? Bien por el chaval”.

Itziar Reyero, de ABC, añadió: “Grande @basteiro. También serviría así: Primera pregunta: “Señor presidente, ¿por qué solo admite dos preguntas?”. Segunda pregunta: “¿De qué se esconde?”. Sanseacabó la rueda de reconocimiento en Moncloa”.

No es la primera vez...

No se ha tratado de un hecho aislado. Como ya se ha dicho, esta situación se lleva produciendo desde hace varios meses. Sin embargo, hace unos días, con motivo de la Cumbre del Clima, las quejas llegaron por parte de la prensa internacional.

Pedro Sánchez solo aceptó cuatro preguntas en la rueda de prensa oficial. Tras esto, una periodista chilena, antes de formular su pregunta, quiso dejar claro su malestar:

-- “Esta es la primera vez que no nos han dado un espacio de prensa para levantar la mano, que nos han hecho organizarnos para elegir quiénes van a preguntar. No es solamente este evento, también en otros. Quería mencionar esto porque, la verdad, es que es la primera vez que nos pasa y no creemos que sea justo para el resto de los periodistas”, finalizó la periodista.

Tras el malestar generado, Pedro Sánchez adoptó este jueves otra actitud. A su llegada al Consejo Europeo en Bruselas contestó a ocho preguntas de los periodistas. Como ha sabido ECD, los profesionales que se encargan de la información de Moncloa celebran que haya rectificado, esperan que siga esta sintonía y no se instale la costumbre de limitar las preguntas.

Respuesta desde la APM y la FAPE

Las asociaciones de periodistas ya han reaccionado. La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) ha emitido un comunicado en el que explica: “los periodistas y los medios tienen la función de mantener informados a los ciudadanos en el cumplimiento del mandato constitucional del derecho a la información”. Y recuerda que uno de los deberes de los políticos es “someterse al escrutinio de la opinión pública a través de los medios”.

Por otro lado, desde la FAPE se entiende que esta actitud “supone un claro menoscabo del trabajo de los periodistas y un perjuicio a los ciudadanos”, que “hoy más que nunca” necesitan “respuestas sobre las negociaciones para la formación del Ejecutivo”.

La federación que aglutina a todas las asociaciones de prensa españolas añade que los gobiernos tienen la obligación de “rendir cuentas a los ciudadanos y esa rendición se hace normalmente a través de los periodistas, mediante ruedas de prensa abiertas y sin limitaciones de preguntas”.