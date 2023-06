Prisa también descarta emitir la serie de televisión sobre Pedro Sánchez.

Secuoya y The Pool TM, los productores de la serie sobre Pedro Sánchez, comienzan a mirar a la etapa post electoral para intentar sacar rédito a la serie de televisión sobre el presidente del Gobierno. Confían en una victoria del inquilino de La Moncloa que haga que no pierda vigencia el documental.

Cómo ya contó Confidencial Digital, el adelanto electoral ha roto los planes de las compañías audiovisuales responsables de este proyecto, que han visto cómo se reducían sus opciones de venta. Necesitaban un periodo que no fuera electoral para poder vender el producto. En esas circunstancias había varios posibles interesados, pero en periodo pre-electoral los planes han cambiado.

Este trabajo llamado ‘Las cuatro estaciones’ es un documental sobre la vida y el desempeño diario de Pedro Sánchez en Moncloa. Se han invertido más de un año de trabajo en el diseño de producción y grabación de bastantes horas de metraje. El resultado final ya está grabado y en estos momentos se encuentra en proceso de postproducción.

Fuentes televisivas apuntan que, una vez que fracasó la tercera ronda de contactos con las cadenas y plataformas, desde Secuoya y The Pool TM pusieron sus ojos en la posibilidad de emitir el documental en alguna ventana del Grupo Prisa. Hay que tener en cuenta que uno de los pesos pesados es accionista de Prisa.

No obstante, fuentes internas niegan esta posibilidad y aseguran que “no están interesados en emitir el documental de Pedro Sánchez” ya que es una serie para la televisión y ellos “no tienen una cadena de televisión”.

Difundirla por YouTube para recuperar la inversión

Según explican fuentes políticas, la dirección de Secuoya y The Pool se ha abierto ahora a la opción de emitir la serie por Youtube para intentar monetizar de alguna manera el trabajo de producción y recuperar parte de la inversión. No obstante, es una decisión que aún no está tomada.

Fuentes cercanas a Secuoya señalan ahora que no saben cómo podrán sacar el proyecto adelante. El director preveía estrenar en 2023.

El tráiler se emitió en septiembre

En el tráiler que se emitió el pasado mes de septiembre se vieron las primeras imágenes de este documental, en un acto que organizaron Secuoya y The Pool TM por todo lo alto.

En este avance aparecieron imágenes de la cumbre de la OTAN en Madrid, del Consejo Europeo en el que se aprobó la excepción ibérica, además de varios momentos previos a reuniones del Consejo de Ministros. Joe Biden es uno de los líderes políticos internacionales que tiene espacio en este trabajo.